Ceuta arde en protestas: cargas policiales tras quemar campamentos de migrantes y bloquear a Cruz Roja

Manifestantes quemaron asentamientos de migrantes en la playa de Benítez de Ceuta e impidieron durante horas el paso de vehículos de Cruz Roja, obligando a la Policía Nacional a intervenir con cargas.

Manifestantes enfrentados a la Policía Nacional en la playa de Benítez de Ceuta tras incendios en asentamientos de migrantes.

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LO ESENCIAL Manifestantes bloquearon el paso de dos vehículos de Cruz Roja en la carretera de Benítez. Un grupo de vecinos provocó incendios en asentamientos de migrantes en la playa de Benítez. La Policía Nacional intervino con cargas contra los manifestantes para despejar la zona. Cientos de migrantes permanecen en asentamientos irregulares en las playas del Trampolín y Benítez en Ceuta.

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La tercera jornada consecutiva de protestas en Ceuta derivó este jueves en enfrentamientos diretos entre manifestantes y Policía Nacional, después de que un grupo de vecinos incendiara asentamientos de migrantes en la playa de Benítez e impidiera el acceso de vehículos humanitarios durante horas.

Los altercados comenzaron por la mañana cuando decenas de ceutíes formaron un cordón humano para bloquear el paso de dos vehículos de Cruz Roja que intentaban acceder a la playa del Trampolín, donde permanecen cientos de migrantes en situación irregular. Los manifestantes coreaban consignas como «fuera la Cruz Roja», «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» y «no me voy a ir de Ceuta, no me van a echar». Los vehículos tuvieron que abortar su entrada a petición de la Policía Nacional, que mantenía cortado el tráfico rodado en la carretera de Benítez.

Por la tarde, los altercados escalaron cuando un grupo de vecinos irrumpió en los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez y prendió fuego a enseres, sombrillas y objetos que utilizaban los migrantes para protegerse. Los manifestantes desplegaron una bandera de España de gran tamaño y se dirigieron hacia la zona donde Cruz Roja Española realiza los repartos de comida. La Policía Nacional respondió entonces con cargas contra los manifestantes, utilizando balas de goma para dispersar a los concentrados.

Bloqueo de la ayuda humanitaria en Ceuta

El bloqueo de los vehículos de Cruz Roja fue uno de los elementos más controvertidos de la jornada. Los ciudadanos concentrados en la carretera de Benítez impidieron durante aproximadamente dos horas que llegaran alimentos y agua a los migrantes alojados en asentamientos irregulares. Durante la protesta, un vecino pidió a los manifestantes que se levantaran para permitir a los agentes cumplir con su cometido y reanudar la circulación, asegurando que la Policía estaba «de su parte». Sin embargo, los concentrados se negaron a abandonar la calzada e insistieron en que no pensaban ceder.

Además, durante la protesta se escucharon gritos de «Ceuta no es un CETI» (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), en una movilización que se suma a las concentraciones desarrolladas en los últimos días en distintos puntos de la ciudad en rechazo a la situación migratoria.

Cruz Roja Española funciona como principal agente humanitario en Ceuta, distribuyendo alimentos, agua, ropa y prestando asistencia sanitaria a los migrantes.

Escalada de tensión tras tres días de protestas en Ceuta

Los disturbios que comenzaron en la noche del miércoles y continuaron en la madrugada del jueves se prolongaron durante toda la jornada de este jueves en Ceuta. Las protestas están relacionadas con el rechazo de los vecinos a los asentamientos de migrantes en zonas como el cuartel del Fiscer y la antigua fábrica de harinas, ubicados en la zona del Sardinero y Otero. La tercera jornada marca una escalada significativa, con vecinos irrumpiendo directamente en los campamentos para causar destrozos y quemar propiedades de los migrantes.

Las autoridades ceutíes han denunciado que el número de migrantes en la ciudad alcanza aproximadamente 10.000 personas, que experimentan dificultades para acceder a alimentos, agua, refugio e instalaciones sanitarias. Duermen en refugios improvisados y asentamientos irregulares en las playas, lo que ha generado una creciente tensión entre los vecinos y las instituciones encargadas de la asistencia humanitaria. La intervención de la Policía Nacional con cargas este jueves refleja el nivel de confrontación que ha alcanzado la situación en Ceuta tras tres días de movilizaciones consecutivas.

Sin embargo, la magnitud del flujo migratorio ha rebasado esta infraestructura, provocando que miles de personas duerman en las playas y espacios públicos sin acceso a servicios básicos. Esta saturación es el trasfondo directo de las protestas vecinales y los enfrentamientos registrados en los últimos días.

Para los ceutíes, la acumulación de migrantes representa una presión creciente sobre los servicios públicos locales y la convivencia ciudadana. La ciudad, con una población de alrededor de 85.000 habitantes, se enfrenta a una situación que los vecinos perciben como insostenible y que ha generado profundo malestar. El Gobierno de Ceuta ha instado a la calma en sus comunicaciones públicas, aunque las movilizaciones continúan sin signos de cese. Los próximos días serán cruciales para determinar si las autoridades logran estabilizar la situación mediante nuevas medidas de gestión migratoria o si la tensión persiste en la ciudad autónoma.