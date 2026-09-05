Nadie lo vio venir: la AEMET pone a Canarias en el mapa de la lluvia

Canarias, el único sitio de España donde va a llover mientras el país se achicharra a 36 grados según la AEMET

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LO ESENCIAL La AEMET publica un pronóstico con tres semanas de antelación. Las únicas lluvias previstas están en el norte peninsular y en Canarias. En la Península se superarán los 36 grados. A partir de la segunda semana la incertidumbre se dispara. La tercera semana apenas ofrece tendencia clara.

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Casi nadie lo sabe, pero la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica cada semana un pronóstico que abarca las tres siguientes. El último se difundió el pasado 4 de septiembre y cubre desde el día 7 hasta el 27, de modo que el tiempo que hará en Canarias dentro de veinte días ya está escrito, con todas las cautelas que un plazo así impone. Y hay un detalle en ese boletín que sitúa al archipiélago en un lugar poco habitual.

Para la semana del 7 al 13 de septiembre, la agencia considera más probable que las temperaturas se sitúen claramente por encima de lo normal para la época en la mayor parte de la Península, con valores que superarán los 36 grados durante buena parte del periodo en zonas del este, el centro y el sur. Las precipitaciones, en cambio, serán escasas en el conjunto del país. Y aquí llega el matiz: la AEMET en Canarias las acota a dos puntos concretos, el extremo norte peninsular y el norte de las islas canarias más montañosas.

Canarias, entre los pocos sitios donde la AEMET espera lluvia

Dicho de otro modo, mientras media España se enfrenta a una semana de calor intenso y cielos secos, el archipiélago figura junto al Cantábrico como una de las dos áreas del territorio donde la agencia contempla precipitaciones. No se trata de lluvias abundantes ni de un cambio de estación, sino del comportamiento habitual de las vertientes norte de las islas de mayor relieve cuando el alisio sopla con regularidad.

Ese mecanismo es la firma climática de Canarias y explica por qué el archipiélago aparece en el boletín de la AEMET justo cuando el resto del país no. El viento del nordeste llega cargado de humedad tras recorrer cientos de kilómetros sobre el Atlántico, choca con las laderas del norte de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria y se ve obligado a ascender. Al subir se enfría, la humedad condensa y aparecen las nubes bajas y las lloviznas de las medianías. Es el mismo proceso que forma el mar de nubes, esa panza de burro que en verano tapa el norte mientras el sur luce sol.

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Las otras dos semanas y cómo hay que leerlas

Para la semana del 14 al 20 de septiembre, la propia agencia advierte de que la incertidumbre aumenta mucho, como es habitual en este tipo de pronósticos a tan largo plazo. Con la información disponible, podría tratarse de nuevo de un periodo con temperaturas altas para la época del año en todo el país. Las precipitaciones serían escasas en el tercio norte, sin que se descarten en el resto de las zonas. La AEMET subraya que ese pronóstico puede variar considerablemente en próximas actualizaciones.

La semana del 21 al 27 de septiembre se publica con todavía más reservas. Sería ligeramente más cálida de lo normal en buena parte del país, salvo en el sur peninsular, la única zona donde en principio podrían producirse precipitaciones. Para el resto del territorio, incluido el archipiélago, no hay una tendencia clara.

Conviene entender cómo funciona esta herramienta para no pedirle lo que no puede dar. La AEMET publica el boletín semanalmente en una ventana móvil de tres semanas, de manera que cada viernes la primera semana se sustituye por la siguiente y el horizonte se desplaza. La primera es razonablemente fiable, la segunda es una tendencia y la tercera es poco más que una orientación. No sirve para saber si lloverá un día concreto en un municipio concreto, y quien la use para eso se llevará un chasco.

Lo que sí permite es anticipar el marco general, y en el caso de Canarias ese marco encaja con lo que la propia AEMET viene señalando para el trimestre: un otoño con entre un 60% y un 70% de probabilidad de registrar temperaturas superiores a las normales, y en torno a un 40% de que resulte más seco de lo habitual. Las lloviznas del norte de las islas que aparecen en el boletín de esta semana no contradicen ese escenario. Son, sencillamente, lo que el alisio deja cada vez que sopla como debe.