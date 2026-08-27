Doce detenidos tras la emboscada a militares en Ceuta: piedras y huida a pie en Benzú

Un grupo de 30 a 40 inmigrantes atacó el vehículo de cuatro militares en la zona de Benzú de Ceuta esta madrugada, dejando heridos a los efectivos. Las fuerzas de seguridad han practicado doce detenciones.

El vehículo militar quedó con daños significativos tras la emboscada en la zona de Benzú, Ceuta.

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Cuatro militares heridos en la zona de Benzú durante la madrugada de hoy. Doce inmigrantes de nacionalidad marroquí detenidos tras participar en la emboscada. Un grupo de entre 30 y 40 personas lanzó piedras de grandes dimensiones contra el vehículo militar no blindado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 horas cuando los militares se dirigían a su puesto de vigilancia.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Ceuta registró esta madrugada una emboscada coordinada contra un vehículo del Ejército que dejó cuatro militares heridos. Un grupo de entre treinta y cuarenta inmigrantes atacó a los efectivos de la Comandancia General de Ceuta en la zona de Benzú, lanzando piedras de grandes dimensiones contra el automóvil. Doce detenidos de nacionalidad marroquí fueron aprehendidos tras el incidente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando los cuatro militares se dirigían a un punto de vigilancia establecido en la zona de Benzú. El vehículo, que no contaba con blindaje, se convirtió en blanco inmediato. Según las informaciones disponibles, los atacantes surgieron de distintos puntos simultáneamente y rodearon el automóvil, coordinando el lanzamiento de proyectiles contra la estructura del coche.

La intensidad del ataque obligó a los militares a abandonar el vehículo y huir a pie para protegerse. En cuestión de segundos, la situación escaló de forma crítica. Cuatro militares resultaron heridos por el impacto de las piedras, aunque según las autoridades los efectivos pudieron alejarse de la zona y recibir asistencia. Los daños al vehículo fueron considerables, como consecuencia de la lluvia de proyectiles lanzados contra él.

La Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) es un órgano del Ejército de Tierra cuya misión es mantener el adiestramiento y la preparación operativa de sus unidades. Actualmente cuenta con más de 2.500 militares distribuidos entre unidades de infantería, caballería, artillería, ingenieros y apoyo logístico. El organismo depende orgánicamente de la Fuerza Terrestre del Ejército español y tiene su cuartel general en el Establecimiento Foso Almina, ubicado en el corazón de la ciudad. Los militares que patrullan las zonas de riesgo, como la de Benzú, no portan armas de fuego sino únicamente defensas y porras de protección personal.

El contexto de tensión en Ceuta tras la crisis migratoria de julio

Este incidente se produce en un contexto de tensión extrema en Ceuta. El pasado 30 de julio, la Ciudad Autónoma sufrió un asalto masivo a su frontera con Marruecos, cuando entre sesenta y ochenta mil personas intentaron cruzar hacia territorio español.

Las autoridades españolas han desplegado refuerzos militares y policiales en toda la ciudad. El Ejército, a través del Grupo Táctico Ceuta, realiza patrullas permanentes en las calles de la ciudad autónoma para garantizar la seguridad. Además, ha reforzado sus medios antidisturbios con equipamiento especializado: cascos, defensas, escudos y protecciones para los militares que patrullan las zonas de riesgo.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El dispositivo extraordinario de seguridad que se activó tras el asalto de finales de julio involucra a todas las unidades acuarteladas en Ceuta.

Investigación y medidas de seguridad en Ceuta

La Jefatura Superior de Policía ha confirmado la detención de doce inmigrantes marroquíes como presuntos participantes en la agresión.

El incidente subraya la fragilidad de la seguridad en Ceuta a pesar del despliegue de efectivos. Los militares que patrullan la zona no van armados, solo cuentan con porras de defensa, lo que los deja especialmente vulnerables ante ataques coordinados como el de Benzú.

El Gobierno de Ceuta ha pedido calma tras confirmar el incidente, aunque la tensión en las calles de la ciudad sigue siendo elevada. Las autoridades marroquíes, por su parte, continúan desplegando efectivos en la frontera para prevenir nuevos intentos de cruce.

Los hospitales de Ceuta han sido alertados para mantener un dispositivo de emergencia preparado ante posibles nuevos incidentes. Los servicios de emergencia coordinan con Protección Civil y Cruz Roja equipos de respuesta inmediata para atender cualquier situación que requiera asistencia sanitaria. El dispositivo extraordinario de seguridad y emergencias que se activó tras el asalto de finales de julio sigue operativo en toda la ciudad.

La Ciudad Autónoma de Ceuta cuenta con estructuras administrativas propias a través de su Consejo de Gobierno, encargado de las funciones ejecutivas y administrativas de la ciudad. No obstante, los asuntos de seguridad fronteriza y orden público que derivan de la crisis migratoria requieren coordinación permanente entre el Gobierno autonómico, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la Comandancia General. Este tipo de incidentes pone de relieve la complejidad de mantener la estabilidad en una ciudad fronteriza sometida a presiones sin precedentes.