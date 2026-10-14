Un anticiclón de 1.040 hectopascales parte el chorro polar: lo que pasará en Canarias

El chorro polar se rompe el sábado sobre España y la AEMET confirma qué le toca a Canarias

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LO ESENCIAL El anticiclón podría alcanzar los 1.040 hectopascales. El sábado 17 marca el punto de inflexión. El temporal descargará sobre la Península, no en Canarias. En el archipiélago se mantiene el bloqueo anticiclónico. No se descarta la formación de una nueva dana.

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El sábado 17 de octubre en Canarias marca un punto de inflexión en el tiempo de España. La corriente en chorro polar va a ondularse hasta romperse sobre la Península, y con ella llegarán el aire frío, las lluvias intensas y las tormentas. Pero hay una pregunta que casi nadie está respondiendo: qué le toca a Canarias. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a lo contrario que en el resto del país.

El responsable del cambio es un anticiclón potentísimo. Según los modelos que maneja Meteored, las ondulaciones del chorro permitirán que ese centro de altas presiones ascienda hacia el norte de Europa alcanzando presiones cercanas a los 1.040 hectopascales, un valor muy elevado para la época. Entre el sábado y el lunes podría desplazarse hacia el entorno del mar del Norte, favoreciendo la entrada de vientos de levante y nordeste sobre España con masas de aire frío de latitudes altas.

Por qué el chorro polar es la pieza clave para la AEMET

La corriente en chorro es un río de viento que circula a gran altura y que funciona como la carretera por la que viajan las borrascas atlánticas. Cuando circula recta y alta, los sistemas pasan de largo por el norte. Cuando se ondula, baja de latitud y permite que el aire frío polar se descuelgue hacia el sur.

Eso es exactamente lo que va a ocurrir el sábado. Y no se descarta que de esa configuración acabe formándose una nueva dana cerca de España, una depresión aislada en niveles altos capaz de dejar precipitaciones muy intensas y localizadas. Su evolución sigue siendo una incógnita.

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Lo que la AEMET prevé estos días en Canarias

El archipiélago vive una situación distinta y bastante más tranquila. Estos días predomina la nubosidad alta, con nubes bajas en las vertientes norte durante la madrugada y lluvias débiles y ocasionales en La Palma y Tenerife. Las temperaturas suben ligeramente en el interior y apenas varían en las costas.

Lanzarote. Intervalos nubosos que tienden a poca nubosidad baja desde por la mañana. Arrecife, entre 20 y 29 grados, la máxima más alta del archipiélago.

Intervalos nubosos que tienden a poca nubosidad baja desde por la mañana. Arrecife, entre 20 y 29 grados, la máxima más alta del archipiélago. Fuerteventura. Mismo patrón, con ligeros ascensos en el interior. Puerto del Rosario, entre 22 y 27.

Mismo patrón, con ligeros ascensos en el interior. Puerto del Rosario, entre 22 y 27. Gran Canaria. Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. Ascenso de las máximas en el interior, localmente notable en medianías del norte. Las Palmas, entre 22 y 26.

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. Ascenso de las máximas en el interior, localmente notable en medianías del norte. Las Palmas, entre 22 y 26. Tenerife. Nuboso en el norte con probables lluvias débiles de madrugada. Santa Cruz, entre 22 y 27.

Nuboso en el norte con probables lluvias débiles de madrugada. Santa Cruz, entre 22 y 27. La Palma. Nuboso en el norte y el este con lluvias débiles durante la primera mitad del día. Santa Cruz de La Palma, entre 21 y 25.

Nuboso en el norte y el este con lluvias débiles durante la primera mitad del día. Santa Cruz de La Palma, entre 21 y 25. La Gomera y El Hierro. Nubosidad en el norte con baja probabilidad de lluvia de madrugada. Valverde registra las temperaturas más bajas: entre 17 y 21 grados.

De cara al jueves y el viernes, la AEMET mantiene la nubosidad alta y no descarta chubascos aislados en La Palma y Tenerife, además de alguna formación por la tarde en las zonas altas de las islas centrales.

La explicación de esa divergencia está en lo que ya se anticipaba la semana pasada: un potente anticiclón instalado en el Atlántico Norte cerca de Canarias desde el miércoles 14, que bloquea el paso de frentes y desplaza la corriente en chorro hacia latitudes más septentrionales. Ese bloqueo es el que mantiene a Canarias al margen del temporal peninsular.

Todo encaja además con la predicción estacional de la AEMET en Canarias, que otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad a un trimestre más cálido de lo normal en el archipiélago de Canarias, con un 40% de opciones de que resulte además más seco. Mientras media España saca el paraguas el sábado, aquí lo que toca es seguir mirando el cielo alto.