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Un Kia Sportage nuevo, el mismo coche, se puede contratar hoy en renting desde 417 euros al mes o desde 625, según la compañía a la que se lo pidas y la versión que te ofrezcan. Son 208 euros de diferencia cada mes. En un contrato de cuatro años, casi 10.000 euros. Nadie te va a llamar para avisarte de que estás en el lado caro de esa tabla, porque a la compañía que te ha vendido la cuota alta le va muy bien que no lo sepas.

Así funciona el renting en España en 2026: cada compañía tiene sus tarifas, sus versiones, sus plazos y su letra pequeña, y la única forma de saber si te están ofreciendo una buena cuota es pedir la misma cotización a seis o siete sitios y compararlas. Casi nadie lo hace. Se rellena un formulario, llama un comercial simpático, la cuota «parece bien» y se firma. El coche llega, la cuota se domicilia y durante 48 meses se paga de más sin enterarse.

Hay una manera de darle la vuelta: que las compañías compitan por ti, en lugar de ir tú de puerta en puerta. Es exactamente lo que hace SUIZGORENT, un comparador de renting independiente, sin vínculo con ninguna financiera ni con ninguna marca. El cliente rellena una sola solicitud con el coche que quiere, los años, los kilómetros y si contrata como particular, autónomo o empresa. A partir de ahí, el equipo del comparador hace el trabajo que nadie tiene tiempo de hacer: consulta las cuotas de las compañías que operan en España para ese perfil exacto y devuelve la más barata dentro de lo que la persona ha pedido. Gratis para el cliente y sin compromiso de firmar nada.

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Lo interesante es que la cuota no es lo único que miran. Una cuota barata con una compañía que tarda tres semanas en contestar un parte de siniestro es una cuota cara. Por eso el comparador mide a cada compañía por lo que de verdad importa cuando ya tienes el coche en la puerta: cuánto tardan en responder, cómo tratan al cliente cuando hay un problema, si cumplen el plazo de entrega que prometieron, qué pasa el día que devuelves el vehículo. Con esos medidores delante, la recomendación cambia según la persona. Al que quiere la cuota más baja y punto, se le busca la cuota más baja. Al que prefiere pagar veinte euros más al mes por una empresa que coge el teléfono a la primera, se le busca esa. Lo que no se hace es empujar a todo el mundo hacia la misma oferta porque convenga a alguien.

Para que cualquiera pueda comprobar de qué se habla, SUIZGORENT publica precios reales de renting por modelo, sacados de las tarifas que las propias compañías tienen en vigor y actualizados a medida que cambian. La foto de hoy: un utilitario nuevo con seguro, mantenimiento e impuestos incluidos arranca en torno a los 220 euros al mes; un compacto se mueve entre 290 y 420; un SUV familiar entre 340 y 520. Quien tenga una oferta encima de la mesa puede mirar la tabla y saber en treinta segundos si está bien o le están colando algo. Y para quien trabaja por su cuenta, donde la diferencia entre compañías es todavía mayor, hay una guía aparte de renting para autónomos.

En Canarias, además, hay que comparar con cuidado. Con el IGIC en lugar del IVA, la misma cuota sale bastante más baja en las islas que en la península, pero no todas las compañías entregan aquí con la misma agilidad, y una oferta peninsular puede parecer competitiva sin serlo. El comparador tiene una guía específica de renting en Santa Cruz de Tenerife con las operadoras que sirven en la isla y lo que conviene revisar antes de firmar.

El proceso, del lado del cliente, dura lo que se tarda en rellenar un formulario. Lo demás lo hace el comparador, que contesta con la mejor opción para ese caso y explica por qué esa y no otra. Si convence, se contrata directamente con la compañía elegida. Si no, no ha pasado nada y no se debe nada a nadie. Lo único que cambia es quién hace el esfuerzo: en vez de pasarte un fin de semana rellenando formularios y una semana esquivando llamadas, son las compañías las que tienen que ganarse tu contrato. Que compitan ellas.