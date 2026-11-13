En tecnología, Sandro Salsano buscaba proyectos con funcionamiento comprobado

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Cuando evaluaba un proyecto tecnológico, Sandro Salsano exigía pruebas de que ya funcionaba, un criterio que lo llevó a la prudencia ante las valoraciones sin respaldo, mientras veía potencial en las fintech y el big data.

Por detrás del sector inmobiliario, la tecnología constituía el segundo destino de inversión del grupo que preside Sandro Salsano, según Forbes. Su estrategia consistía en trasladar a América Latina soluciones que habían demostrado su eficacia en otros mercados y adaptarlas a las necesidades de la región. Combinaba, además, el aporte de capital con el acompañamiento a quienes emprendían en Centroamérica y en el resto de Latinoamérica.

Salsano Group figuraba descrito, en un perfil publicado por la misma revista a finales de 2018, como un conglomerado de capital de riesgo con inversiones en más de cien compañías de sectores como bienes raíces, consumo, bienes de lujo, tecnología y medios. En una entrevista de abril de 2019, el empresario expuso los criterios que aplicaba a los proyectos tecnológicos y las áreas que despertaban su interés.

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Tecnología con funcionamiento acreditado, el criterio de Sandro Salsano para invertir

Para Salsano, la principal oportunidad consistía en incorporar a la región tecnología inexistente en ella y con funcionamiento ya acreditado en otros lugares del mundo. Consideraba que adaptarla resultaba más sencillo, tarea que llevaba a cabo mediante sus contactos en San Francisco y en el Foro Económico Mundial.

Proyección y comprobación de que el proyecto funciona constituían, según Forbes, las dos características que valoraba antes de invertir. Richard Branson figuraba entre sus referentes por su búsqueda de proyectos disruptivos con potencial de crecimiento y por su afinidad con los emprendedores jóvenes.

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Prudencia ante las valoraciones y mentoría de emprendedores en el enfoque de Salsano

Su ficha en el Foro Económico Mundial lo describía como inversor ángel y de capital de riesgo, perfiles asociados a la financiación de proyectos en etapas tempranas, aunque sus decisiones iban acompañadas de prudencia.

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Relató el caso de un emprendedor que le planteó que su compañía valía cien millones de dólares y que, al solicitarle una justificación, explicó que su plataforma era similar a las de las grandes redes sociales y buscadores, que monetizan datos. Salsano respondió que no era ninguna de ellas y que no podía convencerse de que «una presentación en PowerPoint» valiera esa cantidad.

Tenía presente, además, según Forbes, la idea de que los líderes consagrados actúen como mentores de los emprendedores que vienen detrás y de que los inversionistas aporten sus conocimientos al desarrollo de las empresas donde invierten.

Interés por las fintech y el big data, y apoyo a los emprendedores de la región

Identificaba oportunidades en las fintech y los sistemas de pagos. «Lo que sí veo interesante son las fintech, los sistemas de pagos», afirmó, y destacó que los pagos desde el teléfono estaban evolucionando. Añadió que el big data figuraba entre las tecnologías que su grupo estaba probando.

Respecto al futuro de la región, sostuvo que los emprendedores se convertirían en el motor de la economía tanto en Centroamérica como en el resto de Latinoamérica. Entre sus planes figuraba respaldar a los emprendedores tecnológicos del continente con potencial, mediante recursos y también facilitándoles el acceso a otros inversores.

Aspiraba, además, a dejar un legado. Planteaba que las personas se recuerdan por haber hecho algo bueno y no por lo que valían «según un papel», y orientaba su futuro a inspirar a más gente, sobre todo a jóvenes. «Mi sueño es crear una nueva generación de empresarios», declaró.