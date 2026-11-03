“La culpa no puede morir sola”: Óscar Puente dimite tras el accidente de Urda

Óscar Puente puso el cargo a disposición de Sánchez, le dijo que siguiera y ha dimitido igual

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LO ESENCIAL Dimite tras cuatro horas de comparecencia. También renuncia a las listas del 29N. El Gobierno lo había descartado esa mañana. Dos accidentes en menos de un año. Faltan menos de cuatro semanas.

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Óscar Puente ha dimitido este martes, 3 de noviembre, como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y ha renunciado además a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El anuncio llegó al término de más de cuatro horas de comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, y horas después de que fuentes del Gobierno aseguraran que ni dimitiría ni sería cesado.

Lo que ha dicho Óscar Puente

El argumento con el que justificó su salida fue directo: «Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año».

Sobre el momento de la decisión, Óscar Puente aseguró que la tomó en los primeros minutos, cuando se dirigía al centro de control de Adif el día de la tragedia, y que la hizo pública en el Congreso una vez cumplido el trabajo más urgente.

«No solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino también a formar parte de las listas electorales el 29N», declaró ante la Diputación Permanente.

Apeló también a la organización por encima de las ambiciones individuales, señalando que forma parte de un partido con casi 150 años de historia y que «nadie es más grande que la organización a la que pertenece». Al concluir su intervención, el diputado de ERC Gabriel Rufián fue el primero en acercarse a despedirle.

El giro de las últimas horas

La dimisión supone un cambio respecto a la posición que Óscar Puente había mantenido desde el accidente. El ministro había rechazado abandonar el cargo y defendido que su responsabilidad era esclarecer las causas y adoptar soluciones.

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Llegó incluso a poner su puesto a disposición de Pedro Sánchez, quien inicialmente le trasladó su respaldo y le pidió que continuara al frente del departamento. Ese mismo martes, fuentes del Ejecutivo daban por hecho que seguiría como ministro y como número uno por Valladolid.

En la comparecencia, todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE y EH Bildu habían pedido expresamente su dimisión después de varios avisos.

El accidente que está detrás

El siniestro se produjo el 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su paso por Urda, en Toledo, y dejó 69 fallecidos y más de 200 heridos.

Un tren AVE alcanzó por detrás a un convoy de Iryo después de una incidencia en el sistema de seguridad LZB y de que el centro de control de Adif autorizara la reanudación de la marcha. La investigación sigue abierta y deberá determinar las responsabilidades técnicas y operativas.

Ocurrió apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz, en Córdoba, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la seguridad de la red y la supervisión de Adif y Renfe.

Qué queda pendiente tras la salida de Óscar Puente

El relevo deja en el aire una batería de medidas que el Ministerio tenía preparada: endurecer las restricciones de velocidad cuando fallen los sistemas automáticos de protección, reforzar las plantillas y acelerar las mejoras tecnológicas en la red de alta velocidad.

Queda pendiente además la revisión de los protocolos de seguridad y de las condiciones de trabajo en los centros de control de Adif, en un momento de tensión entre Adif y Renfe por la gestión de las incidencias.

En el plano electoral, la legislación contempla mecanismos para cubrir las bajas de candidatos una vez proclamadas las listas. El PSOE deberá designar un nuevo cabeza de lista por Valladolid, provincia de la que Óscar Puente fue alcalde entre 2015 y 2023, a menos de cuatro semanas de la votación.