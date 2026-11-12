El BCE analiza cuatro crisis y acaba señalando cuánto efectivo deberías guardar en casa

El 39% de los españoles ya lo hace: el BCE pone número al efectivo que hay que tener en casa

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LO ESENCIAL El BCE ha puesto por escrito algo que hasta ahora solo decían los bancos centrales nacionales Entre 70 y 100 euros por persona, suficiente para unas 72 horas El gasto con tarjeta cayó un 42% en las zonas afectadas por el apagón El 39% de los españoles ya guarda una reserva de efectivo en casa Canarias funciona con seis sistemas eléctricos aislados y sin conexión con la Península

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El BCE acaba de poner por escrito algo que hasta ahora solo decían algunos bancos centrales nacionales por separado: conviene tener dinero en efectivo guardado en casa. No es una recomendación lanzada al aire. Está dentro de un artículo del Boletín Económico de la institución que analiza qué ocurrió con los billetes durante cuatro crisis reales, y una de ellas pasó en España hace año y medio.

Las cuatro crisis que ha estudiado el BCE

El trabajo se titula «Keep calm and carry cash» y lo firman los economistas Francesca Faella y Alejandro Zamora-Pérez. Se publicó en el número 6/2025 del Boletín Económico, el 24 de septiembre. La idea de partida es sencilla: en vez de teorizar sobre para qué sirve el efectivo, mirar qué hizo la gente con él cuando las cosas se torcieron de verdad.

Las cuatro situaciones elegidas son la pandemia de covid, la invasión rusa de Ucrania, la crisis de la deuda griega de 2015 y el apagón ibérico del 28 de abril de 2025. En las cuatro se repite el mismo patrón, y es el que sostiene todo el argumento del BCE: en cuanto hay miedo o se cae la infraestructura, la emisión neta de billetes se dispara.

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Los números son grandes. Durante la pandemia, la emisión neta acumulada subió más de 140.000 millones de euros hasta finales de 2020, un incremento del 94% sobre lo esperable. En el primer mes de la guerra de Ucrania, la emisión diaria media creció un 36% en los países más expuestos, con picos de 80 millones de euros en un solo día. En Grecia, en junio de 2015, la emisión neta mensual rozó los 5.000 millones y hubo una jornada, el 18 de junio, en la que se superaron los 300 millones.

La cifra que recoge el BCE: entre 70 y 100 euros por persona

Aquí conviene ser preciso, porque es donde se confunden muchos titulares. El BCE no inventa la cantidad: la recoge. El artículo señala que varias autoridades europeas y nacionales han emitido recomendaciones al público para que mantenga reservas de efectivo, y cita en concreto a Países Bajos, Austria y Finlandia.

Lo que sugieren esas autoridades son cantidades de entre 70 y 100 euros aproximadamente por miembro del hogar. Es decir, una familia de cuatro personas estaría hablando de entre 280 y 400 euros guardados. El criterio no es caprichoso: esa cantidad es la que permitiría cubrir las necesidades esenciales durante unas 72 horas, el mismo horizonte temporal que maneja la Comisión Europea en su Estrategia de Preparación de la Unión, presentada en marzo de 2025.

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Setenta y dos horas es el número clave. No se trata de acumular dinero debajo del colchón ni de desconfiar del banco. Se trata de poder comprar comida, pagar un taxi o repostar durante tres días si los datáfonos dejan de funcionar.

El apagón que le dio la razón al BCE

El caso del 28 de abril es el más revelador, y es el que el BCE estudia con más detalle porque es el único de los cuatro en el que el problema fue estrictamente técnico. No hubo pánico financiero ni guerra: se cayó la red y punto.

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El resultado fue inmediato. El gasto presencial con tarjeta se desplomó entre un 41% y un 42% en las zonas afectadas. El comercio electrónico nacional cayó alrededor de un 54%. El consumo total en España retrocedió un 34% ese día. Los autores estiman las pérdidas directas de PIB entre 400 y 1.600 millones de euros, y recuerdan que hubo zonas que tardaron unas 22 horas en recuperar el suministro.

Mientras tanto, en los cajeros pasaba lo contrario. El análisis, hecho sobre unos 4.500 cajeros automáticos españoles, detecta retiradas que superaron ampliamente los niveles habituales. Quien tenía billetes en el bolsillo siguió comprando. Quien no, no pudo.

Hay un dato más del propio BCE que conviene retener: según una encuesta de la institución, el 39% de los españoles ya mantiene una reserva de efectivo en casa. Cuatro de cada diez. La recomendación, por tanto, no le pilla de nuevas a buena parte del país.

Por qué esto pesa más en Canarias que en la Península

El apagón del 28 de abril no llegó al Archipiélago, y la razón es la misma que convierte el aviso del BCE en algo especialmente relevante aquí: Canarias no está conectada al sistema peninsular. Funciona con seis sistemas eléctricos aislados, uno por isla salvo la conexión entre Lanzarote y Fuerteventura.

Eso tiene dos caras. La buena es que un colapso peninsular no nos arrastra. La mala es que, cuando el problema es local, no hay una red externa de la que tirar para reponer el suministro. Esta misma semana la borrasca Charles dejó sin luz a miles de abonados en La Palma durante horas, y no fue un caso excepcional: cada temporal de viento fuerte deja cortes en las islas occidentales.

A eso se suma un detalle económico propio. Buena parte del tejido comercial de las islas, sobre todo el ligado al turismo, opera casi exclusivamente con tarjeta. Un fallo de red prolongado en temporada alta tendría aquí un efecto proporcionalmente mayor que en una ciudad peninsular con alternativas.

Lo que el BCE no dice

Conviene cerrar con lo que el informe no afirma, porque también importa. El BCE no recomienda sacar los ahorros del banco, no habla de desconfiar del sistema financiero y no sugiere acumular grandes cantidades. El artículo defiende exactamente lo contrario: que el efectivo funciona como respaldo precisamente porque el resto del sistema funciona bien el 99% del tiempo.

Tampoco existe, a día de hoy, una recomendación oficial española equivalente a la holandesa, la austriaca o la finlandesa. Lo que hay es un informe del banco central de la zona euro diciendo, con datos de cuatro crisis en la mano, que los países que la hicieron acertaron.