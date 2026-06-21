Un grupo de arqueólogos descubren uno de los mayores tesoros de la Humanidad rescatados del mar

Arqueólogos del proyecto PHAROS extraen del puerto oriental de Egipto piezas de hasta 80 toneladas que pertenecieron a la entrada monumental de una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Operación de rescate de bloques monumentales del Faro de Alejandría en el puerto oriental de Egipto, en el marco del proyecto PHAROS.

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LO ESENCIAL 22 bloques monumentales del Faro de Alejandría han sido rescatados del fondo del Mediterráneo. Algunas piezas pesan entre 70.000 y 80.000 kilos cada una. El hallazgo forma parte del proyecto internacional PHAROS, liderado por la arqueóloga Isabelle Hairy del CNRS francés. Más de 100 fragmentos del faro ya han sido escaneados digitalmente en el fondo marino durante la última década.

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Arqueólogos del proyecto internacional PHAROS han recuperado del fondo del puerto oriental de Alejandría, en Egipto, 22 bloques monumentales que pertenecieron al legendario Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Las piezas, con pesos de entre 70.000 y 80.000 kilos cada una, llevaban sumergidas más de 1.600 años y constituyen el hallazgo arqueológico submarino más relevante de las últimas décadas.

El rescate no ha sido una operación improvisada. Detrás hay tres décadas de investigación submarina sistemática y, en su fase más reciente, el despliegue de barcazas y grúas especiales capaces de elevar bloques de granito de dimensiones colosales desde el lecho marino. Los arqueólogos que lideraron los trabajos tuvieron que afrontar baja visibilidad, fondos irregulares y la presencia de sedimentos acumulados durante siglos antes de poder extraer las piezas.

Entre los elementos recuperados se identifican dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento que conformaban la entrada monumental del faro. Su arquitectura combina técnicas constructivas egipcias y griegas, un reflejo directo del carácter cosmopolita de la Alejandría ptolemaica. La fusión de ambas tradiciones en una sola estructura es, para los especialistas, uno de los aspectos más reveladores del hallazgo.

Arqueólogos y tecnología: el rompecabezas digital de 2.300 años

El objetivo del proyecto PHAROS no se limita al rescate físico de las piedras. Cada uno de los 22 bloques será sometido a un proceso de fotogrametría de alta precisión, técnica que genera modelos tridimensionales detallados a partir de series fotográficas. A continuación, ingenieros voluntarios de la Fundación Dassault Systèmes recolocarán virtualmente las piezas como si fueran elementos de un gigantesco puzle arqueológico, con el propósito de crear un gemelo digital del monumento: una réplica virtual exacta que permitirá recorrerlo como si el tiempo no hubiera transcurrido.

Para enriquecer la reconstrucción, el equipo integra también a historiadores, numismáticos y arquitectos, que rastrean descripciones y representaciones antiguas de la torre. Monedas, inscripciones y restos escultóricos complementan los datos extraídos del fondo marino. Más de 100 fragmentos arquitectónicos ya habían sido digitalizados in situ durante la última década, de modo que los 22 bloques recién recuperados se suman a una base documental ya considerable.

El modelo tridimensional resultante permitirá estudiar con exactitud cómo se ensamblaban los componentes originales, analizar el sistema de unión mediante grapas de plomo que dotaban de estabilidad a la estructura y comprender por qué el granito y la piedra caliza resistieron siglos de erosión y terremotos. Las observaciones ya están modificando las estimaciones que los historiadores manejaban hasta ahora, basadas casi exclusivamente en fuentes escritas antiguas.

Arqueólogos sobre las huellas de Jean-Yves Empereur: tres décadas de trabajo submarino

Las ruinas hundidas del faro eran visibles bajo el agua desde 1968, pero no fue hasta 1994 cuando el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió la primera exploración a gran escala. Aquella campaña documentó más de 3.300 objetos en el lecho del puerto oriental de Alejandría: esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito de diversas dimensiones. Los bloques más pesados, sin embargo, permanecieron en el fondo durante décadas más, a la espera de los medios técnicos necesarios para su extracción.

Desde 2012, los arqueólogos del Centre d’Études Alexandrines desarrollan un programa de digitalización sistemática mediante fotogrametría, con el fin de crear modelos tridimensionales de la superficie arqueológica submarina. La recuperación de los 22 bloques monumentales representa el paso más ambicioso de ese proceso acumulativo: por primera vez, las piezas más imponentes de la entrada del faro han salido a la superficie.

La operación ha sido registrada para un documental dirigido por Laurence Thiriat y producido por GEDEON, que mostrará el proceso de recuperación y digitalización en su integridad.

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III antes de Cristo, durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, por encargo del arquitecto griego Sóstrato de Cnido. Se alzaba a más de 100 metros sobre la isla de Faro, en la bahía de Alejandría, y su señal luminosa era visible a entre 30 y 50 kilómetros de distancia, guiando a los barcos hacia uno de los puertos más activos del Mediterráneo antiguo. Durante más de 1.600 años fue la estructura más alta construida por el ser humano. Un terremoto en 1303 lo inutilizó definitivamente, y en 1477 el sultán Al-Ashraf Qa’it Bay utilizó sus piedras restantes para levantar una fortaleza en el mismo emplazamiento, que todavía existe hoy.

El proyecto PHAROS reúne al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, bajo el liderazgo de la arqueóloga e investigadora Isabelle Hairy, con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. El CNRS es el principal organismo público de investigación científica en Francia y uno de los centros de referencia mundial en arqueología y patrimonio cultural. La Fundación Dassault Systèmes aporta la tecnología de modelado tridimensional y simulación digital que hace posible la reconstrucción virtual del monumento.

Para los arqueólogos implicados, la importancia del hallazgo trasciende el valor material de las piezas. La posibilidad de confrontar los textos antiguos con materiales físicos concretos y con modelos digitales de alta precisión abre líneas de investigación sobre las técnicas constructivas de la Antigüedad y sobre las causas del colapso de la estructura que ninguna fuente escrita había podido resolver hasta ahora.

El proyecto PHAROS también busca sensibilizar sobre la protección del patrimonio sumergido, amenazado por la contaminación y el aumento del nivel del mar. Los próximos pasos contemplan el escaneo completo de los 22 bloques ya recuperados y el avance progresivo hacia la generación del gemelo digital definitivo del faro, cuya publicación permitirá a investigadores y público de todo el mundo acceder virtualmente a una de las construcciones más extraordinarias que el ser humano ha levantado jamás.