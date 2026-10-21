IMAZU estrena nueva web y refuerza su presencia en toda Europa

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La empresa española, fundada en 2008 y con fábricas en Madrid y Tenerife, presenta su renovada página web para acercar sus soluciones de publicidad textil a distribuidores, rotulistas, agencias de marketing y empresas de eventos.

En el mundo de la publicidad hay algo que todos los profesionales conocen bien: una campaña puede estar perfectamente diseñada, pero si los materiales no llegan a tiempo o el resultado no es el esperado, todo el trabajo anterior puede venirse abajo.

Precisamente para evitar estos problemas trabaja IMAZU, una empresa española especializada en la fabricación de banderas y soportes publicitarios textiles que acaba de presentar su nueva página web.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.324 pts −2,03%

Con este lanzamiento, la compañía refuerza su presencia digital y acerca sus soluciones a los profesionales que buscan una fábrica de banderas y soportes publicitarios en formato textil con producción propia, asesoramiento especializado y capacidad para atender proyectos en España y Europa.

Una empresa española con más de 18 años de experiencia

IMAZU nació en España en mayo de 2008, cuando la personalización textil comenzaba a ganar protagonismo dentro del sector publicitario.

Desde entonces, la compañía ha desarrollado su actividad como fabricante especializado, con dos centros de producción situados en Madrid y Tenerife y capacidad para atender proyectos tanto en España como en otros mercados europeos.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −5,16% 4.158 $/oz Plata −11,98% 57,94 $/oz Petróleo Brent +8,46% 108,83 $/bbl EUR / USD −2,13% 1,1235 EUR / GBP −2,19% 0,8385

Su actividad se centra en la fabricación de banderas, mástiles y soluciones de publicidad textil, combinando procesos de impresión y confección para ofrecer productos personalizados adaptados a diferentes necesidades.

Pero hay algo que define especialmente su manera de trabajar: IMAZU no busca ser simplemente otro proveedor al que encargar productos. Su objetivo es convertirse en un socio de producción con el que sus clientes puedan contar a largo plazo.

Y esa diferencia resulta especialmente importante en un sector donde los plazos, la calidad de impresión y la capacidad de respuesta pueden determinar el éxito de un proyecto.

Una nueva web para encontrar soluciones de publicidad textil

La renovación de su página web permite conocer de forma más sencilla las diferentes soluciones que ofrece la compañía, así como descubrir las posibilidades de personalización de sus productos.

Entre sus principales líneas de fabricación destacan las banderas personalizadas e institucionales, los fly banners, las carpas publicitarias, los photocalls, los roll ups, las pancartas textiles y otros soportes destinados a ferias, congresos, eventos y campañas promocionales.

La empresa también ofrece mástiles, peanas y accesorios para la instalación y exposición de banderas en espacios interiores y exteriores.

Esta variedad permite a sus clientes encontrar diferentes soluciones para una misma campaña sin necesidad de recurrir a varios fabricantes.

Por ejemplo, una agencia que organiza la presentación de una marca puede necesitar un photocall, varias banderas publicitarias y una carpa personalizada. Contar con un único proveedor para fabricar estos elementos facilita la coordinación y ayuda a mantener la coherencia visual del proyecto.

La nueva web busca precisamente simplificar ese proceso, ofreciendo un punto de encuentro donde los profesionales puedan conocer el catálogo, consultar opciones y solicitar información sobre sus proyectos.

¿A quién se dirige IMAZU?

A diferencia de otras empresas del sector, IMAZU orienta su actividad principalmente al mercado profesional.

Sus clientes habituales son distribuidores de productos publicitarios, empresas de rotulación, agencias de marketing y publicidad, imprentas especializadas y organizadores de ferias, congresos y eventos.

También ofrece soluciones para instituciones y entidades que necesitan banderas y soportes con características específicas para edificios, instalaciones o actos oficiales.

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Aunque sus actividades son diferentes, todos estos profesionales comparten una misma necesidad: contar con un fabricante que entienda su trabajo y les ayude a responder ante sus propios clientes.

Una agencia necesita que su campaña esté lista para la fecha prevista. Un rotulista busca ampliar su catálogo sin invertir en maquinaria adicional. Y una empresa de eventos necesita materiales resistentes, fáciles de transportar y preparados para su instalación.

IMAZU adapta su servicio a estas situaciones, ofreciendo asesoramiento técnico y distintas posibilidades de personalización según las características de cada proyecto.

Dos fábricas y mayor capacidad de producción para responder en 24-48 horas

Uno de los principales puntos fuertes de IMAZU es su capacidad de fabricación. La compañía cuenta con dos centros de producción, en Madrid y Tenerife, equipados con maquinaria especializada que le permite gestionar los pedidos de forma ágil y reducir los tiempos de espera.

Disponer de una infraestructura productiva propia, con múltiples máquinas y dos ubicaciones, supone una ventaja especialmente importante frente a proveedores con menor capacidad de fabricación.

Gracias a esta estructura, IMAZU puede ofrecer plazos de producción de entre 24 y 48 horas para numerosos productos de su catálogo, siempre en función de las unidades solicitadas y las características de cada pedido. Estos plazos no se aplican a los productos bordados ni a los mástiles.

Esta rapidez resulta especialmente valiosa para agencias, distribuidores y empresas de eventos que trabajan con fechas cerradas y necesitan reaccionar ante pedidos urgentes o cambios de última hora.

A ello se suma su servicio de marca blanca, que permite a los profesionales comercializar los productos bajo su propia identidad mientras IMAZU se encarga de fabricarlos, protegiendo así la relación comercial con el cliente final.

Envíos gratuitos a Canarias, Península y Europa

Otra de las ventajas de IMAZU es su política de distribución. La empresa ofrece envío gratuito de sus productos a Canarias, Península y Europa, con la excepción de los mástiles, que cuentan con condiciones de transporte específicas.

Esta cobertura permite a distribuidores, agencias y rotulistas trabajar con un mismo fabricante para proyectos destinados a diferentes ubicaciones, sin que los gastos de envío supongan un coste adicional en los productos incluidos en esta política.

Además, su capacidad para despachar pedidos directamente a los destinatarios finales facilita la operativa de los profesionales que trabajan bajo marca blanca.

El asesoramiento técnico, el control de calidad y la atención personalizada completan una propuesta pensada para reducir incidencias y facilitar el trabajo diario de sus clientes.

De Madrid y Tenerife al mercado europeo

Con sus dos centros de fabricación, IMAZU combina la cercanía al mercado nacional con una clara orientación hacia Europa.

La nueva página web representa un paso más en esa evolución, reforzando la imagen de la compañía y facilitando el acceso a sus soluciones de fabricación textil publicitaria.

Sin embargo, su filosofía sigue siendo la misma que ha guiado su actividad desde sus inicios: ofrecer productos de calidad, responder con rapidez y construir relaciones comerciales basadas en la confianza.

Una idea que IMAZU resume en una frase sencilla: «Fabricamos para que tú cumplas».

Porque, al final, para quien trabaja organizando eventos, desarrollando campañas publicitarias o atendiendo los pedidos de sus propios clientes, tener un buen fabricante detrás no es solo una cuestión de producto.

Es, sobre todo, una cuestión de tranquilidad.