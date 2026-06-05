El Puerto de Las Palmas se prepara para convertirse en el epicentro internacional de la industria de cruceros con la Seatrade Cruise Med 2026

La Seatrade Cruise Med reunirá en septiembre a más de 2.000 profesionales de más de 90 países y reforzará el posicionamiento del Puerto de Las Palmas como hub del Atlántico medio.

El Puerto de Las Palmas se convertirá los próximos 16 y 17 de septiembre en el centro de la industria internacional de cruceros con motivo de la celebración de la Seatrade Cruise Med 2026, el principal encuentro profesional del sector en el Mediterráneo y sus mares adyacentes.

La presentación oficial del evento reunió a representantes de las principales instituciones implicadas en la organización y acogida de la feria, quienes coincidieron en señalar que la elección del Puerto de Las Palmas como sede supone un reconocimiento al crecimiento experimentado por el sector de cruceros en la provincia de Las Palmas y a la consolidación de los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas como una de las infraestructuras marítimas más relevantes del Atlántico.

una hoja de ruta hecha realidad

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó que la celebración de la Seatrade Cruise Med representa “una hoja de ruta hecha realidad”. “La elección del Puerto de Las Palmas como sede es el resultado de haber apostado por infraestructuras sostenibles, vanguardistas y modernas, que junto con las dos terminales de Arrecife y Puerto del Rosario sitúan a nuestra provincia a la cabeza de la eficiencia portuaria en el sector de los cruceros. El Puerto de Las Palmas cuenta con la terminal de cruceros más grande de Europa, fruto del gran momento que vive la industria en nuestros puertos”, aseveró. Calzada también afirmó que “el puerto es la puerta de entrada a un destino, y el nuestro ofrece una singularidad y una autenticidad que hace que las navieras sigan confiando en nosotros. Muestra de ello son las previsiones que manejamos para la próxima temporada, con más compañías y nuevas compañías de cruceros que nos eligen puerto base, así como compañías premium”.

Durante la presentación se puso de manifiesto el momento de fortaleza que atraviesa el sector en la provincia. Los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas superaron en 2025 los dos millones de cruceristas, alcanzando los 2.089.042 pasajeros, una cifra histórica que consolida la posición del archipiélago dentro de los principales circuitos internacionales.

La directora general de Global Ports Canary Islands, Susana Gutiérrez, subrayó que “Seatrade Cruise Med 2026 situará a Las Palmas en el centro de la industria internacional de cruceros y reforzará su papel estratégico como hub del Atlántico Medio. Para Global Ports Holding, las Islas Canarias representan un enclave estratégico dentro de su crecimiento en Europa, por su posición geográfica privilegiada entre Europa, África y América. La celebración de Seatrade Cruise Med en la propia terminal de Las Palmas Cruise Port permitirá posicionar a la ciudad y al puerto como un punto clave en el futuro diseño de rutas e itinerarios de cruceros en el Mediterráneo y el Atlántico Medio”. Asimismo, añadió que “la elección de Las Palmas Cruise Port, gestionada por Global Ports Holding, el mayor operador de terminales de cruceros del mundo, refleja la importancia de contar con infraestructuras especializadas, alineadas con las nuevas exigencias de la industria en sostenibilidad, eficiencia energética, digitalización y seguridad”. Igualmente resaltó que “la nueva terminal, la más grande de Europa en el sector de cruceros, será un gran escaparate internacional para mostrar el potencial de Las Palmas y de Gran Canaria como destino de referencia”.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, señaló que la celebración de la Seatrade Cruise Med trasciende el ámbito portuario para convertirse en una oportunidad de promoción internacional para toda la isla. En este sentido afirmó que «por primera vez, este foro internacional reúne en Gran Canaria a los principales decisores del sector crucerístico. No solo hablamos de un evento comercial de primer nivel: hablamos de proyección internacional, generación de negocio y consolidación de Gran Canaria como hub logístico y turístico entre Europa, África y América. Apostamos por un destino seguro, competitivo y preparado».

En la misma línea, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, resaltó que “el Puerto de La Luz forma parte esencial de la identidad de la ciudad y que el éxito de Seatrade Cruise Med se sustenta también en la aportación de Las Palmas de Gran Canaria como experiencia urbana integral. En este sentido, subrayó que “la ciudad no es un mero escenario; es una parte esencial de su éxito”, ya que aporta servicios, cultura, comercio, hospitalidad e infraestructuras que convierten el evento en una vivencia completa. Asimismo, defendió que “la combinación de puerto y ciudad permite proyectar a Las Palmas de Gran Canaria como destino estratégico y plataforma atlántica entre Europa, África y América, y afirmó que “la ciudad convierte el evento en una experiencia” y transforma la escala de cruceros en una oportunidad de posicionamiento internacional.

