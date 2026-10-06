Cuando el barro habla el idioma de la arquitectura: así trabaja Cerámicas Catalino con estudios y diseñadores

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Hay materiales que cumplen una función y otros que terminan definiendo un espacio. El barro cocido pertenece a esta segunda categoría. Su textura, sus variaciones de tono y las pequeñas irregularidades propias de la fabricación artesanal han convertido este material tradicional en un recurso cada vez más presente en proyectos de arquitectura e interiorismo contemporáneo.

Desde Vélez-Málaga, Cerámicas Catalino mantiene desde hace casi siete décadas una forma de trabajar ligada a la tradición cerámica andaluza. La firma fabrica artesanalmente suelos, azulejos y ladrillos de barro cocido destinados tanto a viviendas particulares como a proyectos desarrollados por arquitectos, interioristas y profesionales de la construcción.

Cuando un proyecto busca alejarse de acabados completamente uniformes, el barro ofrece precisamente lo contrario: piezas con matices propios, diferencias de tonalidad y una superficie que refleja el proceso manual con el que han sido elaboradas.

Es esa personalidad la que permite utilizarlo no solo como pavimento, sino como un elemento más dentro del lenguaje arquitectónico del proyecto.

Formatos que permiten diseñar el suelo como parte del proyecto

Una de las principales posibilidades del suelo de barro es su capacidad para adaptarse a diferentes composiciones.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

El catálogo de Cerámicas Catalino incluye piezas cuadradas, rectangulares, hexagonales, rombos, triángulos, escamas y otros formatos que pueden emplearse de forma independiente o combinarse entre sí.

Para arquitectos e interioristas, esta variedad permite trabajar el pavimento como una parte activa del diseño. Un mismo proyecto puede recurrir a diferentes geometrías para distinguir ambientes, crear transiciones entre estancias o reforzar visualmente determinadas zonas.

Composiciones tradicionales como el suelo colmenarense pueden convivir así con planteamientos mucho más contemporáneos, manteniendo como denominador común la textura y el carácter del barro artesanal.

La colección se completa con azulejos de barro y ladrillos de barro cocido, lo que permite trasladar una misma línea material a pavimentos, revestimientos y diferentes elementos constructivos o decorativos.

Del catálogo a una solución pensada para cada proyecto

En proyectos profesionales, la elección de un material no termina al seleccionar un formato o un acabado. Es necesario entender cómo va a responder dentro del espacio, cómo combinará con el resto de materiales y qué particularidades deben tenerse en cuenta durante su colocación.

Por eso, Cerámicas