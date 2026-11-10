La AEMET activa el aviso rojo en esta isla de Canarias por la llegada de la borrasca Charles

La AEMET avisPeligro extraordinario. De tres a doce de la mañana. Ciclogénesis explosiva. Vientos huracanados. Las ocho islas afectadas.a de que Charles superará los 130 en las cumbres de Tenerife y pone La Palma en rojo

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La AEMET ha activado el aviso rojo, el nivel máximo de su escala, en La Palma para este miércoles 11 de noviembre por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

Es la primera vez en todo el episodio que la agencia recurre al escalón superior. El resto de Canarias queda en aviso naranja por el mismo fenómeno.

Las horas exactas del aviso rojo de la AEMET

El aviso rojo de la AEMET no cubre toda la jornada. Tiene una franja concreta, y es de madrugada:

Desde las 03:00 del miércoles. La Palma pasa de naranja a rojo.

La Palma pasa de naranja a rojo. Hasta las 12:00 del mediodía. A partir de ahí vuelve al nivel naranja.

A partir de ahí vuelve al nivel naranja. Zonas afectadas. Cumbre, este y oeste de la isla, con incidencia en el norte y el sur.

Cumbre, este y oeste de la isla, con incidencia en el norte y el sur. Rachas máximas previstas. 130 km/h, de viento del suroeste.

Antes de eso, La Palma ya está bajo aviso naranja por viento desde las 18:00 de este martes. El salto a rojo se produce en plena madrugada, con la mayoría de la población durmiendo.

El rojo de la AEMET significa peligro extraordinario. Es el nivel reservado a fenómenos con riesgo para la población, y en Canarias se activa muy pocas veces al año.

La AEMET habla de ciclogénesis explosiva

Hay un segundo dato en la nota de este martes que explica el salto de nivel. La AEMET ha indicado que la borrasca sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva.

El término describe una caída muy rápida de la presión en el centro de la borrasca en pocas horas. Cuando eso ocurre, el sistema se intensifica de forma brusca y el viento que genera aumenta mucho más deprisa de lo que anticipaban los modelos iniciales.

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Esa es la diferencia respecto a lo que se preveía el lunes. Entonces se hablaba de rachas por encima de los 120 en puntos concretos. Ahora la AEMET describe para el miércoles una situación muy adversa por lluvias abundantes, vientos huracanados y mala mar.

Cómo queda el resto de Canarias según la AEMET

El aviso rojo es solo para La Palma, pero el naranja alcanza al archipiélago completo. Este es el mapa de la AEMET para el miércoles:

Tenerife. Naranja por viento hasta las 17:59, con rachas de 110 km/h en el norte y las vertientes este, sur y oeste. En las cumbres pueden superarse localmente los 130 km/h.

Naranja por viento hasta las 17:59, con rachas de 110 km/h en el norte y las vertientes este, sur y oeste. La Gomera. Naranja de 00:00 a 17:59, con 100 km/h en medianías, cumbres y costas.

Naranja de 00:00 a 17:59, con 100 km/h en medianías, cumbres y costas. El Hierro. Naranja por viento, con rachas de 100 km/h.

Naranja por viento, con rachas de 100 km/h. Gran Canaria. Naranja durante toda la jornada, con 100 km/h y registros superiores en cumbres.

Naranja durante toda la jornada, con 100 km/h y registros superiores en cumbres. Lanzarote y La Graciosa. Naranja de 06:00 a 21:00, con 90 km/h y mayor incidencia en las vertientes norte y noroeste.

Naranja de 06:00 a 21:00, con 90 km/h y mayor incidencia en las vertientes norte y noroeste. Fuerteventura. Naranja de 06:00 a 21:00, con 90 km/h.

A eso se suman los avisos por lluvias, con La Palma concentrando las mayores acumulaciones del archipiélago, y los avisos por fenómenos costeros, con mar combinada del oeste de hasta cuatro metros.

Lo que la AEMET prevé después del aviso rojo

La parte buena llega pronto. Según la AEMET, el viento, las lluvias y la mala mar irán perdiendo fuerza progresivamente durante la tarde del miércoles en todas las islas.

La previsión apunta a que hacia las 22:00 horas la situación vuelva a la normalidad en el archipiélago.

Mientras tanto, el Gobierno de Canarias mantiene la alerta por viento en las ocho islas desde las 18:00 de este martes y no descarta elevar el nivel. La Consejería de Educación analiza con la Dirección General de Emergencias si se suspenden las clases presenciales y en qué zonas, una decisión que se espera a lo largo de la jornada.

La AEMET recuerda que los avisos pueden actualizarse conforme evolucione la borrasca y recomienda consultar la información oficial.