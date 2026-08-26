Tangana en Ceuta cuando miles de migrantes huyen por el gas lacrimógeno de la Policía

La Policía Nacional intervino el martes por la tarde en la playa del Trampolín de Ceuta durante el reparto de alimentos de Cruz Roja tras graves altercados entre grupos de migrantes asentados en la zona.

Agentes de la Policía Nacional durante la intervención en la playa del Trampolín de Ceuta el martes por la tarde.

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LO ESENCIAL La intervención policial con gases lacrimógenos provocó una huida masiva de cientos de migrantes hacia la carretera y el espigón. Los incidentes ocurrieron alrededor de las 19.00 horas del martes cuando miles de personas aguardaban recibir comida. Según fuentes policiales, enfrentamientos entre grupos de migrantes elevaron la tensión y obligaron a desplegar un dispositivo de contención. La playa del Trampolín se ha convertido en uno de los principales asentamientos de migrantes en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio.

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Ceuta vivió una tarde de máxima tensión este martes cuando la Policía Nacional tuvo que intervenir con cargas de gases lacrimógenos en la playa del Trampolín durante el reparto diario de alimentos que realiza Cruz Roja entre los migrantes asentados en la zona. Los incidentes, protagonizados por enfrentamientos entre grupos de migrantes, obligaron a suspender la distribución de víveres y a desplegar un dispositivo de seguridad para recuperar el control del asentamiento.

Los altercados estallaron alrededor de las 19:00 horas, cuando más de 4.000 personas se concentraban en la playa esperando recibir comida. Según fuentes policiales, fueron varios los enfrentamientos entre migrantes los que elevaron la tensión en el enclave de Ceuta. La situación se tornó tan complicada que el personal de Cruz Roja decidió retirarse para garantizar su integridad física, interrumpiendo así la asistencia humanitaria que realizan de forma habitual en el litoral ceutí.

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata en Ceuta. Los agentes de la Policía Nacional realizaron varias cargas y emplearon material antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos, para dispersar a la multitud concentrada y recuperar el control de la zona. La intervención provocó que centenares de migrantes abandonaran precipitadamente la playa en dirección a la carretera de acceso y el espigón, generando momentos de confusión y nerviosismo entre los presentes.

El Trampolín, principal asentamiento migratorio en Ceuta

La Policía Local, por su parte, restringió el tráfico en los accesos a El Trampolín para facilitar la actuación de los agentes de la Policía Nacional y garantizar la seguridad en los alrededores inmediatos de Ceuta. El dispositivo se vio reforzado ante el riesgo de que los incidentes pudieran extenderse por el asentamiento y afectar a las zonas residenciales cercanas. Incluso ciudadanos que circulaban por la zona en motocicleta resultaron afectados por los gases, viéndose obligados a solicitar agua en viviendas particulares para poder continuar su trayecto.

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En este espacio se concentran buena parte de las necesidades de alimentación, higiene y alojamiento de quienes continúan en la ciudad a la espera de ser trasladados a espacios habilitados por el Gobierno.

Contexto de tensión en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes

Los altercados de este martes en el Trampolín ocurren en un clima social muy caldeado en Ceuta.

Pese a los continuos desafíos de seguridad en la frontera, Cruz Roja ha reafirmado su compromiso de auxiliar a las personas vulnerables en coordinación con las fuerzas de seguridad, aunque la realidad del terreno dificulta enormemente el cumplimiento de esa misión cotidiana.

El incidente subraya la fragilidad de los mecanismos de asistencia humanitaria en Ceuta, en un contexto de asentamiento masivo de migrantes sin precedentes recientes en la ciudad autónoma. Las autoridades locales y el Gobierno central se enfrentan al desafío de mantener tanto la seguridad como la prestación de servicios básicos de alimentación e higiene a una población vulnerable en condiciones cada vez más tensas.