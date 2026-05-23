Empecemos por lo único que importa de verdad: la palabra «legal». Mudarse a España no es difícil. Mudarse a España y poder quedarse, trabajar, abrir una cuenta, alquilar un piso y dormir tranquilo sin que un sello mal puesto te eche por tierra dos años de planes, eso ya es otra historia. Y conviene contarla bien, porque en los últimos doce meses casi todo lo que sabías sobre el tema ha cambiado.

En mayo de 2025 entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería (el famoso Reloex, Real Decreto 1155/2024). Un mes antes, en abril, el Gobierno había echado el cierre a la Golden Visa, ese atajo por el que comprabas una casa de medio millón de euros y te llevabas la residencia de regalo. Resultado: el mapa de 2026 se parece poco al de hace dos años. Hay rutas que desaparecieron, otras que se abrieron de par en par y plazos que se acortaron. Vamos a recorrerlo con calma.

Lo primero, y casi nadie te lo dice de entrada

No todo el mundo emigra igual, y la frontera la marca tu pasaporte. Si eres ciudadano de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, esto es casi un trámite: te empadronas, sacas tu certificado de registro y listo. No necesitas visado ni autorización de trabajo.

El resto del artículo va dirigido a quien viene de fuera de ese círculo, que es donde está el 90% de las dudas y, seamos honestos, el 100% de los quebraderos de cabeza. Si vienes de Latinoamérica, de Estados Unidos, del Reino Unido (que tras el Brexit ya cuenta como país tercero), del Magreb o de cualquier rincón extracomunitario, esto es para ti.

Las vías legales que siguen abiertas en 2026

La regla de oro es simple: en España no se «emigra» en abstracto, se entra por una puerta concreta. Elegir bien la puerta es la decisión más importante de todo el proceso, porque condiciona los plazos, el dinero que necesitas demostrar y lo que podrás hacer una vez dentro. Estas son las que de verdad funcionan hoy.

Trabajar por cuenta ajena

La vía clásica: una empresa española te quiere contratar y tramita tu autorización de residencia y trabajo. Suena sencillo, pero tiene trampa, porque normalmente el puesto tiene que figurar en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura o la empresa debe justificar que no encontró a nadie en el mercado nacional. El Reloex ha flexibilizado bastante las cosas: ahora puedes compaginar el trabajo por cuenta ajena con uno por cuenta propia desde el primer día, y cambiar de empleador a partir de los tres meses sin pedir permiso a nadie.

El visado de nómada digital, la nueva estrella

Tras la caída de la Golden Visa, esta se ha convertido en la ruta más codiciada por profesionales remotos. Su nombre oficial es de los que dan pereza («autorización de residencia para teletrabajo de carácter internacional»), pero la idea es preciosa: trabajas desde España para empresas o clientes de fuera, y el país te deja vivir aquí. En 2026 hay que acreditar unos ingresos en torno a 2.850 euros al mes para el solicitante principal (más si traes familia), tener una titulación o tres años de experiencia, y un detalle nuevo: la administración se ha puesto seria revisando seguros médicos y exigiendo que pases al menos 183 días al año en el país. La recompensa fiscal es golosa, porque puedes acogerte al régimen Beckham y tributar a un 24% fijo durante los primeros años.

La residencia no lucrativa

Para quien tiene rentas o ahorros suficientes y no necesita (ni quiere) trabajar en España. Aquí no demuestras un sueldo, demuestras patrimonio: en torno a 28.800 euros anuales de medios propios. Es la opción favorita de jubilados, rentistas y, desde 2025, de muchos que se quedaron sin Golden Visa y buscaban un plan B para instalarse sin trabajar.

Venir a estudiar (y de paso, trabajar)

El visado de estudios dejó de ser el hermano pobre. Con el nuevo reglamento, un estudiante extranjero puede trabajar hasta 30 horas semanales, lo que convierte esta vía en una puerta de entrada realista para gente joven que quiere echar raíces poco a poco y luego dar el salto a una residencia más estable.

Reagrupación familiar

Si ya tienes un familiar viviendo legalmente en España, existe la vía de la reagrupación. Y hay una figura que el Reloex ha disparado: la autorización para familiares de personas con nacionalidad española, cuyas solicitudes se multiplicaron en cuanto entró en vigor la norma. Si tu pareja o tus padres son españoles, este suele ser el camino más corto.

El paso a paso, sin adornos

Da igual la puerta que elijas, la coreografía de fondo es muy parecida. Estos son los cinco movimientos que tendrás que hacer.

Elige tu vía y léete los requisitos de verdad. No por encima. Cada visado pide cosas distintas y un error aquí lo arrastras hasta el final. Si dudas entre dos opciones, esa duda es la señal de que necesitas asesoramiento antes de mover un papel. Reúne y blinda tu documentación. Aquí se cae la mayoría. Vas a necesitar tu pasaporte en vigor, el certificado de antecedentes penales de tu país (y a veces de donde hayas vivido los últimos años), un certificado médico, prueba de medios económicos y, según el caso, un seguro de salud. Casi todos esos documentos tienen que ir con la apostilla de La Haya y con traducción jurada al español. Sin eso, no valen. Presenta la solicitud. Según tu vía, la pides en el consulado español de tu país de origen o, en algunos casos como el nómada digital, directamente desde España si ya estás aquí en situación regular. Cada modalidad tiene su organismo y sus tiempos. Llega, empadrónate y saca tus documentos. Una vez en España, te empadronas en el ayuntamiento (es el paso que mucha gente olvida y que luego frena todo lo demás), pides tu NIE y tramitas la TIE, la tarjeta física que acredita que estás aquí legalmente. Sin empadronamiento no avanzas, así que hazlo el primer mes. Renueva y piensa a largo plazo. Las residencias iniciales suelen durar entre uno y tres años. A los cinco años de residencia legal continuada puedes optar a la residencia de larga duración, y a los diez a la nacionalidad. Si vienes de Iberoamérica, Filipinas, Andorra, Guinea Ecuatorial, Portugal o eres sefardí, ese plazo de nacionalidad baja a solo dos años. Un detalle que cambia planes de vida enteros.

