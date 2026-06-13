El nuevo ‘tardeo’ y las noches de La Flota se mudan a Cafetería Game Zone: Copas, billar y las dianas más ‘top’ del mundo

El nuevo espacio tecnológico y social propiedad de Café Coiba rompe moldes en Murcia. Concebido como una cafetería y bar de copas con el mejor ocio premium, se convierte en el plan perfecto para parejas y grupos de amigos que buscan algo más que tomar una copa.

El barrio de La Flota acaba de encontrar la pieza que le faltaba a su vida nocturna y de tardeo. Olviden las cafeterías convencionales o los salones de juego impersonales; la llegada de Cafetería Game Zone es un auténtico cambio de reglas. Este nuevo concepto impulsado por el emblemático Café Coiba —situado justo enfrente, cruzando la cómoda calle peatonal que une sus terrazas— nace con una doble alma: una cafetería con un servicio impecable para tomar una copa bien servida, combinada con un catálogo recreativo profesional que no tiene rival en toda Murcia capital.

El plan perfecto: Copas, parejas y buen ambiente

Cafetería Game Zone no está pensada solo para los entusiastas de los videojuegos; se ha diseñado meticulosamente como un punto de encuentro social. El local ofrece un completo servicio de cafetería y bar, lo que lo convierte en el refugio ideal para parejas que buscan una cita diferente —disfrutando de un combinado o una cerveza fría mientras juegan una partida al billar— o para grupos de amigos que quieren empezar la noche con un buen «pique» sano.

La conexión con Café Coiba es total. Al compartir la misma calle peatonal, sus terrazas se fusionan para crear un ambiente continuo. Además, con sus pantallas gigantes enfrentadas, ver el fútbol se convierte en una experiencia única: puedes estar tomando algo tranquilamente en la terraza o disfrutando de la adrenalina dentro de la cafetería sin perderte ni un solo gol.

Las Dianas Radical: Un fenómeno mundial en exclusiva

Para los grupos de amigos más competitivos, el gran bombazo del local es la instalación de dos Dianas Radical, consideradas la cúspide tecnológica en el mundo de los dardos. Gracias a su sistema de cámaras y pantallas, permiten disputar ligas oficiales y campeonatos online por equipos en tiempo real contra rivales de cualquier rincón del planeta.

Sorprendentemente, en Murcia capital no existía ningún local que ofreciera este sistema. Desde la gerencia apuntan a un dato muy revelador:

«Hay pueblos a 60 kilómetros de aquí, con poblaciones hasta 20 veces menores que la de Murcia, que tienen a cuatro equipos jugando la liga activamente. El potencial en la capital es inmenso y estamos seguros de que de aquí van a salir muchísimos equipos de amigos con ganas de competir con nosotros mientras se toman algo».

El plazo de registro ya está abierto para la liga. Los equipos deben estar formados por 4 jugadores titulares más 1 jugador de reserva. Cualquier grupo que quiera apuntarse puede solicitar la información directamente en la barra de Café Coiba o en la propia Cafetería Game Zone.

Máxima calidad: Del futbolín REM a la última máquina 3D

La obsesión por el detalle se nota en cada rincón. Los amantes del juego clásico tienen una parada obligatoria en su futbolín REM, el modelo oficial utilizado en los campeonatos profesionales, famoso por la velocidad y precisión de su bola. Compartiendo espacio, la zona se completa con dos mesas de billar de alta gama, perfectas para acompañar las noches de copas.

En el lado más vanguardista, la cafetería destaca por estrenar la máquina 3D de última generación más reciente del mercado, un simulador virtual que ofrece una experiencia inmersiva con un realismo visual nunca visto. Esto se suma a las últimas novedades en máquinas de disparos, baloncesto digital y la mítica máquina de puñetazos.

Cumpleaños diferentes y paquetes de juego gratis

Además de ser el sitio ideal para el tardeo y las copas, Cafetería Game Zone aprovecha todo su espacio y su servicio de cocina para la celebración de cumpleaños y eventos. Para desmarcarse de las opciones tradicionales, han lanzado paquetes especiales de cumpleaños que incluyen menús con tiempo de juego gratis en las máquinas virtuales y la máquina 3D. Un plan redondo donde los invitados disfrutan de una merienda o picoteo espectacular y tienen acceso de regalo a la tecnología más divertida.

Tu nuevo punto de encuentro diario en La Flota

Tras el éxito de su apertura, Cafetería Game Zone se ha consolidado como el lugar imprescindible para romper la rutina cualquier día de la semana. Ya no hay excusa para quedarse en casa: la combinación de la excelente gastronomía de Café Coiba con la atmósfera vibrante de Game Zone ofrece un plan redondo a tan solo unos pasos de distancia. Ya sea para entrenar con tu equipo de dardos de cara a la liga oficial, retar a tu pareja en el billar bajo el mejor ambiente, o simplemente disfrutar de una copa bien fría en la terraza peatonal, este espacio ha llegado para quedarse como el verdadero corazón social del barrio.

Área de Inscripciones y Reservas: