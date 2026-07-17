Arqueólogos descubren una tumba de 5.000 años repleta de tesoros antiguos en España

Los arqueólogos de la Universidad de Cádiz han desenterrado una tumba megalítica de 5.000 años en Teba con marfil, ámbar y armas sofisticadas que revelan redes comerciales antiguas.

Estructura del Dolmen I de La Lentejuela, tumba de 13 metros con un estado de conservación excepcional.

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LO ESENCIAL Los arqueólogos hallaron un dolmen de 13 metros de longitud en la necrópolis de La Lentejuela. La tumba data de hace 5.000 años, durante el tercer milenio antes de Cristo. Se recuperaron objetos de prestigio: marfil, ámbar, conchas marinas y sílex trabajado. Expertos consideran que es uno de los dólmenes más monumentales de Andalucía.

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Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Cádiz ha desenterrado en Teba, Málaga, una estructura funeraria de 42 pies (aproximadamente 12,8 metros) de longitud que reescribe la historia del megalitismo andaluz. El Dolmen I de la necrópolis de La Lentejuela, con más de 5.000 años de antigüedad, emerge como uno de los monumentos funerarios mejor conservados de la región, repleto de objetos que testimonian la sofisticación de comunidades prehistóricas hace milenios.

Los arqueólogos dirigidos por Eduardo Vijande y Serafín Becerra realizaron cuatro campañas de excavación antes de alcanzar esta conclusión. Lo que hallaron fue una tumba de sorprendente complejidad arquitectónica: paredes de piedra ortostática que alcanzan más de seis pies (aproximadamente 1,8 metros) de altura, múltiples cámaras internas y una cobertura horizontal de losas de piedra coronada por un túmulo de arena y rocas. Este sistema de protección permitió que el interior permaneciera prácticamente intacto durante cinco mil años.

La relevancia del descubrimiento radica no solo en la monumentalidad de la estructura, sino en la riqueza del ajuar funerario recuperado. Los arqueólogos documentaron osarios con restos de múltiples individuos acompañados de objetos de prestigio fabricados con materias primas exóticas. Entre los hallazgos destacan piezas de marfil, ámbar y conchas marinas, así como sofisticadas herramientas de sílex: puntas de flecha, láminas de gran formato y una alabarda de dos manos que denota una técnica de trabajo avanzada.

«Podemos estar hablando de uno de los dólmenes más monumentales y completos de toda Andalucía.» Serafín Becerra · Profesor de la Universidad de Cádiz

Arqueólogos descifran el enigma de los intercambios a larga distancia

Lo que más intriga a los arqueólogos es la presencia de materiales que no proceden del entorno inmediato de Teba. Las conchas marinas halladas en una zona de interior constituyen una prueba directa de conexiones comerciales que se extendían más allá de las fronteras locales. Juan Jesús Cantillo, profesor de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, subraya que estos hallazgos revelan una realidad social más compleja de la que frecuentemente se asume para la Edad del Cobre.

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Según los arqueólogos, esto sugiere que la estructura no fue solo un sepulcro, sino un lugar que reforzaba la identidad comunitaria y la continuidad de grupo a lo largo del tiempo.

«El verdadero potencial de esta estructura radica en su extraordinario estado de conservación, que permitirá a los arqueólogos conocer con gran detalle los modos de vida y las creencias de estas comunidades.» Eduardo Vijande · Codirector del proyecto, Universidad de Cádiz

Un archivo en piedra que los arqueólogos preservan para futuras generaciones

El proyecto que originó este descubrimiento, titulado Monumentalidad, tiempo y sociedad. El fenómeno megalítico en la necrópolis de La Lentejuela, cuenta con autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y financiación del Ayuntamiento de Teba. El equipo permanente de arqueólogos está integrado por miembros del grupo de investigación Thalassa de la UCA, con apoyo de la Fundación Palarq para análisis arqueométricos especializados.

Estos métodos permiten preservar datos que serían imperceptibles a simple vista y crean un registro permanente de la estructura para futuras investigaciones.

Para el sur peninsular, este descubrimiento abre nuevas líneas de investigación sobre las prácticas funerarias, las jerarquías sociales y las dinámicas comerciales del tercer milenio antes de Cristo, cuando arqueólogos estiman que Andalucía ya poseía sofisticadas redes de intercambio que conectaban territorios interiores con costas mediterráneas y atlánticas.