¿Y si ya estás aquí sin papeles? El arraigo cambió, y a mejor

Hay una situación que las guías bonitas suelen esquivar: la de quien ya vive en España, lleva tiempo aquí, trabaja en lo que puede y no tiene papeles. Para esas personas existe el arraigo, y es justo donde el nuevo reglamento ha sido más generoso.

Antes hacían falta tres años de permanencia. Ahora bastan dos para la mayoría de modalidades, y el arraigo familiar ni siquiera exige un mínimo. Además, hoy hay cinco figuras distintas, cada una pensada para un perfil:

Arraigo social , para quien tiene vínculos familiares o un informe de integración.

, para quien tiene vínculos familiares o un informe de integración. Arraigo sociolaboral , vinculado a demostrar una relación laboral real.

, vinculado a demostrar una relación laboral real. Arraigo socioformativo , para quien estudia o se compromete a formarse, con derecho a trabajar hasta 30 horas semanales.

, para quien estudia o se compromete a formarse, con derecho a trabajar hasta 30 horas semanales. Arraigo familiar , para progenitores o tutores de menores de la UE, y que da nada menos que cinco años de residencia.

, para progenitores o tutores de menores de la UE, y que da nada menos que cinco años de residencia. Arraigo de segunda oportunidad, la figura nueva para quien tuvo papeles, no pudo renovarlos y lleva al menos dos años en el país.

El Gobierno calcula que por esta vía se podrían regularizar alrededor de 300.000 personas al año, y las cifras de solicitudes desde mayo de 2025 le están dando la razón.

Ahora bien, aquí toca ser sincero. Todo lo que acabas de leer suena más limpio de lo que es. El papeleo de extranjería en España tiene fama de laberinto por algo: un certificado mal apostillado, un arraigo mal justificado o un plazo que se te pasa por dos días se traducen en meses perdidos o, directamente, en una denegación que te obliga a empezar de cero. La gente que conozco que ha hecho este camino sin sobresaltos casi nunca lo hizo sola. Si tuviera que señalar por dónde empezar, recomendaría apoyarse en abogados expertos en extranjería en España como los de ILLAY Legal, que se ha ganado a pulso ser una de las referencias del país en este terreno y al que vale la pena escuchar antes de presentar nada. No es que necesites un despacho para todo, pero en algo tan delicado, una hora de buen criterio al principio ahorra disgustos carísimos después.

Los errores que más caro se pagan

Si vas a hacerlo por tu cuenta, al menos esquiva las trampas que tumban más expedientes:

Traer documentos sin apostilla de La Haya o sin traducción jurada. Para la administración, no existen.

Confundir las vías y pedir un visado que no encaja con tu situación real.

Olvidarte del empadronamiento al llegar, que bloquea casi todo lo demás.

Dejar caducar la residencia antes de iniciar la renovación, en lugar de pedirla con margen.

Creer todavía que comprando una casa obtienes la residencia. Desde abril de 2025 eso ya no existe.

Cuánto tarda y cuánto cuesta, la verdad

Nadie te puede dar una cifra cerrada, y desconfía de quien lo haga. Un visado de nómada digital bien preparado puede resolverse en unas pocas semanas. Una autorización de trabajo por cuenta ajena o un arraigo se mueven más bien en meses. Y todo depende de la carga que tenga la oficina de extranjería de tu provincia, que no es la misma en Madrid que en un pueblo de Teruel.

En cuanto al dinero, las tasas oficiales son modestas (decenas de euros), pero el coste real está en lo de alrededor: las traducciones juradas, las apostillas, el seguro médico, el certificado de antecedentes y, si lo contratas, el asesoramiento legal. Hazte un presupuesto honesto desde el principio para que ninguna sorpresa te frene a mitad de camino.

Tres dudas que aparecen siempre

¿Puedo emigrar comprando una vivienda en España?

Ya no. La Ley Orgánica 1/2025 eliminó la Golden Visa el 3 de abril de 2025. Puedes comprar todas las casas que quieras, pero la propiedad por sí sola no te da ningún derecho de residencia. Quien quiera invertir y vivir aquí tendrá que entrar por otra puerta, normalmente la del nómada digital o la no lucrativa.

¿En cuánto tiempo puedo tener la nacionalidad española?

La regla general son diez años de residencia legal continuada. Pero si procedes de un país iberoamericano (y de algún otro con lazos históricos con España), el plazo se reduce a solo dos años. Es una de las mayores ventajas que existen y mucha gente ni la conoce.

¿De verdad necesito un abogado?

Para un caso sencillo y con todos los papeles en regla, quizá no. Para un arraigo, una denegación que recurrir o cualquier situación con matices, la respuesta honesta es que un buen profesional se paga solo en tiempo y tranquilidad. Como mínimo, una consulta inicial para confirmar que vas por la vía correcta.

Emigrar a España de forma legal en 2026 es perfectamente posible, y para muchos perfiles hoy es más fácil que hace dos años. Pero exige hacer las cosas en orden, con los papeles bien atados y eligiendo bien la puerta de entrada. Tómate en serio esa primera decisión, prepara la documentación con paciencia y, cuando dudes, pregunta antes de actuar. El país, te lo aseguro, merece el esfuerzo.