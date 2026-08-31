Pedro Sánchez habla de las opciones de España para la final del Mundial 2030: no lo garantizamos

Pedro Sánchez reafirma el compromiso español en la candidatura para albergar el partido decisivo, aunque la competencia con Marruecos sigue abierta.

Pedro Sánchez durante la entrevista en el programa Hoy por hoy de la cadena Ser donde abordó la candidatura española para la final del Mundial 2030.

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LO ESENCIAL Pedro Sánchez afirma que España «tiene todas las condiciones» para que la final del Mundial 2030 se celebre en territorio español. La final aún no está asignada; Marruecos y España compiten por albergarla en estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. El Mundial 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos, con tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. El presidente subraya que «ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa» tras victorias en Sudáfrica 2010 y Estados Unidos 1994.

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Pedro Sánchez reconoció este lunes que el Ejecutivo trabaja para que la final del Mundial 2030 se dispute en España, aunque evitó garantizar que así será. En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la cadena Ser, el presidente del Gobierno afirmó que el país reúne «todas las condiciones» para albergar el partido decisivo, pero su lenguaje reveló cautela ante una competencia que aún no está resuelta.

Vamos a trabajar porque así sea, y tenemos todas las condiciones para que la final se celebre en España», declaró Sánchez en la emisora radiofónica. El matiz es significativo: frente a afirmaciones más rotundas de otros periodos, el mandatario optó por un compromiso condicionado, subrayando el esfuerzo gubernamental sin cerrar la puerta a otros escenarios.

Pedro Sánchez lidia con una realidad compleja. Marruecos es el rival directo por la sede de la final, y aunque España, Portugal y Marruecos comparten la organización general del torneo, el partido definitivo aún no tiene destino asignado. Desde el lado español, los candidatos principales son el Santiago Bernabéu de Madrid y el Camp Nou de Barcelona, estadios con capacidad y prestigio internacional. Marruecos, por su parte, impulsa el estadio Hassan II, actualmente en construcción, como su propuesta para la final.

El grueso de la competencia, sin embargo, se disputará en la candidatura ibérica y marroquí, lo que convierte a la final en el premio máximo dentro de esta distribución geográfica sin precedentes en la historia de los mundiales.

La decisión sobre la sede del partido final descansa en manos de la FIFA, que evaluará las propuestas conforme a criterios técnicos, infraestructura y capacidad de organización. Sánchez reconoce implícitamente que el resultado no está en manos del Gobierno español, sino en un proceso evaluativo que aún está en marcha. Las capacidades de los tres estadios propuestos marcan diferencias estratégicas.

Pedro Sánchez y la diplomacia española en la carrera por la final del Mundial 2030

Pedro Sánchez insistió en que el Gobierno mantiene una estrategia coordinada con las federaciones y autoridades deportivas para fortalecer la candidatura de España. El trabajo trasciende lo puramente deportivo: implica cooperación institucional con Portugal, gestión de infraestructuras, garantías de seguridad y logística de gran escala.

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Los estadios de Madrid y Barcelona se perfilan como los favoritos por su trayectoria internacional, modernidad y experiencia en eventos de magnitud mundial.

La prudencia del presidente refleja también la dinámica de una candidatura tripartita compleja. Portugal y Marruecos tienen intereses propios en la distribución de partidos, y la negociación sobre quién alberga la final sigue siendo materia de tensión diplomática. Pedro Sánchez no puede comprometerse de forma unilateral con un resultado que depende de acuerdos multinacionales y de criterios técnicos ajenos a su control directo.

Esta estructura sin una fecha fija establecida añade incertidumbre al proceso, si bien el organismo internacional ha reafirmado que la selección se basará en criterios técnicos de infraestructura, capacidad operativa, conectividad y servicios complementarios como espacios VIP, zonas de prensa y capacidad hotelera de las ciudades candidatas.

El informe técnico de la FIFA, publicado en noviembre de 2024, otorgó a la candidatura tripartita una puntuación de 4,2 sobre 5, la más alta en la historia de evaluaciones de mundiales, aunque advirtió de desafíos en cuestiones jurídicas y en algunos estadios específicos. Ese documento técnico, que Pedro Sánchez ha destacado como respaldo a la candidatura española, posiciona a España como un actor central en la contienda, señalando que el Santiago Bernabéu y el Camp Nou cuentan entre «los más emblemáticos y modernos del planeta».

Para el aficionado español, esta batalla diplomática tiene implicaciones directas. Si la final se disputa en territorio nacional, la experiencia de presenciar un partido decisivo de Mundial sin abandonar el país representa un hito histórico que Pedro Sánchez busca consolidar. De igual forma, la designación de la final potenciaría la economía local de la ciudad elegida, con efectos en turismo, hotelería, restauración y servicios conexos durante semanas previas y posteriores al evento.

La declaración de Pedro Sánchez subraya que la batalla por la final del Mundial 2030 está lejos de resolverse. Mientras España despliega todos sus recursos institucionales y de infraestructura para conquistar la sede, la FIFA mantendrá el suspenso hasta que su proceso evaluativo llegue a término. Por el momento, Sánchez se conforma con trabajar, confiar en las condiciones del país y esperar que la suerte acompañe al fútbol español en la contienda más importante del próximo decenio.