Cómo mejorar la gestión del talento y la selección de personal en la empresa

¿Te has parado a pensar cuánto les cuesta a las empresas una mala contratación? Pues la realidad es que, más allá del impacto financiero directo que pudiera tener, el coste real de una mala selección de personal se mide en proyectos paralizados, tiempo perdido y un equipo desmotivado por causa de la constante rotación. Y si a eso le sumas que, a pesar de estar inmersos en un mercado laboral hiperconectado, paradójicamente cada vez es más difícil encontrar el perfil adecuado, atraer y fidelizar al profesional idóneo es un proceso costoso y difícil que exige mucho tiempo y dedicación por parte de los gerentes, directores de operaciones y responsables de recursos humanos.

Atrás quedaron los años en los que bastaba con publicar una oferta para que llovieran los currículums. Ahora, la gestión del talento y la optimización de los procesos de selección de personal es un desafío que requiere de la profesionalización de las estructuras de captación, así como del apoyo de aliados especializados que ayuden a transformar la gestión de los equipos en un motor de crecimiento, eficiencia y productividad. Acompáñanos a descubrir las claves operativas que permiten a las organizaciones superar este reto.

¿Por qué es tan difícil encontrar perfiles cualificados?

Como acabamos de decir, uno de los mayores problemas que enfrentan actualmente las empresas, en especial las PYMES , es la creciente dificultad para encontrar perfiles cualificados. Existen cientos de vacantes que las compañías no logran cubrir en meses. Algo especialmente evidente en sectores como el de la tecnología, la ingeniería, la sostenibilidad, así como en posiciones técnicas especializadas. Esto, a pesar de que en el mercado español haya tasas de desempleo estructural.

Y las causas de esta escasez de talento van desde la rápida evolución de las competencias requeridas por la digitalización hasta un cambio radical en las expectativas de los propios profesionales, quienes hoy en día priorizan factores como el teletrabajo, la conciliación y el propósito corporativo. Ante esto, las organizaciones no pueden simplemente limitarse a publicar ofertas en portales de empleo; están obligadas a adoptar una actitud proactiva de búsqueda de talento y construir una marca empleadora atractiva y sólida.

La urgencia de profesionalizar los procesos de selección

Algo que también es muy frecuente en las pequeñas y medianas empresas, es que la contratación de los nuevos empleados se delegue en los mandos intermedios o en la propia dirección general, usando para ello criterios basados en la intuición o la urgencia del momento. Este enfoque conlleva un alto riesgo operativo y evidencia la imperante necesidad de profesionalizar los procesos de selección para evitar el coste que supone una incorporación fallida.

Porque un error en la contratación no solo implica la pérdida de los recursos invertidos en la formación inicial y el salario del empleado. Su impacto real se evidencia en la pérdida de productividad del equipo, el desgaste del clima laboral y el tiempo que se debe dedicar a reiniciar el proceso desde cero. Ahora bien, profesionalizar esta área exige:

Definir con precisión la matriz de competencias y valores requeridos para el puesto.

Implementar metodologías de evaluación objetivas, como dinámicas de grupo, entrevistas por competencias y pruebas de habilidades técnicas.

Garantizar una experiencia de candidato respetuosa y transparente, que proyecte una imagen de seriedad institucional desde el primer contacto.

El valor de contar con una estrategia de recursos humanos

Pero incorporar a un nuevo empleado es solo el primer tramo de este camino. Una vez que este cruza la puerta de la empresa, comienza el desafío relacionado con su desarrollo y fidelización. Por este motivo, es fundamental que la dirección general comprenda la importancia de contar con una estrategia de recursos humanos perfectamente alineada con los objetivos de negocio a medio y largo plazo.

Esta debe contemplar planes de acogida estructurados, sistemas de evaluación del desempeño transparentes y, sobre todo, itinerarios de desarrollo profesional y formación continua. Porque cuando un empleado cualificado percibe que la organización carece de una ruta clara para su crecimiento, la probabilidad de que busque nuevas oportunidades en el mercado se multiplica de forma exponencial.

La externalización de los procesos

Eso sí, diseñar e implementar todas estas herramientas requiere de una inversión sustancial de tiempo, tecnología y personal especializado. Y para las pymes o los negocios que no disponen de grandes estructuras internas de recursos humanos, asumir el volumen de trabajo que exige una convocatoria de empleo o la gestión de la formación puede llegar a colapsar la operativa diaria.

En estos casos, lo más recomendable es recurrir a la externalización de los procesos de recursos humanos (RPO). Es decir, delegar determinadas fases de la selección o la administración de personal en terceros, ya que esto les permite a los directores de operaciones y gerentes concentrar sus esfuerzos en el core business de la empresa.

Además, al externalizar, las empresas aceleran los plazos de contratación gracias al uso de bases de datos preexistentes y herramientas de cribado masivo, pero también reducen considerablemente el margen de error en la selección debido al criterio técnico de analistas experimentados.

El papel de los partners especializados

Llegados a este punto, es evidente que la transformación de los recursos humanos exige, por tanto, transitar de un modelo reactivo a uno predictivo. Para ello nada mejor que contar con el apoyo de aliados expertos en RRHH. Colaboradores externos que no actúan como simples proveedores de currículums, sino como consultores estratégicos que aportan metodologías avanzadas, tecnología de vanguardia y un conocimiento profundo de las dinámicas salariales y normativas del mercado local e internacional.

La buena noticia es que en el mercado español actualmente conviven varias firmas de referencia mundial que marcan los estándares del sector. Una de ellas es Adecco, la cual es conocida por su capacidad de conectar las necesidades operativas de las empresas con el talento idóneo. Ellos ofrecen a sus clientes soluciones integrales y sumamente flexibles, que abarcan desde la gestión rápida del trabajo temporal para cubrir picos de producción estacionales, hasta la selección de puestos ejecutivos y de alta dirección.

Apoyarse en este tipo de redes expertas dota a las organizaciones de una agilidad de respuesta que difícilmente se podría replicar de forma interna, garantizando que cada incorporación responda a un riguroso análisis de idoneidad técnica y cultural.

En consecuencia, mejorar la gestión del talento exige una combinación de visión interna estratégica y apertura a la colaboración externa especializada que ayude a profesionalizar las metodologías de contratación, a diseñar planes de carrera sólidos para los empleados y a optimizar los procesos técnicos. Solo así estarán dadas las condiciones para atraer y retener el talento que se necesita.