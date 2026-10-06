El nuevo Kia Seltos llega a Málaga de la mano de Ruedatur, el concesionario que marca el paso en la provincia

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Hay coches que se limitan a cumplir su función y coches que, desde el primer vistazo, dejan claro que han sido pensados para acompañar un estilo de vida. El nuevo Kia Seltos pertenece a la segunda categoría, y desde ahora puede probarse, financiarse y llevarse a casa en las instalaciones de Ruedatur, el concesionario oficial Kia en Málaga que ostenta el reconocimiento de mejor reputación de España dentro de la marca.

La llegada de este SUV no es un lanzamiento cualquiera. Se trata de uno de los modelos con los que Kia refuerza su apuesta por un segmento en plena expansión, el de los todocamino de tamaño medio, y lo hace con un diseño que combina musculatura y sofisticación en una proporción poco habitual. En Ruedatur, donde el trato personalizado y la experiencia de compra llevan años siendo la seña de identidad del concesionario, el Seltos se presenta como una opción pensada tanto para quien busca su primer SUV como para quien quiere dar el salto desde un modelo más pequeño sin renunciar a la eficiencia.

El resultado es un vehículo que se adapta al ritmo de vida de cada conductor, desde los trayectos diarios por la ciudad hasta las escapadas de fin de semana, y que llega respaldado por la garantía de siete años que Kia ofrece en toda su gama.

Un diseño que impone presencia sin perder sofisticación

Lo primero que llama la atención del Kia Seltos es su frontal. La parrilla ampliada y la firma luminosa LED Star Map, característica ya reconocible de la marca coreana, dibujan una imagen segura y contemporánea que se completa con la tecnología Dynamic Welcome Light, una secuencia de iluminación exclusiva que se activa al acercarse al vehículo. No es un detalle menor: en un segmento tan competido como el de los SUV medianos, la primera impresión cuenta, y Kia lo sabe.

El perfil lateral mantiene esa misma vocación de carácter. Una línea de hombros que se eleva suavemente hacia la zaga, una línea de techo flotante y unos pasos de rueda marcados construyen una silueta dinámica que transmite movimiento incluso con el coche parado. Las manillas integradas en la carrocería rematan un conjunto que se aleja deliberadamente de la discreción para apostar por la personalidad. En la parte trasera, la firma luminosa LED y el portón esculpido refuerzan esa identidad visual, haciendo del Seltos un modelo fácilmente reconocible tanto de día como de noche.

Un interior pensado para el bienestar de quienes viajan

Si el exterior seduce a primera vista, el habitáculo del Seltos está diseñado para que ese interés se sostenga en el tiempo. El salpicadero horizontal mejora la visibilidad y amplía la sensación de espacio, mientras que el techo panorámico inunda el interior de luz natural, generando un ambiente luminoso que pocos rivales de su categoría pueden igualar. La iluminación ambiental personalizable añade un último toque de atmósfera, permitiendo adaptar el habitáculo al momento del día o al estado de ánimo de sus ocupantes.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La practicidad, lejos de quedar en un segundo plano, forma parte central de su propuesta. Con un maletero de 536 litros, asientos traseros abatibles y un portón automático de apertura manos libres —el Smart Power Tailgate—, el Seltos resuelve con naturalidad tanto la compra semanal como el equipaje de unas vacaciones familiares. Son soluciones que, sumadas, convierten a este SUV en un compañero fiable para el día a día sin que ello suponga renunciar al placer de conducir.

Cuatro acabados para cuatro formas de entender el viaje

Uno de los aciertos de este lanzamiento es la variedad de acabados disponibles, que permiten a cada conductor encontrar la versión que mejor encaja con su forma de moverse. El acabado Concept apuesta por un diseño robusto y un motor de gasolina 1.6 T-GDI, mientras que Drive busca el equilibrio entre confort, eficiencia y practicidad con la misma mecánica. Para quienes prefieren una experiencia más dinámica, GT-Line incorpora un cambio automático 7DCT y una imagen deportiva que no pasa desapercibida.

El acabado más ambicioso es, sin duda, X-Line, que añade tracción total AWD y un diseño exclusivo pensado para quienes no quieren renunciar a la aventura fuera del asfalto. Esta variedad de propuestas es, precisamente, uno de los argumentos que el equipo comercial de Ruedatur pone en valor durante las pruebas de conducción: no se trata de un único Seltos, sino de cuatro maneras distintas de vivir el mismo SUV.

Ruedatur, un concesionario que acumula reconocimientos

Detrás de cada lanzamiento hay un equipo, y en el caso de Ruedatur ese equipo lleva años recogiendo el reconocimiento del propio fabricante. El concesionario ha recibido el Platinum Prestige Dealer Award, un galardón que Kia concede únicamente a 45 concesionarios de todo el mundo por la calidad de sus instalaciones y su gestión en venta y posventa, además del premio a Concesionario 5 estrellas, otorgado a los establecimientos con mejor calidad de servicio y atención al cliente de toda España.

Esa trayectoria se traduce, en la práctica, en una experiencia de compra que acompaña al cliente antes, durante y después de la adquisición del vehículo, con un taller propio capaz de atender cualquier incidencia y un servicio comercial que prioriza la cercanía sobre la presión de venta. En un sector donde la confianza es determinante, contar con este respaldo institucional resulta un diferenciador difícil de replicar.

Quien quiera comprobar de primera mano lo que el nuevo Seltos tiene que ofrecer solo tiene que visitar las instalaciones de Ruedatur en Málaga o reservar una prueba de conducción a través de su web. El equipo de asesores está preparado para resolver dudas, explicar cada acabado con detalle y ayudar a encontrar la configuración que mejor se adapte a cada necesidad, con la tranquilidad añadida de los siete años de garantía que Kia ofrece en toda su gama.

Ruedatur S.L. es el concesionario oficial Kia en Málaga, distinguido por la marca con el Platinum Prestige Dealer Award y el premio Concesionario 5 estrellas. Sede en C/ París, 82, 29006 Málaga. Teléfono: 951 81 86 81 · Email: ruedatur@kia.es · kiamalaga.es