El Cabildo de Tenerife aportará 588.000 euros para llevar a cabo los trabajos, que supondrán una mejora en la accesibilidad del municipio

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte avanza en la ejecución del aparcamiento de la calle Claveles con la firma de un convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife, que aportará 588.000 euros para llevar a cabo la obra.

La alcaldesa, Eva García, asegura que esta acción permitirá reforzar la apuesta del Consistorio por “una movilidad más ordenada y una mejor conexión interna”, al mismo tiempo que permitirá “proteger el patrimonio histórico y revitalizar el centro urbano de Buenavista del Norte”.

El Consistorio, que adquirió el terreno y redactó el proyecto en la primera etapa del plan el pasado mes de diciembre, firma ahora una adenda con el Cabildo insular para recibir la financiación de esta nueva fase, que se destinará a la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud y la ejecución de los trabajos.

El objetivo de esta iniciativa es habilitar cerca de un centenar de plazas de aparcamiento, algunas de ellas contempladas para vehículos eléctricos, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en el casco histórico.

El proyecto, enmarcado dentro del Plan de Mejora de la Accesibilidad de los Conjuntos Históricos de Tenerife (PIMACH) e impulsado por el Cabildo insular, cuenta con un presupuesto total cercano al millón de euros.