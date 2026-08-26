Epidemiólogos advierten: hay que controlar a los migrantes en Ceuta para evitar epidemias

El experto en tuberculosis advierte que sin revisiones médicas en Ceuta se pueden generar brotes epidémicos. Los hacinamientos y retrasos diagnósticos multiplican el riesgo de transmisión.

Migrantes acampados en Ceuta tras la llegada masiva de finales de julio de 2026.

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LO ESENCIAL Joan Caylà, epidemiólogo, advierte del riesgo de brotes epidémicos en Ceuta sin diagnóstico exhaustivo. Tras la llegada de miles de migrantes a finales de julio de 2026, se han detectado casos de impétigo, sarna y gastroenteritis. El Centro de Coordinación de Alertas considera riesgo moderado para migrantes y bajo para población local. Se han registrado 5.801 asistencias médicas entre el 31 de julio y el 14 de agosto en Ceuta.

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El epidemiólogo Joan Caylà ha alertado sobre el riesgo de brotes epidémicos en Ceuta si no se implementan revisiones y diagnósticos urgentes en la ciudad. Según el experto, las condiciones de hacinamiento actual, combinadas con la ausencia de cribados precoces en personas procedentes de otros países, especialmente de zonas con alta incidencia de tuberculosis, generan un escenario de riesgo sanitario que requiere intervención inmediata en Ceuta.

Caylà subraya que «los hacinamientos hacen que la tuberculosis sea de fácil transmisión y los retrasos diagnósticos favorecen la transmisión y los brotes epidémicos». El epidemiólogo enfatiza que estas circunstancias no son casuales, sino consecuencia directa de la falta de recursos y protocolos de detección en Ceuta.

Hacinamiento y retrasos diagnósticos en Ceuta aceleran la transmisión

El experto insiste en la necesidad de realizar cribados en las personas que llegan de otros países, una medida que considera fundamental para romper la cadena de transmisión en Ceuta. Sin diagnósticos ágiles, las personas infectadas pero sin saberlo transmiten la enfermedad a otros en condiciones de hacinamiento, comprometiendo el control epidemiológico necesario para prevenir brotes.

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La falta de protocolos de detección precoz y recursos suficientes en Ceuta convierte los brotes epidémicos de una posibilidad remota en una probabilidad cada vez más cercana. Sin cribados precoces, diagnósticos ágiles y tratamiento inmediato, los brotes epidémicos serían la consecuencia predecible de la inacción, no una sorpresa.

El epidemiólogo no está solo en esta apreciación. El jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, coincide en que es urgente implantar en Ceuta un sistema de cribado de tuberculosis. Cardona describe la situación como «medicina de urgencia» y subraya que los cribados precoces son la única herramienta eficaz para contener la transmisión en condiciones de hacinamiento.

La transmisión de la tuberculosis, aunque es aérea, requiere contacto estrecho y continuo para generar contagio. Sin embargo, en espacios cerrados y superpoblados, ese contacto es prácticamente inevitable. Solo un 3% de adultos infectados desarrolla la enfermedad activa, pero ese porcentaje puede multiplicarse si la detección no se realiza a tiempo.

Caylà ha hecho un llamamiento explícito por la falta de epidemiólogos, enfermeras de salud pública, agentes comunitarios y centros de tratamiento específicos. La realidad es que Ceuta carece de los recursos humanos y materiales necesarios para responder a una crisis sanitaria de esta magnitud. Sin cribados precoces, sin diagnósticos ágiles y sin tratamiento inmediato, los brotes epidémicos no serán una sorpresa, sino la consecuencia predecible de la inacción.