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Quien busca información sobre HighLevel, la plataforma de marketing y ventas que utilizan agencias de medio mundo, se encuentra casi siempre con el mismo obstáculo: los manuales, los vídeos y la documentación oficial están en inglés. Un nuevo proyecto digital, Nivelpedia, se ha propuesto resolverlo con guías claras, actualizadas y escritas en español.

Detrás del sitio está Rodrigo Camacho, empresario mexicano y uno de los mayores expertos en HighLevel de habla hispana. Camacho es el afiliado número uno de la plataforma en español en Latinoamérica y dirige una comunidad gratuita con más de 32.000 dueños de agencias. En rodricamacho.com reúne sus cursos, vídeos y herramientas.

Un software para no perder clientes

HighLevel agrupa en una sola herramienta lo que antes exigía varias suscripciones: gestión de clientes, páginas web, calendario de citas, correo, WhatsApp y asistentes de inteligencia artificial capaces de responder a cualquier hora. Para quien llega de nuevas, Nivelpedia dedica una guía completa a explicar qué es GoHighLevel y para qué tipo de negocio tiene sentido.

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«La gente no necesita más tecnicismos; necesita que alguien le explique con ejemplos qué puede hacer con esto mañana», señala Camacho.

Precios explicados sin letra pequeña

Otra de las dudas habituales es el coste. La plataforma tiene tres planes mensuales y varios servicios que se pagan por uso, lo que complica el cálculo. El sitio lo desglosa en una guía sobre cuánto cuesta HighLevel, con tablas comparativas y ejemplos de gasto real según el tamaño del negocio.

Información verificada y gratuita

Cada artículo se contrasta con las fuentes oficiales en la fecha de publicación, algo relevante en un producto que cambia de funciones con frecuencia. El acceso es libre y el sitio publica contenido nuevo cada semana, con especial atención a WhatsApp, uno de los canales de venta más utilizados en España y Latinoamérica.

Según su fundador, los próximos meses traerán comparativas con otras plataformas y guías prácticas para autónomos y pequeñas empresas que quieran automatizar su atención al cliente sin contratar a un equipo técnico.