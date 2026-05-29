Fred. Olsen Express celebra el Día de Canarias reivindicando la historia y el significado de los nombres de su flota

La naviera mantiene desde 1974 una tradición que convierte cada barco en un homenaje al archipiélago canario.

La compañía impulsa nuevas iniciativas culturales y audiovisuales para poner en valor las tradiciones de las islas y reforzar su vínculo histórico y emocional

Fred. Olsen Express pone en valor, con motivo del Día de Canarias, una de las señas de identidad más reconocibles de su historia: los nombres de sus barcos. Esta tradición, iniciada hace más de cinco décadas, ha convertido a gran parte de su flota en un homenaje permanente a la geografía, la memoria y la identidad del archipiélago.

En línea con este compromiso por divulgar y preservar el patrimonio cultural canario, la compañía desarrolla actualmente un proyecto de investigación en el que han participado especialistas adscritos a la Cátedra Cultural de Estudios Bereberes de la Universidad de La Laguna, centrado en el origen y significado de los nombres de sus barcos. Esta iniciativa, ya visible en algunos buques y en la web ‘Nombres con historia’, permitirá incorporar progresivamente vinilos informativos en toda la flota para que los pasajeros puedan descubrir durante sus trayectos la historia que hay detrás de cada nombre.

Desde que comenzó a operar en Canarias en 1974, la naviera adoptó la costumbre de bautizar a sus embarcaciones con nombres que comienzan por la letra “B”, una elección que con el tiempo se ha transformado en un símbolo propio de la empresa y en una forma de reforzar su vínculo con las islas.

El origen de esta tradición es anterior al primer barco de la compañía en Canarias, el Benchijigua, llamado así en honor al caserío gomero del mismo nombre. Desde entonces, Fred. Olsen Express consolidó una línea de nomenclaturas inspirada en lugares, paisajes y referencias estrechamente ligadas al territorio canario.

Actualmente, buena parte de sus buques continúan reflejando esta herencia a través de nombres como Bajamar Express, Bañaderos Express, Barlovento Express o Betancuria Express. Incluso la división de transporte de mercancías ha adoptado este enfoque, con barcos como el Breñas Cargo. Todos ellos conectados con enclaves, conceptos o elementos representativos del archipiélago.

Según explica el director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño “cada barco representa mucho más que una conexión entre puertos. Sus nombres forman parte de nuestra historia y reflejan el arraigo que Fred. Olsen Express mantiene con Canarias desde hace más de 50 años”.

Esta tradición ha acompañado la evolución de la naviera y de la propia movilidad interinsular, convirtiéndose con el tiempo en un elemento reconocible para generaciones de canarios y reafirmando con ella su compromiso con el territorio, la conectividad y la identidad ligada al mar de las islas.

Compromiso con la cultura y las tradiciones del archipiélago

Coincidiendo con esta celebración, la compañía impulsa, además, por segundo año consecutivo, la serie audiovisual ‘Navegando por nuestras tradiciones’, una acción dedicada a visibilizar las costumbres y tradiciones de las ocho islas en redes sociales y página web a través de la mirada y el trabajo de artesanos y protagonistas locales. Con estas piezas, Fred. Olsen Express busca contribuir a la difusión del patrimonio cultural canario y poner en valor aquellas expresiones que forman parte de la identidad colectiva del archipiélago.

Esta propuesta se suma a la campaña publicitaria ‘Contigo desde siempre’, lanzada con motivo del Día de Canarias, con la que la naviera refuerza su vínculo histórico y emocional con las islas y con las generaciones de personas que han crecido viajando entre ellas junto a Fred. Olsen Express.