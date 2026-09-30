De Marrakech al desierto de Merzouga: ¿ruta de 3, 4 o 5 días?

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Viajar de Marrakech al desierto de Merzouga es una de las rutas más espectaculares para descubrir el sur de Marruecos. El recorrido atraviesa las montañas del Alto Atlas, antiguas kasbahs, valles, oasis y pueblos del sureste del país antes de alcanzar las grandes dunas de Erg Chebbi.

Pero al organizar el viaje aparece una pregunta importante: ¿cuántos días hacen falta para ir de Marrakech a Merzouga?

Las rutas de 3, 4 y 5 días permiten llegar al Sahara, pero existen diferencias importantes en el ritmo del viaje, las visitas y el tiempo disponible en el desierto. Elegir correctamente puede cambiar por completo la experiencia.

Marrakech y Merzouga: un viaje donde el camino también importa

Merzouga se encuentra en el sureste de Marruecos, junto a Erg Chebbi, uno de los grandes conjuntos de dunas del país.

Llegar desde Marrakech requiere atravesar una parte especialmente atractiva del territorio marroquí. Por eso, más que plantear el trayecto como un simple desplazamiento hasta el Sahara, merece la pena considerar cada etapa como parte del viaje.

La salida desde Marrakech conduce hacia las montañas del Alto Atlas, atravesando carreteras panorámicas y pequeños pueblos antes de llegar a la zona de Ouarzazate.

En esta ruta se encuentra también Ait Ben Haddou, uno de los ksar más conocidos de Marruecos y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Más adelante aparecen el Valle de las Rosas, el Valle del Dades, las Gargantas del Todra y diferentes paisajes presaharianos antes de alcanzar Merzouga.

Ruta de 3 días: conocer Merzouga cuando hay poco tiempo

Para quienes realizan un viaje corto por Marruecos, tres días constituyen una de las opciones más habituales.

Una excursión de 3 días desde Marrakech al desierto de Merzouga permite combinar algunos de los principales lugares del sur con la experiencia de pasar una noche en el Sahara.

Durante la primera jornada se atraviesa el Alto Atlas y se realizan diferentes visitas camino del Valle del Dades, donde normalmente se pasa la noche.

La segunda jornada continúa hacia las Gargantas del Todra y posteriormente hacia Merzouga.

Al aproximarse a Erg Chebbi, el paisaje cambia radicalmente. Las carreteras y zonas montañosas dejan paso a las grandes extensiones desérticas y finalmente aparecen las dunas.

Una vez en Merzouga llega uno de los momentos más esperados: adentrarse en el entorno de las dunas, contemplar la puesta de sol y pasar la noche en una jaima.

El principal aspecto que debe tenerse en cuenta es el ritmo. Tres días permiten realizar la ruta, pero las distancias son importantes y el regreso hacia Marrakech supone una jornada larga.

Por eso es una alternativa especialmente adecuada para viajeros que disponen de pocos días y tienen el desierto entre sus prioridades.

Ruta de 4 días: más equilibrio entre carretera y visitas

Añadir una jornada cambia considerablemente el ritmo.

Un tour de 4 días desde Marrakech a las dunas de Erg Chebbi permite distribuir mejor los desplazamientos y dedicar más tiempo a disfrutar de los diferentes paisajes del sur.

El viajero continúa descubriendo el Alto Atlas, las kasbahs y los valles antes de llegar al Sahara, pero dispone de mayor margen para realizar paradas y disfrutar del recorrido.

Esto resulta especialmente interesante porque una parte importante de la experiencia se encuentra precisamente entre Marrakech y Merzouga.

Los paisajes cambian constantemente: montaña, formaciones rocosas, palmerales, pueblos construidos en tierra, extensiones áridas y finalmente las dunas.

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Cuatro días pueden ser una buena alternativa para parejas, familias o viajeros que quieren conocer el Sahara sin concentrar todo el recorrido en apenas tres jornadas.

Ruta de 5 días: descubrir Merzouga con mayor tranquilidad

Cuando el desierto constituye uno de los principales motivos para viajar a Marruecos, disponer de cinco días permite plantear una experiencia diferente.

Un tour de 5 días desde Marrakech al desierto de Merzouga ofrece más tiempo para conocer no solo las dunas, sino también el entorno de Merzouga.

Y este detalle es importante.

Merzouga no es únicamente un lugar donde llegar, realizar una actividad entre las dunas y regresar al día siguiente.

En los alrededores existen pueblos, paisajes desérticos, comunidades locales y zonas que pueden recorrerse en 4×4. Contar con una jornada adicional permite acercarse a esta parte del Sahara con mayor tranquilidad.

También existe la posibilidad de contemplar Erg Chebbi en diferentes momentos del día. La luz transforma continuamente las dunas y hace que el paisaje sea distinto durante el amanecer, las horas centrales y la puesta de sol.

Para quienes buscan que el Sahara sea uno de los grandes protagonistas del viaje, cinco días ofrecen considerablemente más margen.

¿Qué ruta elegir: 3, 4 o 5 días?

La decisión depende principalmente del tiempo disponible y del tipo de viaje.

Tres días son apropiados para quienes disponen de poco tiempo y quieren incluir Merzouga dentro de unas vacaciones más amplias por Marruecos. Es una ruta intensa, pero permite conocer algunos de los grandes paisajes del sur y dormir en el desierto.

Cuatro días permiten equilibrar mejor las horas de carretera con las visitas. El recorrido puede realizarse con más tranquilidad y se disfruta mejor de las diferentes etapas.

Cinco días son una alternativa para quienes quieren dar mayor protagonismo al Sahara, conocer mejor los alrededores de Merzouga y viajar a un ritmo más pausado.

También hay que considerar qué se hará después del desierto. Si el viaje continúa hacia Fez, por ejemplo, puede tener sentido organizar un itinerario que finalice allí en lugar de regresar a Marrakech.

¿Cuál es la mejor época para viajar al desierto de Merzouga?

Primavera y otoño suelen ofrecer temperaturas agradables para recorrer el sur de Marruecos.

Durante el verano las temperaturas en el Sahara pueden ser muy elevadas, especialmente durante las horas centrales del día. En invierno, por el contrario, las jornadas pueden resultar agradables pero las temperaturas bajan considerablemente durante la noche.

Independientemente de la época, conviene llevar ropa cómoda, protección solar, agua y alguna prenda de abrigo para la noche.

Una de las grandes rutas para conocer el sur de Marruecos

Llegar a Merzouga es solamente una parte de la experiencia.

El atractivo del viaje comienza desde el momento en que se abandona Marrakech y aparecen las montañas del Atlas.

Durante los días siguientes se suceden kasbahs, pueblos, palmerales, gargantas y paisajes cada vez más áridos hasta que, finalmente, aparecen las dunas de Erg Chebbi.

Por eso, cuando sea posible, merece la pena dedicar tiempo suficiente al recorrido.

Tres días permiten descubrir sus lugares esenciales; cuatro proporcionan un viaje más equilibrado y cinco permiten convertir el Sahara en uno de los grandes protagonistas de la experiencia.

La elección dependerá del calendario de cada viajero, pero en cualquiera de las tres opciones el recorrido entre Marrakech y Merzouga permite descubrir una de las caras más impresionantes de Marruecos.