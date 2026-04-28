Gabriel Mato celebra que el Parlamento Europeo dé “un mensaje claro de compromiso con el POSEI y las RUP”

El eurodiputado canario del Partido Popular, Gabriel Mato, destacó la importancia de que el Parlamento Europeo haya aprobado hoy, de forma definitiva. el informe del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y celebró que, con ello, “la Eurocámara envía un mensaje claro de compromiso con las regiones ultraperiféricas y con sectores estratégicos como la agricultura, La iniciativa parlamentaria salió adelante con 370 votos a favor, 201 en contra y 84 abstenciones.

“Tras el posicionamiento del Parlamento, corresponde ahora a la Comisión Europea y al Consejo comprometerse con las regiones ultraperiféricas en el marco de las negociaciones”, aclaró Mato y expresó su confianza en que “el proceso negociador concluya con un acuerdo en los términos aprobados por el Parlamento, al considerar que Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas lo necesitan y lo merecen”.

El eurodiputado destacó que el Parlamento ha dejado claro que el POSEI es un programa fundamental para el sector agrario y que debe contemplarse “con nombre y apellidos” en el nuevo presupuesto europeo, así como contar con una dotación presupuestaria autónoma y suficiente.

El eurodiputado señaló que la propuesta aprobada va en esa dirección y refleja el compromiso de la Eurocámara con Canarias, así como con los principios de justicia, cohesión y solidaridad. Subrayó que lo que está en juego es “mucho más que un programa presupuestario”, ya que el futuro de miles de agricultores depende de este instrumento para poder mantener su actividad.

Gabriel Mato recuerda la importancia de las enmiendas del Partido Popular Europeo

Tras de hoy del Pleno del Parlamento, Gabriel Mato recordó que, gracias a las enmiendas del Partido Popular Europeo a este informe, el POSEI recupera una línea presupuestaria propia , con una ficha de más de 7.330 millones de euros en precios reales para el periodo 2028-2034, frente a los 4.571 millones del periodo 2021-2027, cifras que significan un incremento superior al 60%. “De esta forma, conseguimos mantener una financiación claramente definida y equiparable a la de otros programas comunitarios”.

En este contexto, Mato instó al Gobierno socialista de España a asumir como propia la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo y a defenderla con firmeza en el Consejo, exigiendo el mantenimiento del POSEI como un programa independiente y adecuadamente dotado, así como la protección de los intereses de Canarias. En este sentido, advirtió de que, dado que la aprobación del Marco Financiero requiere unanimidad, España debería oponerse a su adopción en caso de que no se garanticen estas condiciones.

Por último, el eurodiputado reconoció “la intensa labor llevada a cabo por el ponente del informe, Siegfried Mureșan” y subrayó que ha demostrado su firme compromiso con la protección del sector agrícola de las RUP.