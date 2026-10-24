La NASA avisa sobre «El Niño» con unas imágenes y lo que anticipan para Canarias

La NASA pone la foto de ahora junto a la de 1997 y se parecen demasiado: lo que significa para Canarias

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LO ESENCIAL El patrón se parece al de octubre de 1997. El mar ha subido entre 30 y 40 centímetros. Los satélites miden el océano cada diez días. El registro de altimetría abarca 35 años. El efecto sobre Canarias es indirecto.

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La NASA ha puesto dos mapas uno al lado del otro. En el de la izquierda, el océano Pacífico en octubre de 1997. En el de la derecha, el mismo océano en octubre de 2026. La franja roja que atraviesa el Pacífico ecuatorial es prácticamente idéntica en ambos. Y eso, para quien vigila el clima del planeta desde Canarias o desde cualquier otro sitio, es un dato que conviene mirar dos veces.

1997 fue el año de uno de los episodios de El Niño más intensos jamás registrados. La comparación la permite un archivo de 35 años de altimetría por satélite, que es el que ha hecho pública la agencia estadounidense.

Lo que están viendo los satélites de la NASA y que afecta a Canarias

La clave está en una propiedad física muy simple: cuando el agua se calienta, se expande. Por eso la altura de la superficie del mar funciona como un termómetro indirecto. Si el nivel sube en una zona concreta del océano, es que ahí se está acumulando calor.

Los satélites Sentinel-6 Michael Freilich, lanzados por la NASA y la Agencia Espacial Europea, miden la altura del agua de todo el océano cada diez días y con precisión de fracciones de centímetro. Lo que han registrado este año es contundente: en algunas zonas del Pacífico oriental, el nivel del mar se ha elevado entre 30 y 40 centímetros por encima de lo normal.

«Las ondas Kelvin son como el latido del corazón de El Niño», explica Josh Willis, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. «Y nuestros satélites de medición del nivel del mar nos permiten observar el océano y ver cada latido».

La primera señal apareció en enero, cerca de Micronesia, con una masa de agua cálida desplazándose hacia el este. En abril había alcanzado el Pacífico oriental, y el agua elevada se ha ido moviendo después hacia Sudamérica y subiendo por la costa hasta California. Al otro lado del océano ocurre lo contrario: alrededor de Indonesia y el norte de Australia el nivel está entre 15 y 20 centímetros por debajo de lo normal.

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Qué tiene que ver todo esto con Canarias

Aquí hay que ser preciso, porque es donde esta información se desboca con facilidad. El Niño ocurre en el Pacífico, a miles de kilómetros del archipiélago, y no actúa de forma directa sobre el tiempo canario. Lo que existe es un mecanismo indirecto y bastante más esquivo de lo que suele contarse.

El encadenamiento es el siguiente para Canarias: un episodio muy intenso puede modificar las ondas atmosféricas que ascienden hacia la estratosfera, esas ondas pueden debilitar el vórtice polar a mitad del invierno y, cuando el vórtice se debilita, la corriente en chorro se ondula, baja de latitud y permite que las borrascas atlánticas desciendan hasta el entorno de Canarias en lugar de pasar de largo por el norte.

La NOAA calcula un 83% de probabilidad de que el episodio alcance entre octubre y diciembre una intensidad superior a la de cualquiera registrado desde 1950. Y la Organización Meteorológica Mundial maneja una anomalía de hasta 3,7 grados en la región Niño 3.4, muy por encima de los 2,6 de 2015.

Pero conviene cerrar con lo que de verdad hay publicado para el archipiélago. Ningún organismo ha emitido una previsión que vincule el comportamiento de El Niño con el tiempo de Canarias de este invierno. La única referencia oficial es la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad de un trimestre más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además resulte más seco.

Dicho de otro modo: las imágenes de la NASA documentan algo real y excepcional, y la teleconexión entre el Pacífico y Europa existe. Pero es mucho más variable que la que opera sobre Norteamérica, y lo que le ocurra a Canarias este invierno sigue sin estar escrito en esos mapas.

Si hay efectos, la ventana para verlos no es ahora. Es en pleno enero, cuando el vórtice polar entra en su fase más inestable y los modelos empiezan a tener algo que decir sobre el Atlántico.