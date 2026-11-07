La AEMET avisa de que lo peor de Bruna llegará mañana a Canarias con avisos naranjas

La AEMET avisa de que mañana las ocho islas de Canarias estarán bajo aviso por Bruna

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LO ESENCIAL Lo peor llega mañana domingo. Veintiocho grados hoy sábado. Cien litros en doce horas. Rachas de noventa por hora. Empieza esta noche por La Palma.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa en el domingo 8 de noviembre el peor momento de la borrasca Bruna en Canarias, con avisos naranjas en cinco islas.

Lo llamativo es el contraste con hoy. Este sábado los termómetros pueden llegar a 28 grados en Santa Cruz de La Palma y Las Palmas de Gran Canaria. En menos de doce horas, la situación cambia por completo.

Lo que prevé la AEMET para hoy sábado

La jornada de hoy no es de lluvia, es de viento. El fenómeno significativo que destaca la AEMET es el viento del suroeste con rachas muy fuertes a partir del mediodía, afectando principalmente a:

Las cumbres, la vertiente noroeste y el litoral este de La Palma .

. Las cumbres centrales de Tenerife.

En el resto del archipiélago predominan los intervalos de nubosidad alta. Las máximas se mantienen o suben ligeramente, con 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, y 25 en Arrecife y San Sebastián de La Gomera.

La excepción llega al final del día en La Palma, donde la AEMET prevé lluvias débiles que aumentarán a moderadas, sin descartar algún chubasco fuerte durante la noche.

Ese chubasco nocturno es el primer aviso de lo que viene detrás.

Los avisos naranjas de la AEMET para mañana domingo

Aquí está el verdadero episodio. Estos son los avisos activados:

La Palma. Naranja desde las 21:00 del sábado hasta las 18:00 del domingo en cumbres, este y oeste, con dos umbrales: 30 litros en una hora y 100 litros en 12 horas. Suma naranja por viento con rachas de 90 kilómetros por hora durante todo el domingo.

Tenerife. Naranja por 100 litros en 12 horas de 00:00 a 18:00 en el norte, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste. El norte añade naranja por viento de 90 kilómetros por hora.

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La Gomera y El Hierro. Naranja por 100 litros en 12 horas en el mismo horario, con especial atención a las vertientes oeste y sur.

Gran Canaria. Entra desde las 12:00 con naranja por 80 litros en 12 horas en cumbres y vertientes este, sur y oeste.

Lanzarote y Fuerteventura. Amarillo por lluvias y tormentas desde las 12:00, con 20 litros en una hora.

Hay además avisos amarillos por tormentas en las ocho islas y por viento de hasta 70 kilómetros por hora en varias zonas.

Lo que ha activado el Gobierno de Canarias

Al margen de los avisos de la AEMET, que son otro sistema, el Ejecutivo autonómico ha declarado tres situaciones:

Prealerta por tormentas en todas las islas desde las 21:00 de hoy sábado .

en todas las islas desde las . Alerta por lluvias en El Hierro, La Palma , La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, desde la misma hora. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, en prealerta.

en El Hierro, , La Gomera, y Gran Canaria, desde la misma hora. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, en prealerta. Alerta por viento desde las 12:00 de hoy en La Palma y zonas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

El Cabildo de Tenerife activa además el Plan de Emergencias Insular desde las 00:00 del domingo, con cierre de senderos, pistas forestales, áreas recreativas y los accesos a los barrancos de Masca y del Infierno.

Hasta cuándo, según la AEMET

El episodio no se cierra el domingo. Protección Civil contempla una mejoría temporal el lunes y el martes, con la advertencia de que las precipitaciones y el viento podrían volver a intensificarse a partir del miércoles.

Conviene recordar un matiz: las cantidades de los avisos son umbrales de referencia, no una previsión de que vaya a caer esa cantidad de forma uniforme en todos los municipios. La probabilidad asignada por la AEMET a cada aviso se mueve entre el 40 y el 70 por ciento.

Emergencias ha reconocido además una elevada incertidumbre sobre dónde se formarán los núcleos tormentosos más intensos. La AEMET seguirá actualizando los avisos durante el fin de semana.