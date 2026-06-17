Cómo importar tu vehículo sin morir en el intento

Seguro que te ha pasado. Estás navegando por internet y, de repente, aparece ese coche que siempre quisiste y que solo se encuentra en Alemania, a un precio irresistible. Es una oportunidad única. Pero, te detienes de inmediato, al pensar en lo complicado que seguramente será importarlo a España.

Porque no nos engañemos. Muchas veces, cuando importamos un vehículo, la ilusión inicial se transforma en un grave dolor de cabeza apenas imprimen el primer formulario de la administración española. Y es que el lenguaje técnico, la gran cantidad de normativas que hay que cumplir y el miedo a quedar atrapado en la burocracia estatal generalmente desaniman a los compradores. Pero tranquilo. Que sepas que la importación no es un proceso imposible, aunque sí es profundamente técnico. Por lo tanto, el secreto para matricular con éxito un vehículo extranjero en España está en prepararse muy bien antes incluso de que el coche cruce la frontera y pise territorio español.

El proceso paso a paso

Para que no te sientas abrumado ante la montaña de trámites, lo mejor es dividir este proceso en tres partes, donde cada paso tiene su razón de ser.

Paso 1: identificación y documentación

Lo primero que necesitas es tener a la mano el «DNI» de tu nuevo vehículo. Esto incluye, la ficha técnica original del país de origen; es decir, el permiso de circulación extranjero, y el justificante de adquisición. Si has comprado el coche a un concesionario, también necesitarás la factura comercial con el IVA desglosado; si ha sido a un particular, requerirás el contrato de compraventa. Es importante que toda esta documentación esté en perfecto orden y sea completamente legible, ya que cualquier incongruencia en un número de bastidor o una firma puede paralizar todo el proceso.

Paso 2: la inspección técnica (ITV)

Aquí es donde se decide la suerte de tu coche y donde la mayoría de los particulares cometen los mayores errores. Esta no es una revisión de ITV normal de las que pasas cada año para comprobar los frenos o los gases. Se trata de una inspección específica para vehículos de importación. Por lo tanto, en esta cita, los inspectores comprobarán minuciosamente la equivalencia de los sistemas del coche con la normativa europea y española vigente. Su objetivo es certificar que el coche es apto para circular por nuestras carreteras y emitir la nueva tarjeta de ITV española.

Paso 3: impuestos y tráfico

Ya con la nueva ficha técnica española en la mano, toca pasar por caja en Hacienda y el ayuntamiento de tu localidad. Deberás liquidar el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, mejor conocido como el impuesto de matriculación, y el impuesto de circulación local. Y una vez pagadas las tasas, es momento de pedir cita en la Dirección General de Tráfico (DGT) para entregar todo el expediente y, por fin, obtener el número de tus nuevas placas de matrícula españolas.

¿Por qué el «hazlo tú mismo» suele acabar mal?

Ahora bien, la tentación de ahorrarse unos euros haciendo todo este proceso por cuenta propia es comprensible, pero la verdad es que, hoy en día, las ITV son cada vez más rigurosas, así como los protocolos de inspección se aplican. Por lo que muchas veces, necesitamos ayuda profesional especializada para poder superarlos.

De hecho, el principal escollo surge con las diferencias de homologación. Por ejemplo, si el coche cuenta con una contraseña de homologación europea reflejada en el Certificado de Conformidad o COC, el camino es relativamente sencillo. Pero si el coche procede de un mercado extracomunitario, como Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, las cosas se complican. Porque, en estos casos, los estándares de seguridad, los ciclos de emisiones contaminantes y los sistemas de iluminación son muy diferentes a los europeos.

También debes considerar que, no hay nada más frustrante que acudir a la estación de ITV y descubrir que un componente de seguridad no cumple con el estándar español o que careces del documento de equivalencia adecuado. Esto hará que tu coche sea rechazado, se quede sin papeles y sea retenido legalmente hasta que aportes una solución técnica visada, algo que un particular rara vez sabe cómo conseguir por su cuenta.

La figura del consultor

Para evitar perder tiempo, dinero y salud mental en discusiones técnicas que no entiendes muy bien, lo recomendado por los expertos es contar con el apoyo de un asesor experto. Una persona que conozca cómo es el proceso y se mueve como pez en el agua en el laberinto burocrático. En España existen varias empresas dedicadas a ello, pero una de las más reconocidas por su amplia experiencia y seriedad es IMD-Ingeniería .

Esta es una empresa de consultoría y asesoramiento técnico especializada en el ámbito de las homologaciones de vehículos y la legalización de unidades. Pero son especialmente conocidos por realizar el estudio técnico necesario para la homologación de forma personalizada. Es decir, su equipo no se limita a rellenar impresos, analizan la viabilidad real de cada vehículo, verifican sus componentes y elaboran los proyectos técnicos exigidos por el Ministerio de Industria. Por lo que, tanto si eres un particular como si eres un importador, contar con sus servicios te permitirá delegar toda esa carga.

Su catálogo de servicios cubre desde homologaciones de vehículos particulares hasta homologaciones unitarias y tipo, pasando por trámites específicos como la ITV para motocicletas, autocaravanas, camiones o autobuses, e incluso la gestión del informe H para vehículos históricos. Ellos te acompañan en cada fase, a fin de asegurarse de que tu coche cumpla con los estándares de seguridad exigidos por la ley.

Consejos básicos para un importador novel

Si estás decidido a traer un coche del extranjero, apunta estos tres consejos que te servirán evitar sorpresas desagradables:

Realiza una consulta previa: antes de entregar una señal de dinero o firmar un contrato fuera de España, pide una copia de la documentación del coche y solicita un estudio técnico a una empresa especializada. Piensa que saber previamente si el coche tiene homologación europea te ahorrará miles de euros.

antes de entregar una señal de dinero o firmar un contrato fuera de España, pide una copia de la documentación del coche y solicita un a una empresa especializada. Piensa que saber previamente si el coche tiene homologación europea te ahorrará miles de euros. Prepara las traducciones: si el contrato de compraventa o la factura están en un idioma diferente al español, adelántate a la administración y cuenta con traducciones juradas oficiales para evitar que rechacen tus documentos en Tráfico.

si el contrato de compraventa o la factura están en un idioma diferente al español, adelántate a la administración y cuenta con oficiales para evitar que rechacen tus documentos en Tráfico. Ojo con los plazos de las placas temporales: recuerda que las matrículas provisionales tienen una fecha de caducidad muy estricta y el papeleo de importación puede demorarse más de lo previsto, así que no apures los plazos si no quieres enfrentarte a multas por circular sin seguro o con permisos caducados.

Como verás, sortear el laberinto administrativo de la importación puede parecer una tarea titánica, pero una vez que todas las piezas encajan y te entregan las nuevas placas, la alegría es inmensa. Solo necesitas contar con la asesoría y el acompañamiento adecuado para que el camino no se haga tan difícil.

Así que, si tienes un vehículo visto en el mercado internacional, o si ya lo tienes en suelo español, no dudes en solicitar asesoramiento técnico profesional para superar la inspección sin sobresaltos. Visita www.imd-ingenieria.com y has de tu trámite de importación una gestión sencilla, transparente y cien por cien segura.