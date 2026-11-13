Cenas de empresa de Navidad en Málaga: por qué conviene reservar en octubre

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Todavía quedan semanas para que las calles de Málaga se llenen de luces, pero en los departamentos de recursos humanos la Navidad ya ha empezado. Octubre es el mes en el que muchas empresas cierran la fecha y el lugar de su cena o comida de fin de año, y quienes esperan a noviembre suelen encontrarse con los mejores días ya ocupados. En Valtari, finca de eventos situada en Alhaurín de la Torre, a pocos minutos de Málaga capital, la agenda de diciembre empieza a completarse precisamente en estas fechas.

Los viernes de diciembre, los primeros en agotarse

La demanda de espacios para celebraciones de empresa se concentra en un periodo muy corto: las tres primeras semanas de diciembre, y especialmente los jueves y viernes. Para grupos grandes, además, el número de espacios capaces de acoger a cientos de personas con un servicio de calidad es limitado. Por eso la recomendación del equipo de la finca es clara: cuanto antes se reserve, más opciones habrá de elegir fecha, salón y formato.

Reservar con antelación también permite trabajar el menú con calma, adaptarlo a las necesidades del grupo, incluidas alergias e intolerancias, y planificar cualquier elemento adicional, como una entrega de reconocimientos, una presentación de resultados o una actividad para cerrar la jornada.

Cuatro salones para grupos de todos los tamaños

Una de las ventajas de Valtari para este tipo de celebraciones es su flexibilidad. La finca cuenta con cuatro salones independientes, Esencia, Fortuna, Brisa e Insignia, que pueden utilizarse por separado o combinarse, lo que permite organizar desde una comida para un equipo reducido hasta una gran cena con más de 600 asistentes. Los salones disponen de climatización y equipamiento audiovisual, y tienen acceso directo a jardines y porches.

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A ello se suma un aparcamiento privado con capacidad para más de 500 vehículos, un factor que las empresas valoran especialmente en celebraciones de gran formato, en las que el acceso y el aparcamiento pueden convertirse en un problema en los espacios urbanos. Quienes buscan un espacio para eventos corporativos en Málaga encuentran en la finca una alternativa a los salones de hotel convencionales.

Una propuesta gastronómica a medida

La cocina es uno de los aspectos más cuidados de la finca. Valtari trabaja una cocina mediterránea de producto y diseña los menús en colaboración con cada empresa, adaptándolos al número de comensales y al tipo de celebración, desde un almuerzo informal hasta una cena de gala. Esa misma exigencia es la que la finca aplica en el sector nupcial, donde ha sido distinguida con los Wedding Awards de Bodas.net de forma consecutiva desde 2019, y que la ha consolidado como una de las fincas para bodas en Málaga más valoradas de la provincia.

Esa experiencia en eventos de alta exigencia se traslada a las celebraciones de empresa: coordinación de grupos numerosos, atención personalizada desde la primera visita y un equipo acostumbrado a que todo salga según lo previsto.

Más que una cena

Los jardines de la finca, con fuentes, cascadas y vegetación mediterránea, permiten además completar la celebración con actividades al aire libre o momentos de networking antes de la cena, algo cada vez más demandado por empresas que quieren que el encuentro de fin de año sirva también para reforzar el equipo.

Las empresas interesadas pueden solicitar una visita y un presupuesto personalizado a través de la web de Valtari, donde el equipo de la finca acompaña al cliente desde la elección del espacio hasta la coordinación final del evento.