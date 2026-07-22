Excursiones en Ushuaia: cómo conquistar el fin del mundo en cinco días

Las excursiones en Ushuaia abarcan desde el Parque Nacional Tierra del Fuego hasta la navegación por el Canal Beagle, ofreciendo experiencias de naturaleza salvaje que requieren planificación. Ushuaia Tours y operadores locales permiten reservar con antelación las excursiones más demandadas.

El faro Les Éclaireurs en el Canal Beagle, uno de los iconos más fotografiados de Ushuaia.

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LO ESENCIAL 12 kilómetros separan Ushuaia del Parque Nacional Tierra del Fuego, creado en 1960. El Tren del Fin del Mundo hereda la ruta de ferrocarril que utilizaban presos del antiguo penal a principios del siglo XX. La navegación por el Canal Beagle incluye avistamiento de lobos marinos, cormoranes y pingüineras entre octubre y abril. La Laguna Esmeralda requiere una caminata de cuatro horas ida y vuelta con panorámicas del glaciar Martial y el canal.

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Las excursiones en Ushuaia van más allá de lo ordinario. Ubicada bajo la imponente cordillera Martial y frente a las gélidas aguas del Canal Beagle, esta capital austral argentina se ha consolidado como uno de los destinos más demandados de la Patagonia. Alcanzarla requiere recorrer el continente hacia sus extremos australes, hasta donde termina la ruta vial —hito marcado por el célebre cartel «fin del mundo». Desde ese punto se extienden únicamente océano y, a mil kilómetros de distancia, la Antártida.

Ushuaia funciona como dos espacios geográficos distintos conforme cambian las estaciones del año. Durante el estío patagónico —noviembre a marzo— la jornada se prolonga hasta alcanzar 17 horas de claridad, los caminos del parque nacional se pueblan de trekkers y embarcaciones turísticas parten cotidianamente rumbo a colonias de pingüinos. Esta época resulta óptima para actividades de senderismo y travesías marítimas. Cuando llega el invierno, entre junio y septiembre, Ushuaia muta hacia la estación esquiable más meridional del planeta, con Cerro Castor emplazado a tan solo 26 kilómetros, brindando una de las temporadas nivales más prolongadas de Sudamérica.

Excursiones en Ushuaia: Parque Nacional Tierra del Fuego y Canal Beagle

Situado a 12 kilómetros al oeste de Ushuaia, el Parque Nacional Tierra del Fuego constituye el recorrido imprescindible. Su red de caminos atraviesa turbales, formaciones de lenga y ensenadas de agua cristalina hasta el límite fronterizo chileno. Operando dentro del parque, el afamado Tren del Fin del Mundo perpetúa la herencia del ferrocarril que transportaba reclusos del penal histórico de Ushuaia durante los albores del siglo pasado.

Otra visita obligatoria es la navegación por el Canal Beagle. Las embarcaciones contornean el faro Les Éclaireurs, denominado el «faro del fin del mundo», y archipiélagos habitados por otarios y cormoranes. Desde octubre hasta abril, las travesías integrales alcanzan la colonia pingüinera de isla Martillo, sitio excepcional donde practicar caminatas junto a pingüinos magallánicos y papúa. Portales como Ushuaia Tours facilitan la comparación y reserva anticipada de estas travesías, particularmente aconsejable en enero, febrero y temporada de cruceros, cuando el flujo de visitantes supera los aforos de operadores regionales.

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Trekking de montaña en excursiones en Ushuaia: Laguna Esmeralda y Glaciar Martial

Quienes persiguen panorámicas de cordillera hallarán en las excursiones en Ushuaia la ruta hacia la Laguna Esmeralda, demandando aproximadamente cuatro horas ida y vuelta. Esta travesía a pie ofrece vistas incomparables de la localidad y el Canal Beagle. Complementariamente, la ascensión al Glaciar Martial enriquece el itinerario, proporcionando perspectivas montañosas que pocas geografías terrestres alcanzan a rivalizar. Los expedicionarios más osados pueden prolongar su viaje mediante trekking hacia la Laguna de los Témpanos o expedición en vehículos 4×4 cruzando los lagos Escondido y Fagnano.

El clima fueguino es famoso por su carácter impredecible. En un mismo día de verano pueden sucederse sol, viento, lluvia e incluso alguna nevada en las cumbres. La regla local es vestirse «como una cebolla», en capas, incluyendo siempre un cortavientos impermeable.

Planificar excursiones en Ushuaia: tiempo y logística esencial

La cartera de actividades resulta extensa, siendo fundamental reservar con anterioridad. Ushuaia Tours y demás prestadores regionales agilizan la reservación de las excursiones en Ushuaia de mayor demanda, con conducción especializada y salidas garantizadas. El aeropuerto internacional Malvinas Argentinas conecta Ushuaia con Buenos Aires mediante vuelos de tres horas y media, con varias frecuencias diarias. Numerosos turistas fusionan esta visita con El Calafate y el glaciar Perito Moreno, distante hora y media en vuelo, conformando un circuito patagónico integrado.

Para vivir plenamente el destino sin apuros, lo conveniente es asignarle entre tres y cinco días completos: jornada para el Parque Nacional Tierra del Fuego, otra para la navegación por el Canal Beagle, una adicional para ascensos hacia la Laguna Esmeralda y el Glaciar Martial, más espacios para el museo del antiguo presidio, gastronomía regional (la centolla destaca como emblema culinario) y contingencias climáticas. Trasladarse a Ushuaia no constituye un desplazamiento convencional: representa la sensación, de ardua comunicación hasta experimentarla, de situarse en el último confín poblado del globo. Pocas instantáneas fotográficas justifican tanto un pasaje aéreo.