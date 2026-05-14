‘Game Zone’: La revolución del ocio digital aterriza en La Flota para cambiar las reglas del juego

Murcia da la bienvenida al nuevo espacio de entretenimiento del barrio de La Flota. De la mano de Café Coiba, Game Zone abre sus puertas como un punto de encuentro vanguardista donde conviven la última tecnología 3D, la realidad virtual y los torneos online con los clásicos de siempre.

Olviden el concepto tradicional de los salones recreativos. El ocio en Murcia se acaba de actualizar a su versión más ambiciosa. El maduro y dinámico barrio de La Flota estrena Game Zone, un espacio polivalente de diversión digital y analógica que llega bajo el sello de calidad de Café Coiba con un objetivo claro: convertirse en el nuevo epicentro del entretenimiento compartido de la ciudad.

Conexión total: Una terraza, dos ambientes

La propuesta arquitectónica y social de Game Zone destaca por su simbiosis con el entorno. Ubicado justo enfrente de la emblemática Cafetería Coiba, a ambos locales solo los separa una concurrida calle peatonal. Esto ha permitido fusionar de manera natural las terrazas de ambos establecimientos, creando un gran espacio exterior idóneo para el disfrute de los vecinos.

Para los amantes de las grandes citas deportivas, el diseño del espacio es un auténtico espectáculo. Se han instalado pantallas gigantes enfrentadas entre ambos locales, lo que permite seguir los partidos de fútbol con una visibilidad perfecta desde cualquier punto. Ya sea disfrutando del ambiente en la terraza común o vibrando dentro de la zona de juegos, el fútbol se vivirá con una perspectiva envolvente nunca vista en la zona.

Un catálogo de juegos sin precedentes

El verdadero músculo de Game Zone reside en su espectacular despliegue tecnológico y recreativo. El local ha sido concebido para romper la brecha generacional, ofreciendo experiencias tanto para los entusiastas de la última tecnología como para los nostálgicos de los juegos de barra:

Inmersión de Nueva Generación: Simuladores tridimensionales y las máquinas virtuales más punteras del mercado en títulos de disparos de alta precisión y conducción de carreras.

Deporte y Habilidad: Canastas de baloncesto interactivas y la clásica máquina de puñetazos para poner a prueba la fuerza de los más atrevidos.

Competición Internacional: Equipado con las afamadas Dianas Radical , Game Zone permite a los aficionados a los dardos competir no solo de manera local, sino disputar ligas oficiales y campeonatos online por equipos en tiempo real contra rivales de cualquier parte del mundo.

Zona Clásica: Mesas de billar profesional, futbolines y dinámicas mesas de discos de aire para asegurar piques sanos entre amigos.

Inauguración por todo lo alto: Jueves 14 de Mayo

La cuenta atrás ha terminado. Para dar el pistoletazo de salida, la gerencia ha preparado un evento inaugural por todo lo alto para este próximo jueves 14 de mayo. La presentación oficial a la sociedad murciana contará con un reclamo imbatible: cerveza Heineken gratis y una cuidada cena fría para todos aquellos que se acerquen a descubrir las instalaciones y testear las nuevas máquinas.

«Queremos que Game Zone sea una extensión del hogar de los murcianos. Un lugar donde convivan el chaval que quiere competir online, los amigos que se retan al futbolín y las familias que buscan un rato de desconexión», apuntan desde la dirección del proyecto.

El lugar ideal para tus eventos y cumpleaños

Más allá del juego diario, el nuevo local nace con una clara vocación de servicio. Game Zone cuenta con su propia área de cafetería, ideal para tomar algo entre partida y partida sin romper el ritmo de la tarde.

Además, sus instalaciones están totalmente preparadas para la celebración de cumpleaños y eventos privados. Su oferta combina meriendas de calidad con bonos de juego adaptados a diferentes edades, posicionándose como la alternativa más atractiva, tecnológica y segura frente a los clásicos centros de ocio infantil.

La Flota estrena algo más que un negocio; estrena una nueva forma de compartir el tiempo libre. La cita es este jueves enfrente de Café Coiba. La nueva dimensión de la diversión ya está aquí.

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