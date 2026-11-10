Es posible que recibas hoy un ES-Alert en Canarias y no es una prueba

Canarias ensayó el ES-Alert por un volcán y lo estrena por una borrasca

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LO ESENCIAL No es un simulacro. Seis horas de margen. Alerta máxima a medianoche. No implica evacuación. Más de 130 en las cumbres.

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Los teléfonos móviles de La Palma en Canarias suenan este martes a las 18:00 horas. No es un simulacro, no es una prueba del sistema y no hace falta tener ninguna aplicación instalada: el Gobierno de Canarias envía un mensaje ES-Alert a toda la población de la isla por la borrasca Charles.

El aviso llega con una particularidad que conviene entender antes de leerlo: se manda seis horas antes de que empiece lo peor.

Qué dice el ES-Alert que recibe Canarias

La Dirección General de Emergencias utiliza el sistema para advertir de que la alerta máxima por viento entra en vigor a las 00:00 horas del miércoles 11 de noviembre, cuando se espera un empeoramiento significativo de las condiciones.

El Ejecutivo autonómico ya ha elevado a alerta máxima la situación en La Palma y en las cumbres de Tenerife. El resto del archipiélago permanece en alerta por viento.

El mensaje es preventivo y no implica, por sí mismo, una orden de evacuación. Su finalidad es advertir del riesgo y que la población pueda adoptar precauciones antes de que el temporal alcance su mayor intensidad.

Ese matiz importa. El ES-Alert es un mecanismo de aviso público que envía mensajes de emergencia directamente a los teléfonos situados en una zona geográfica concreta. Mucha gente en Canarias solo lo ha oído sonar en ejercicios, y asociarlo automáticamente a una evacuación es un error.

Por qué Canarias lo manda antes y no durante

Lo habitual es que un aviso de este tipo se lance cuando el fenómeno ya está encima. Aquí ocurre al revés, y es deliberado.

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La borrasca Charles se profundizará mientras se desplaza por el norte del archipiélago camino de la Península, lo que provocará un aumento considerable de la intensidad del viento. El momento crítico está previsto en la madrugada y las primeras horas del miércoles.

Es decir: el tramo más peligroso coincide con la franja en la que la mayoría de la gente está durmiendo y nadie mira el teléfono. De ahí que Emergencias haya optado por anticipar el mensaje a una hora en que todavía se puede hacer algo.

18:00 del martes. Llega el ES-Alert a los móviles de La Palma. Arranca también la prealerta por riesgo de desprendimientos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria.

Llega el ES-Alert a los móviles de La Palma. Arranca también la prealerta por riesgo de desprendimientos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en Gran Canaria. 00:00 del miércoles. Entra en vigor la alerta máxima por viento en La Palma y las cumbres de Tenerife. Se activa además la prealerta del PEINCA por riesgo de inundaciones.

Entra en vigor la alerta máxima por viento en La Palma y las cumbres de Tenerife. Se activa además la prealerta del PEINCA por riesgo de inundaciones. 03:00 del miércoles. Alerta por lluvias en La Palma. El resto de las islas, en prealerta.

Alerta por lluvias en La Palma. El resto de las islas, en prealerta. Madrugada y primeras horas. Rachas de 90 a 110 km/h en cumbres y zonas expuestas, y por encima de 130 km/h en las zonas altas de La Palma y Tenerife por la interacción del viento con el relieve.

Lo que Emergencias pide hacer en Canarias esta noche

Las recomendaciones del Gobierno de Canarias son concretas y, en su mayoría, hay tiempo de aplicarlas antes de que anochezca:

Retirar macetas y objetos de balcones, ventanas y azoteas, porque pueden desprenderse y caer a la vía pública.

de balcones, ventanas y azoteas, porque pueden desprenderse y caer a la vía pública. Evitar el paso junto a edificios en mal estado , obras, cornisas y muros que puedan verse afectados por las rachas.

, obras, cornisas y muros que puedan verse afectados por las rachas. Reducir los desplazamientos y evitar actividades al aire libre en las zonas de mayor exposición durante las horas más adversas.

y evitar actividades al aire libre en las zonas de mayor exposición durante las horas más adversas. Alejarse de barrancos y zonas inundables , no atravesar carreteras anegadas y mantenerse lejos de laderas y taludes inestables.

, no atravesar carreteras anegadas y mantenerse lejos de laderas y taludes inestables. Seguir solo los canales oficiales y llamar al 112 ante cualquier emergencia.

A eso se suman las decisiones ya tomadas. Tenerife ha cerrado carreteras, senderos y espacios naturales, y el miércoles las clases serán telemáticas en La Palma y La Graciosa.

El episodio que Canarias tiene por delante

El temporal no se agota en el viento. El frente frío asociado a Charles recorrerá Canarias durante el miércoles con precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormentas.

La Palma concentrará las lluvias más intensas, con chubascos fuertes o muy fuertes y acumulaciones importantes en periodos cortos. Por eso es la única isla con alerta por lluvias declarada, mientras el resto queda en prealerta.

Las precipitaciones irán perdiendo fuerza conforme el frente avance hacia el este, aunque no se descartan chubascos localmente fuertes en las vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido además del riesgo de temporal marítimo durante el paso de la borrasca.

La Dirección General de Emergencias seguirá vigilando la evolución y podrá actualizar las situaciones declaradas en función de la intensidad real del episodio. Las recomendaciones oficiales de autoprotección están disponibles en la web de Emergencias del Gobierno de Canarias.