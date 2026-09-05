El Niño se dispara y la AEMET ya sabe cómo le va a tocar a Canarias

El fenómeno que va a marcar el tiempo de Canarias hasta 2027 ya está aquí según la AEMET

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LO ESENCIAL Es la primera vez que el boletín es tan categórico. Casi el 100% de probabilidad de que dure hasta febrero de 2027. Bajo la superficie del Pacífico se midieron más de ocho grados de anomalía. La AEMET recuerda que su relación con el clima español es débil. Un episodio muy fuerte no afecta igual a todos los países.

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La Organización Meteorológica Mundial junto a la AEMET, acaba de publicar el boletín más categórico de su historia sobre El Niño. El fenómeno se ha consolidado, va a seguir fortaleciéndose durante los próximos meses hasta convertirse en un episodio de intensidad muy fuerte, alcanzará su apogeo hacia finales de este año y sus efectos climáticos se prolongarán hasta bien entrado 2027. La probabilidad de que persista hasta febrero de ese año es prácticamente del 100%, algo que la organización nunca había afirmado con tanta rotundidad.

Las cifras que sostienen ese diagnóstico son llamativas. El índice Niño 3.4, el principal indicador para seguir la evolución del fenómeno, registró una anomalía media de 1,5 grados entre mayo y julio y alcanzó los 2 grados en julio. En las semanas posteriores los valores semanales treparon hasta situarse entre 2,2 y 2,6 grados. Y hay un dato todavía más elocuente: bajo la superficie oceánica se observaron durante julio y comienzos de agosto sectores con temperaturas de más de 8 grados por encima de lo normal.

Qué significa esto para el tiempo de Canarias

Aquí es donde conviene bajar las expectativas antes de que suban solas. La AEMET en Canarias viene repitiendo desde hace años que la relación entre El Niño y el clima de España es débil, aunque no inexistente. Su portavoz, José Luis Camacho, lo ha explicado en varias ocasiones: en episodios muy intensos como el que ahora describe la OMM, el fenómeno puede favorecer otoños o comienzos de invierno más lluviosos de lo habitual, pero no existe una cadena causal directa que permita decir que El Niño traerá un tiempo concreto a Canarias.

Lo que sí maneja la AEMET es su propia predicción estacional, y esa sí habla del archipiélago. Para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre, la agencia sitúa entre el 60% y el 70% la probabilidad de que las temperaturas superen los valores normales en Canarias, con una señal cálida más marcada de lo habitual en un territorio que suele mostrar las anomalías más tenues del país. En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de un otoño más seco de lo normal ronda el 40%. Calor sí, lluvia no, resumido en dos cifras.

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El efecto que sí se nota en el Atlántico

Hay una consecuencia directa y bien documentada que sí afecta al entorno de Canarias: El Niño aumenta la cizalladura del viento sobre el Atlántico, lo que dificulta la formación y la organización de ciclones tropicales. Ese es el motivo por el que la temporada de huracanes de 2026 se pronosticó por debajo del promedio. Para un archipiélago que cada septiembre mira con atención las trayectorias del Atlántico oriental, esa es probablemente la implicación más tangible de todo el boletín.

El contexto global, en cambio, no invita al optimismo. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido de que el planeta se adentra en aguas desconocidas, con temperaturas superficiales del mar cada vez más altas y con el mundo situado ya en zona de peligro de fenómenos meteorológicos extremos. El episodio se produce además sobre un planeta que arrastra temperaturas globales excepcionalmente elevadas, y esa combinación es la que preocupa a los organismos internacionales: el mismo fenómeno, sobre una base térmica más alta, produce consecuencias más severas.

La OMM ha anunciado que tanto la organización como los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales van a reforzar sus actividades de preparación y alerta temprana ante lo que califican de evento excepcional. La AEMET forma parte de esa red, y su predicción estacional para Canarias es precisamente uno de los productos que se alimentan de esos modelos globales. De ahí que el boletín de la OMM y los porcentajes que maneja la AEMET para el archipiélago no sean informaciones separadas, sino dos escalas de la misma señal.

Para quien vive en Canarias según la AEMET, la lectura práctica es más modesta que el titular internacional. Ni El Niño va a provocar aquí un episodio identificable ni la AEMET va a poder atribuirle un temporal concreto cuando ocurra. Lo que hay es una tendencia de fondo hacia temperaturas por encima de lo normal durante los próximos meses y un horizonte que, según la OMM, se extiende ya hasta 2027. Lo que pase cada día lo seguirá diciendo el parte de la AEMET, como siempre.