En el encuentro con los medios, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y presidente de Puertos Canarios, Pablo Rodríguez, apuntó que “la celebración de la Seatrade Cruise Med 2026 en Las Palmas de Gran Canaria refuerza la proyección internacional de Canarias como destino estratégico para la industria de cruceros y pone en valor la capacidad y competitividad de sus infraestructuras portuarias”. Además, valoró la importancia del papel de Puertos Canarios en la promoción de un modelo de ecopuertos inteligentes y de un turismo marítimo más sostenible, apostando por segmentos de mayor valor añadido como los cruceros boutique, los yates y los megayates. Asimismo, recordó que los puertos autonómicos, “con más de 5,7 millones de pasajeros al año, son fundamentales para la conectividad entre islas y para el desarrollo económico del Archipiélago”.

Un evento con impacto internacional

La Seatrade Cruise Med, organizada por Informa Markets y considerada el principal encuentro profesional del sector en el Mediterráneo y sus mares adyacentes, prevé reunir a más de 2.000 asistentes, alrededor de 180 expositores internacionales y cerca de 220 ejecutivos de las principales compañías de cruceros del mundo. Coincidiendo con la celebración de su 30.º aniversario, el encuentro transformará la terminal de Santa Catalina en un gran espacio ferial y congresual destinado a conectar a la industria a través de una zona expositiva, sesiones de conferencias, reuniones de negocio y actividades de networking de alto nivel.

La directora internacional de Eventos de Seatrade Cruise Med, Mary Bond, puso el foco en el crecimiento que vive actualmente la industria de cruceros en el Mediterráneo. “Los puertos de cruceros mediterráneos han mostrado un crecimiento extraordinariamente positivo al alcanzar los 39,75 millones de movimientos de pasajeros en 2025, lo que representa un incremento del 10,5 % respecto al año anterior. Estamos encantados de traer la Seatrade Cruise Med a Las Palmas de Gran Canaria y contribuir a este crecimiento atrayendo a más de 2.000 profesionales del sector procedentes de más de 90 países este próximo mes de septiembre”.

Por su parte, la directora del portafolio de eventos de Seatrade Cruise Med, Emma Bond, destacó la relevancia de esta edición, que coincide además con los 30 años de trayectoria del evento. “En 2026, la Seatrade Cruise Med, que se celebra con carácter bienal, conmemora su 30.º aniversario, una ocasión especialmente significativa para colaborar con Las Palmas Cruise Port, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Global Ports Holding. Juntos esperamos ofrecer un evento inolvidable, superar las expectativas, aportar valor a nuestros asistentes y generar un impacto positivo para la comunidad local”.

Retorno económico y nuevas oportunidades

Los organizadores subrayaron también el importante retorno económico que se espera para Gran Canaria. Solo el gasto en alojamiento de los participantes superará los 400.000 euros, a lo que se sumarán los efectos indirectos derivados de la actividad generada en sectores como la restauración, el comercio, el transporte, los servicios turísticos y la organización de eventos.

Además del impacto inmediato, la experiencia de anteriores sedes de la Seatrade Cruise Med demuestra que la celebración del encuentro actúa como un importante catalizador para el crecimiento de la actividad crucerística. Tras albergar la feria, Venecia incrementó su tráfico de pasajeros un 45%, pasando de 1,5 millones de cruceristas en 2007 a 2,2 millones en 2011. Marsella registró un crecimiento del 75%, al pasar de 800.000 pasajeros en 2011 a 1,4 millones en 2015, mientras que Barcelona aumentó un 12% su tráfico hasta superar los tres millones de cruceristas tras la edición celebrada en 2014. También Santa Cruz de Tenerife experimentó un incremento del 9% en los años posteriores a convertirse en sede del encuentro.

El caso de Málaga constituye uno de los ejemplos más destacados. Tras acoger la Seatrade Cruise Med en 2022, la ciudad registró un crecimiento del 37,4% en su tráfico de cruceros y, tras haber sido sede en dos ocasiones, llegó a alcanzar un incremento acumulado del 232%, consolidándose como uno de los destinos de referencia de la industria en el sur de Europa. Un comportamiento que refuerza las expectativas sobre el legado que puede dejar la celebración de la feria y fortalecimiento del posicionamiento internacional del Puerto de Las Palmas así como de los destinos turísticos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y sus respectivas capitales dentro de la industria de cruceros, la economía azul y el turismo marítimo internacional.