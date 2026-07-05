Francia se mide a Marruecos: los cruces más potentes en cuartos del Mundial 2026

Tras eliminar a Paraguay con un ajustado 1-0, Francia se enfrentará al conjunto marroquí que goleó 3-0 a Canadá en octavos del Mundial. El primer cruce de cuartos está confirmado para el jueves 9 de julio.

Francia y Marruecos protagonizarán el primer duelo de cuartos de final del Mundial 2026 el 9 de julio.

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LO ESENCIAL Francia se enfrentará a Marruecos el jueves 9 de julio a las 22:00 horas en el primer duelo de cuartos del Mundial 2026. Marruecos goleó 3-0 a Canadá para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Francia derrotó a Paraguay con un tanto de Kylian Mbappé desde el punto de penalti en los octavos de final. Los cuatro partidos de cuartos de final se disputarán entre el 9 y 11 de julio en cuatro sedes estadounidenses.

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Francia y Marruecos se convirtieron en los primeros equipos en clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 tras sus victorias en octavos el 4 de julio. Los franceses superaron a Paraguay con un ajustado 1-0, mientras que los marroquíes arrollaron 3-0 a Canadá en un partido dominante. Ambas selecciones ya conocen a su próximo rival: se enfrentarán entre sí el 9 de julio en Boston, en lo que promete ser uno de los cruces más atractivos del torneo.

El combinado de Didier Deschamps selló su pase a la siguiente ronda del Mundial con una actuación sólida ante los paraguayos, aunque el encuentro fue más complicado de lo esperado. Kylian Mbappé decidió el partido desde el punto penal en el minuto 70, tras una revisión del VAR que señaló una falta de Diego Gómez sobre Doue. Los franceses controlaron la posesión con un 76% del balón y tuvieron cinco remates a puerta, mientras que Paraguay apenas generó una ocasión clara en todo el encuentro.

Por su parte, Marruecos no dejó lugar a dudas en su eliminatoria. El equipo africano fue superior desde el inicio contra Canadá en el NRG Stadium de Houston. Azzedine Ounahi marcó dos goles en los minutos 50 y 82, y Soufiane Rahimi cerró la goleada en el minuto 90 con asistencia de Achraf Hakimi. La actuación confirmó el gran momento de forma del conjunto marroquí, que ha demostrado ser uno de los equipos revelación del torneo.

El histórico enfrentamiento del Mundial: revancha de Catar 2022

Este cruce de cuartos del Mundial revive uno de los encuentros más significativos de la reciente historia mundialista. Francia y Marruecos se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Catar 2022, donde los franceses se impusieron 2-0 con goles de Theo Hernández. En aquella ocasión, Marruecos escribió historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a unas semifinales mundialistas, tras eliminar a Portugal en cuartos. Los norteafricanos finalizaron terceros en aquel torneo tras perder contra Croacia 2-1 en el duelo por el tercer puesto.

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Marruecos llega a este enfrentamiento con la confianza de su sólida campaña grupal y su dominio en octavos. Por su parte, Francia mantiene un balance impresionante: ha ganado los cinco partidos que ha disputado en el torneo, acumulando 10 goles a favor y solo dos en contra.

Detalles de la llave de cuartos del Mundial

El partido entre Francia y Marruecos en los cuartos del Mundial está programado para el jueves 9 de julio a las 20:00 UTC en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough, Massachusetts). El vencedor avanzará directamente a las semifinales del torneo, quedando a solo dos partidos de conquistar el título mundial. El perdedor quedará eliminado de la competición.

Francia llega a este cruce del Mundial como uno de los favoritos al título. El delantero parisino ha sido determinante en cada fase del torneo y mantiene viva la carrera por el récord de máximo goleador del campeonato.

Marruecos, por su parte, ha sorprendido positivamente en cada ronda del Mundial.

Este cruce de cuartos del Mundial será sin duda uno de los encuentros más atractivos de la siguiente fase, enfrentando a dos selecciones con argumentos para soñar con un lugar en las semifinales. Francia buscará mantener su dominio y consolidarse como candidata al título, mientras que Marruecos intentará repetir su sorprendente actuación de Catar y llegar más lejos aún en este torneo.