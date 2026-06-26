Baleària suma casi cien profesionales en Canarias en solo un mes: ¿cuántas vacantes quedan abiertas?

La naviera ha reforzado delegaciones y tripulaciones de sus buques en el archipiélago y mantiene activos 15 procesos de selección orientados a perfiles portuarios, técnicos y de gestión.

Buque de Baleària operando en una de las rutas del archipiélago canario tras la integración de los activos de Armas Trasmediterránea.

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LO ESENCIAL Baleària ha incorporado cerca de un centenar de nuevos profesionales en solo un mes de operación en Canarias. La naviera mantiene abiertos 15 procesos de selección en sus delegaciones del archipiélago. De los 1.500 empleados procedentes de Armas Trasmediterránea, 850 están vinculados a rutas con Canarias. Baleària está sumando cuatro nuevos buques a las rutas del archipiélago con sus correspondientes tripulaciones.

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Baleària Canarias ha completado en un solo mes la incorporación de cerca de un centenar de profesionales a sus delegaciones y a los buques que opera en el archipiélago. La naviera, que asumió las rutas canarias tras la adquisición de los activos de Armas Trasmediterránea, mantiene además abiertos 15 procesos de selección para seguir ampliando equipos en distintas áreas de la operativa insular.

El ritmo de contratación refleja la envergadura del proceso de integración que afronta la compañía desde su aterrizaje en las islas. Las nuevas incorporaciones se han distribuido en dos frentes: por un lado, las delegaciones en tierra, donde se han reforzado los equipos de atención al cliente y de operativa portuaria; por otro, las tripulaciones de los buques procedentes de Armas Trasmediterránea, cuya dotación se ha adecuado a los estándares propios de Baleària según informa el medio especializado marítimo Infopuertos.

El punto de partida no es menor. De los 1.500 empleados que procedían de Armas Trasmediterránea, 850 estaban directamente vinculados a las rutas con Canarias. A ese equipo se suman ahora este centenar de nuevas contrataciones, más las tripulaciones de los cuatro buques que Baleària está incorporando a los servicios del archipiélago. La compañía reitera su compromiso de mantener íntegro el volumen de plantilla heredado, así como la bandera española en los buques adquiridos, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Qué perfiles busca Baleària en sus delegaciones canarias

Las 15 ofertas de empleo actualmente abiertas por Baleària en Canarias apuntan a varios tipos de perfil. En el ámbito portuario y comercial, la naviera busca agentes de pasaje y carga para taquillas y oficinas, comerciales, amarradores y personal de operativa portuaria. En paralelo, la empresa sigue incorporando perfiles técnicos, analíticos y de gestión, así como profesionales para puestos de responsabilidad en distintas áreas corporativas. Quienes deseen optar a alguna de estas posiciones pueden acceder al formulario de inscripción a través del portal de empleo online de la compañía.

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Esta apertura de plazas no es un movimiento aislado.

El marco regulatorio que condiciona la operación de Baleària en Canarias

La llegada de Baleària al mercado canario no ha sido un proceso sencillo desde el punto de vista regulatorio.

La compañía describe su modelo de negocio como uno basado en la colaboración estrecha con instituciones, agentes sociales y puertos locales, y subraya que el diálogo con los comités de empresa forma parte central de su gestión en el archipiélago.

Para el pasajero o el profesional que busca empleo en el sector marítimo canario, las implicaciones son directas. Baleària se convierte en el principal operador de las rutas interinsulares y de la conexión con la Península, con una plantilla que supera ampliamente el millar de personas vinculadas a las islas. Los 15 procesos de selección activos representan una oportunidad concreta para quienes cuenten con perfil portuario, comercial, técnico o de gestión y quieran incorporarse a una empresa en plena fase de consolidación en el archipiélago.

Los próximos meses serán determinantes para comprobar si el ritmo de contratación se sostiene. Baleària ha señalado que su intención es desarrollar una estructura operativa sólida a largo plazo en Canarias, y la incorporación de los cuatro nuevos buques a las rutas del archipiélago marcará el siguiente hito visible del proceso de integración. La CNMC supervisará el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el plazo de tres años establecido en la autorización.