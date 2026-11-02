Cuatro terremotos seguidos hoy en Canarias: dónde han sido y qué dice el IGN

De El Hierro al norte de Tenerife: los cuatro terremotos de hoy en Canarias

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LO ESENCIAL Cuatro movimientos en seis horas. Tres de magnitud 2,2. El más hondo, a cuarenta kilómetros. Ninguno se sintió en superficie. Canarias registra dos mil al año.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado cuatro terremotos en Canarias durante la mañana de este lunes, 2 de noviembre. El primero a las 03:40 y el último a las 10:01, poco más de seis horas entre uno y otro.

Ninguno se ha sentido en superficie. Y eso, más que restarle interés, es lo que explica el fenómeno.

Los cuatro terremotos que ha localizado el IGN

Este es el detalle de los movimientos, con los datos del IGN:

03:40 UTC. Magnitud 2,2 mbLg a 30 kilómetros de profundidad, en la zona Atlántico-Canarias, al noroeste de Tenerife.

Magnitud a de profundidad, en la zona Atlántico-Canarias, al noroeste de Tenerife. 06:17 UTC. Magnitud 1,5 mbLg a solo 8 kilómetros , el más somero de los cuatro, en el entorno sur de Tenerife.

Magnitud a solo , el más somero de los cuatro, en el entorno sur de Tenerife. 06:28 UTC. Magnitud 2,2 mbLg a 40 kilómetros , el más profundo, al norte de Tenerife.

Magnitud a , el más profundo, al norte de Tenerife. 10:01 UTC. Magnitud 2,2 mbLg a 18 kilómetros, al suroeste de El Pinar de El Hierro.

Lo primero que destaca al verlos juntos no son las magnitudes, sino la distancia entre ellos. Tres se localizan en el entorno marino de Tenerife y el cuarto está en El Hierro, a unos doscientos kilómetros.

Por eso, técnicamente, estos cuatro terremotos no constituyen una serie sísmica. Una serie es un racimo de eventos concentrados en un mismo punto y en pocas horas. Esto es actividad de fondo repartida por el archipiélago.

Las profundidades refuerzan esa lectura: van de los 8 a los 40 kilómetros, un rango demasiado amplio para un mismo proceso.

Por qué no se han sentido estos terremotos

La explicación está en la magnitud de los terremotos. Un movimiento empieza a percibirse en superficie, y en condiciones favorables, a partir de magnitud 2,5 o 3. Los cuatro de hoy se quedan por debajo.

A eso se suma la profundidad. Un evento de 2,2 a cuarenta kilómetros tiene que atravesar toda la corteza antes de llegar arriba, y en ese recorrido la energía se disipa. Ninguno de los cuatro terremotos tiene intensidad EMS asignada en los boletines del IGN, que es la forma técnica de decir que nadie reportó haberlo notado.

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Conviene además entender la escala. La mbLg es una magnitud de ondas Lg, la que el IGN emplea habitualmente en España. No equivale exactamente a la magnitud momento que citan las agencias internacionales, de modo que los números no son directamente comparables.

Cuántos terremotos hay normalmente en Canarias

Aquí está el contexto que casi nadie da y que coloca lo de hoy en su sitio. El archipiélago registra alrededor de 2.000 terremotos al año, según el portavoz del IGN en Canarias, Eduardo Suárez. Son más de cinco diarios de media.

De hecho, cerca de la mitad se concentran en una sola zona: el área del volcán submarino de Enmedio, en el canal entre Tenerife y Gran Canaria. Cuatro movimientos en una mañana está dentro de lo habitual.

El IGN ha repetido en numerosas ocasiones que estos pequeños terremotos forman parte del comportamiento natural del origen volcánico de las islas. En un archipiélago levantado por volcanes, el subsuelo nunca está del todo quieto.

Lo que el IGN sí vigila de cerca

Dicho todo lo anterior, hay un matiz que conviene no omitir. Tenerife lleva desde febrero de 2026 con una actividad sismovolcánica más intensa de lo habitual, concentrada en el entorno del complejo Teide-Pico Viejo, con episodios que han llegado a sumar centenares de eventos en 24 horas.

Esa actividad es distinta de la de hoy. Aquella es somera y agrupada bajo el edificio volcánico; estos cuatro terremotos están en el entorno marino y en El Hierro, a profundidades mucho mayores. El propio IGN ha descartado en otras ocasiones que episodios en zonas distintas guarden relación entre sí.

El organismo mantiene en Tenerife una red de más de cien estaciones, sensores y puntos de muestreo que vigilan en tiempo real la sismicidad, las deformaciones del terreno y los parámetros geoquímicos. El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha sido claro sobre esa vigilancia: si vieran cualquier cambio, lo transmitirían.

Por ahora no hay ninguna alerta activa ni se ha modificado el nivel de alerta volcánica en ninguna isla. Los boletines con todos los terremotos localizados se publican y actualizan en la web del IGN, donde cualquiera puede consultarlos.