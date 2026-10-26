El IGN registra 52 terremotos en un mes en Canarias: afirma control pero nada «raro»

Parece que Canarias tiembla más que nunca y el contador del IGN dice justo lo contrario

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LO ESENCIAL El contador marca 52 en treinta días. La media diaria sigue siendo de 1,7. La magnitud media es de 1,9. Hace tres semanas el contador iba por 55. Hay más de cien estaciones vigilando.

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Si uno se guía por la conversación de estos días, Canarias lleva un mes temblando sin parar. Si uno se guía por el contador del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la realidad es bastante más aburrida: el archipiélago acumula 52 seísmos en los últimos treinta días, con una media de 1,7 movimientos diarios y una magnitud media de 1,9.

Y aquí está el detalle que nadie ha contado. El 7 de octubre, ese mismo contador marcaba 55. El 17 bajó a 51. El 23 y el 24 se quedó en 50. Hoy va por 52. Es decir, en la ventana en la que más se ha hablado de terremotos en Canarias, el número total ha descendido respecto al arranque del mes.

Lo que mide realmente el contador del IGN en Canarias

Conviene explicar qué es esa cifra, porque se malinterpreta constantemente. El IGN mantiene una ventana móvil de treinta días: cada evento nuevo entra por un lado y los que cumplen un mes salen por el otro. No es un acumulado que crece, es una foto permanente de los últimos treinta días.

Eso explica en Canarias por qué el número puede bajar aunque ayer hubiera cinco seísmos. Si en los treinta días que se quedan fuera hubo más actividad que en los que entran, el total cae. Es exactamente lo que ha pasado en octubre.

Los dos indicadores en Canarias que de verdad importan llevan semanas congelados. La media diaria se mantiene en 1,7 seísmos desde mediados de mes, y la magnitud media no se ha movido del 1,9 en ninguna de las mediciones. El IGN sitúa ambos valores dentro de los límites habituales para el archipiélago.

En los últimos siete días el organismo ha registrado catorce movimientos, frente a los doce de la semana anterior y los once de la previa. Hay un repunte semanal, pero sigue dentro del rango normal.

La excepción de los últimos días fue el movimiento de magnitud 3,1 registrado el domingo por la tarde en aguas de las islas orientales, a cincuenta kilómetros de profundidad. Ese sí superó claramente la media de los treinta días, y es el más fuerte del periodo. Tampoco fue sentido por la población.

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Dónde tiembla de verdad en Canarias según el IGN

El mapa sísmico del archipiélago de Canarias tiene zonas bien definidas, y no todas significan lo mismo. El director del IGN en Canarias lo explicó recientemente a partir del registro de los últimos veinticinco años: los movimientos aparecen dispersos por todo el entorno insular. Que tiemble en medio del mar no es una anomalía, es lo habitual.

Las concentraciones más frecuentes están en el canal entre Tenerife y Gran Canaria, al este de Gran Canaria, en el interior de Tenerife y en La Palma. Y aquí viene la distinción clave: solo en los dos últimos casos la sismicidad se vincula con actividad volcánica. El resto responde a procesos tectónicos de la corteza oceánica, que es otra cosa completamente distinta.

Por eso el IGN atribuyó a causas tectónicas la serie de movimientos registrada semanas atrás frente a la costa norte de Tenerife, en el entorno de Punta del Hidalgo, pese a que algunos de ellos sí llegaron a percibirse en tierra.

Por qué el IGN detecta hoy lo que antes pasaba inadvertido

Hay un factor que explica buena parte de la sensación de aumento, y no tiene que ver con la geología sino con la tecnología. La vigilancia sísmica del archipiélago corre a cargo del IGN, con más de un centenar de estaciones desplegadas por las islas funcionando las veinticuatro horas, y de la Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Esa red detecta hoy movimientos de magnitud 0,8 o 1,0 que hace veinte años no habrían llegado a ningún registro. Los datos se publican además en abierto y casi en tiempo real, de modo que cualquiera puede consultar el listado completo en cuestión de minutos. Más sensores y más transparencia producen inevitablemente más eventos visibles, aunque la actividad de fondo sea la misma.

La pregunta razonable, entonces, es qué buscan los científicos cuando miran estos datos. No el número total, que depende de la capacidad de detección. Lo que vigilan es un patrón concreto: focos concentrados bajo un mismo edificio volcánico, a poca profundidad, con frecuencia creciente y acompañados de deformación del terreno y cambios en la emisión de gases. Ese conjunto es la señal, no el contador.

A día de hoy, el IGN y el Involcan califican la situación de normal y mantienen la vigilancia continua, como llevan haciendo desde hace años en un archipiélago que es volcánico por definición y en el que la ausencia total de sismicidad sería, esa sí, la verdadera anomalía.