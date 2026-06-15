El nuevo fenómeno se consolida en La Flota: Cafetería Game Zone fusiona copas, billar y competición profesional

El innovador espacio de ocio impulsado por Café Coiba revoluciona las tardes y noches de Murcia. Su fórmula, que combina el servicio de un bar de copas con las mejores máquinas y dianas del mundo, se ha convertido en el plan estrella para parejas y grupos de amigos.
La forma de salir y disfrutar del tiempo libre en la capital del Segura está cambiando, y el epicentro de esta transformación se encuentra en el barrio de La Flota. Atrás quedaron las tardes de cafetería previsible o las noches de copas sin alicientes; la consolidación de Cafetería Game Zone ha reescrito las reglas del entretenimiento local. Este concepto premium, nacido de la mano del emblemático Café Coiba —ubicado justo enfrente, en una cómoda y concurrida calle peatonal que conecta ambas terrazas—, ofrece una doble experiencia imbatible: la calidez de una buena cafetería-bar de copas y un catálogo de juego profesional único en la ciudad.
El refugio perfecto para parejas y grupos
Cafetería Game Zone se ha desmarcado de los salones recreativos tradicionales al poner el foco en el ambiente y la comodidad. Con un completo servicio de cafetería y bar, el local se ha convertido en el punto de encuentro predilecto para parejas que buscan una cita diferente, rompiendo la rutina con un combinado o una cerveza bien fría mientras comparten una partida de billar.
Asimismo, los grupos de amigos han encontrado aquí su sede de confianza para el tardeo y el inicio de la noche, donde la música, las copas bien servidas y los piques sanos conviven a la perfección. La sinergia con Café Coiba potencia esta atmósfera: gracias a sus pantallas gigantes enfrentadas, los aficionados al fútbol pueden seguir los partidos con visibilidad total tanto desde la terraza peatonal como desde el interior del local, disfrutando del mejor ambiente deportivo.
Las Dianas Radical y el reto de la liga online
Para los amantes de la competición, el buque insignia del establecimiento son sus dos Dianas Radical. Hablamos de la cúspide tecnológica en el sector de los dardos, equipadas con pantallas y cámaras que permiten disputar ligas oficiales y campeonatos online por equipos en tiempo real contra rivales de cualquier parte del mundo.
El éxito de estas dianas radica en su exclusividad, ya que Murcia capital carecía de un espacio que ofreciera este sistema profesional. Desde la dirección del centro comparten un análisis muy claro del panorama regional:
«Poblaciones a 60 kilómetros de la capital, con veinte veces menos habitantes que Murcia, cuentan con hasta cuatro equipos compitiendo al máximo nivel en la liga. El margen de crecimiento aquí es enorme, y ya estamos viendo cómo surgen numerosos grupos de amigos decididos a federarse y competir mientras disfrutan de una copa en nuestro local».
Las inscripciones para formar parte de la competición siguen activas. Los equipos deben estar integrados por 4 jugadores titulares más 1 jugador de reserva, y toda la información o el registro se puede gestionar directamente en las barras de Café Coiba y de Cafetería Game Zone.
Calidad profesional: Del futbolín REM al simulador 3D
La selección de juegos del local destaca por su exigencia técnica. La zona clásica cuenta con un futbolín REM, el modelo oficial por excelencia en los campeonatos profesionales, codiciado por la velocidad de su bola y su respuesta milimétrica. A su lado, dos mesas de billar de alta gama garantizan partidas de nivel bajo una iluminación y diseño cuidados al detalle.
En la vertiente digital, los usuarios pueden disfrutar de la máquina 3D de última generación más nueva del mercado, un simulador virtual inmersivo de fidelidad visual asombrosa, que comparte espacio con modernas máquinas de baloncesto, juegos de disparos de precisión y la clásica máquina de puñetazos para medir la fuerza.
Celebraciones con un plus tecnológico
La versatilidad de Cafetería Game Zone y su servicio de hostelería lo convierten también en un referente para la celebración de cumpleaños y eventos privados. Alejándose de los formatos convencionales, el establecimiento ofrece paquetes especiales de cumpleaños que incluyen menús con paquetes de juego gratis en la máquina 3D y los simuladores virtuales. Una propuesta redonda que asegura una gran merienda y diversión tecnológica de regalo para todos los invitados.
Con las terrazas unidas a Café Coiba y una atmósfera que invita a prolongar las tardes, Cafetería Game Zone se confirma como el rincón imprescindible de La Flota para quienes buscan buena compañía, copas de calidad y el mejor ocio premium de la ciudad.
Sección de Contacto y Registros:
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Inscripción Liga Radical (Dardos): Disponible en Café Coiba y Cafetería Game Zone (Formatos de equipo: 4 + 1 reserva).
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Reservas de Eventos: Consulta las tarifas de cumpleaños con bonos de juego gratuito en el propio local.