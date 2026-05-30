El Puerto de Las Palmas refuerza su estrategia para consolidar su liderazgo en bunkering en el Atlántico medio

La Fundación Puertos de Las Palmas ha celebrado la segunda mesa sectorial estratégica impulsada junto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, centrada en el sector del bunkering, una de las actividades con mayor relevancia y crecimiento dentro del Puerto de Las Palmas.

La sesión, organizada con la colaboración de la Comisión de Bunkering a través de Fedeport, reunió a representantes institucionales, empresas y profesionales del sector para analizar los principales retos y oportunidades vinculados al suministro de combustible a buques, así como diferentes líneas de trabajo relacionadas con la competitividad, la operativa portuaria, la sostenibilidad y el futuro del sector.

El encuentro permitió abordar cuestiones vinculadas a las soluciones para garantizar el suministro en situaciones meteorológicas adversas, la optimización de la operativa, las capacidades e infraestructuras del puerto, el posicionamiento estratégico del Puerto de Las Palmas frente a otros hubs internacionales y el análisis de la implantación y almacenamiento de combustibles alternativos.

El sector del bunkering continúa consolidando al Puerto de Las Palmas como uno de los principales referentes del Atlántico medio, reforzando su papel estratégico dentro del sistema portuario y su capacidad para generar actividad económica y empleo.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación Puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó durante la mesa la importancia estratégica del bunkering para el Puerto de Las Palmas y su impacto sobre el conjunto de la actividad portuaria.

“El bunkering es una actividad fundamental porque no solo posiciona al Puerto de Las Palmas como uno de los más importantes a nivel nacional, sino que además genera movimiento económico en muchos otros servicios vinculados al puerto”, señaló.

Calzada puso en valor además la capacidad competitiva del puerto frente a otros enclaves internacionales: “Competimos con puertos y países muy potentes, especialmente del entorno africano, pero la presencia de múltiples operadores y la capacidad de servicio que ofrece el Puerto de Las Palmas sigue siendo una de nuestras grandes fortalezas”.

La presidenta también destacó la evolución del sector hacia modelos más sostenibles, subrayando que “las compañías están plenamente alineadas con el proceso de descarbonización y continúan apostando e invirtiendo en nuevos combustibles y soluciones más respetuosas con el medio ambiente”.

Asimismo, insistió en la importancia de mantener la coordinación entre administraciones y sector empresarial para afrontar los retos futuros y continuar reforzando la competitividad del puerto.

Por su parte, el presidente de Fedeort, José Juan Socas, puso en valor el papel del bunkering como una de las actividades estratégicas más relevantes del Puerto de Las Palmas y destacó la importancia de mantener espacios de trabajo conjunto entre el sector privado y las instituciones públicas.

“El Puerto de Las Palmas es la gasolinera del Atlántico medio y tenemos por delante retos muy importantes vinculados a la descarbonización y a la evolución de los combustibles del futuro”, afirmó.

Socas destacó además el compromiso de las empresas del sector con el puerto y su crecimiento: “Los operadores continúan apostando por el Puerto de Las Palmas como una base estratégica y segura para el suministro de combustible, y actualmente existen nuevos proyectos y propuestas sobre la mesa vinculados a la ampliación de esta actividad”.

Asimismo, insistió en que la colaboración público-privada será clave para afrontar la transición energética y mantener la competitividad del puerto frente a otros enclaves internacionales.

“Tenemos que avanzar juntos, sector público y sector privado, para seguir consolidando la posición del Puerto de Las Palmas como referente internacional en suministro de combustible”, señaló.

El presidente de Fedeport también subrayó que el sector ya trabaja en soluciones vinculadas a combustibles menos contaminantes y nuevas alternativas energéticas, en línea con los objetivos de descarbonización del transporte marítimo.

La mesa contó con la participación de representantes de Fedeport, Moeve, Oryx Iberia, Terminales Canarios, Minerva Bunkering, Pertologis Canarias, DISA y Península Petroleum, además de responsables de la Autoridad Portuaria y de la Fundación Puertos de Las Palmas.

La celebración de esta segunda mesa sectorial da continuidad al trabajo iniciado recientemente con la mesa dedicada a la reparación naval, donde ya se han comenzado a desarrollar líneas de seguimiento vinculadas a formación especializada, atracción de talento, digitalización, movilidad portuaria y coordinación institucional entre los distintos agentes implicados.