Cuidado con estas playas de Canarias este verano: donde las autoridades recomiendan no bañarse y por qué

Las playas de Canarias donde las autoridades desaconsejan bañarse este verano: la lista completa por isla

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LO ESENCIAL Varias playas canarias tienen calidad del agua insuficiente cada verano. El sistema NÁYADE publica cada semana la situación oficial actualizada. Otras playas se desaconsejan por corrientes fuertes y oleaje peligroso. Los ahogamientos aumentan cada verano en playas del norte canario. Consultar la información oficial antes de bañarse es fundamental.

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El archipiélago de Canarias cuenta con más de 500 playas oficiales repartidas por las siete islas y varios islotes. La inmensa mayoría son seguras, cuentan con vigilancia de socorristas durante los meses de verano y presentan una calidad del agua excelente según los análisis periódicos del Ministerio de Sanidad. Pero hay excepciones. Cada temporada, algunas playas canarias son desaconsejadas por las autoridades sanitarias por problemas puntuales o continuados con la calidad de sus aguas. Y otras son directamente desaconsejadas por motivos de seguridad debido a corrientes fuertes, oleaje extremo, accesos peligrosos o simple falta de vigilancia.

La combinación de ambas categorías dibuja una lista de playas canarias que conviene evitar este verano, siempre consultando previamente la información oficial actualizada. El sistema NÁYADE del Ministerio de Sanidad publica semanalmente los datos oficiales de calidad de aguas de baño de toda España, incluidas las de Canarias, y es la fuente autorizada para conocer el estado de cualquier playa concreta en tiempo real. Estas son las principales categorías de playas donde las autoridades desaconsejan el baño en el archipiélago canario, con ejemplos representativos.

Playas de Canarias donde no bañarse por motivos sanitarios

El primer motivo de desaconsejo del baño es la calidad insuficiente del agua. Aunque Canarias mantiene un porcentaje muy alto de playas con calidad excelente (superior al 95% del total según los últimos informes NÁYADE), cada temporada hay algunas playas concretas que puntualmente reciben la calificación de «calidad insuficiente». Los motivos habituales son vertidos ocasionales (por sobrecarga de la red de saneamiento tras episodios de lluvias intensas), contaminación por combustible de embarcaciones o presencia de bacterias fecales por encima de los niveles permitidos.

En los últimos años, varias playas urbanas del archipiélago han recibido desaconsejos temporales por parte de las autoridades sanitarias. En Tenerife destacan casos puntuales en playas de zonas urbanas de Santa Cruz tras episodios de vertido, así como en algunas playas del norte tras temporales que arrastran material contaminante hacia la costa. En Gran Canaria, algunas playas urbanas del entorno metropolitano de Las Palmas han recibido desaconsejos ocasionales por problemas similares, especialmente durante episodios de lluvias torrenciales que superan la capacidad del sistema de saneamiento.

En Lanzarote y Fuerteventura, las playas más frecuentadas por el turismo se mantienen habitualmente con calidad excelente, aunque puntualmente pueden aparecer desaconsejos temporales tras vertidos accidentales de combustible o material contaminante desde embarcaciones.

Es importante subrayar que estos desaconsejos son puntuales y variables. Una playa puede aparecer desaconsejada una semana concreta y estar perfectamente apta al día siguiente. Por eso lo fundamental es consultar la información oficial actualizada del sistema NÁYADE (accesible online) o de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias antes de decidir dónde bañarse. Los ayuntamientos canarios están obligados a señalizar mediante banderas rojas o carteles informativos cuando una playa está oficialmente desaconsejada por motivos sanitarios. Ignorar esa señalización puede acarrear tanto riesgo sanitario como sanciones administrativas.

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El sistema oficial NÁYADE del Ministerio de Sanidad publica cada semana la información actualizada sobre la calidad de las aguas de baño en todas las playas españolas, incluidas las del archipiélago canario, y es la fuente autorizada para conocer el estado real de cualquier playa en un momento concreto del verano.

Playas donde no bañarse por motivos de seguridad en Canarias

El segundo gran motivo de desaconsejo del baño son las condiciones naturales peligrosas de determinadas playas canarias. Y aquí sí hay una lista mucho más estable de rincones del archipiélago donde las autoridades desaconsejan expresamente el baño, o al menos lo restringen a bañistas muy experimentados y solo en determinadas condiciones. Los principales factores de riesgo son las corrientes fuertes de retorno, el oleaje extremo, la falta de vigilancia de socorristas y los accesos peligrosos a la orilla desde acantilados o rocas resbaladizas.

Entre las playas canarias más frecuentemente desaconsejadas por seguridad destacan varios enclaves. En Tenerife, la playa del Roque de las Bodegas (Anaga) es conocida por corrientes fuertes y oleaje intenso; la playa de Benijo (también en Anaga) presenta condiciones muy similares. En Gran Canaria, algunas playas del norte como Sardina del Norte, playa de Bocabarranco o la costa de Agaete son famosas por su oleaje potente y corrientes que exigen precaución máxima.

En La Palma, la playa de Nogales es especialmente peligrosa por su oleaje intenso, hasta el punto de que muchas jornadas del año las autoridades desaconsejan directamente el baño. En El Hierro, la playa del Verodal (con su singular arena roja volcánica) es también desaconsejada en muchas condiciones por oleaje fuerte y ausencia de vigilancia.

Otras categorías de playas desaconsejadas incluyen las playas sin vigilancia de socorristas en zonas remotas del archipiélago (donde en caso de accidente el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia puede ser crítico), las playas con accesos por acantilados o rocas resbaladizas (donde cada verano se producen accidentes graves de bañistas que intentan bajar sin equipo adecuado) y las playas afectadas por temporales puntuales donde la mar de fondo del norte deja olas de varios metros que hacen inviable el baño con seguridad.

Consultar las banderas oficiales de las playas vigiladas (verde: baño libre; amarilla: precaución; roja: prohibido bañarse) y respetar la señalización es la principal medida preventiva. Ignorarla es la causa principal de la mayor parte de los ahogamientos que se producen cada verano en el archipiélago canario. Para consultar la calidad del agua actualizada, la web del sistema NÁYADE (nayade.sanidad.gob.es) ofrece información oficial semanal. Para emergencias, el teléfono de atención sigue siendo el 112 Canarias.