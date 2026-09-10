La AEMET confirma el giro del tiempo que nadie esperaba en Canarias esta semana

La AEMET lo cumple: llegan las lloviznas y el descenso notable en medianías

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LO ESENCIAL Las Palmas marca un 90% de probabilidad de lluvia. La AEMET concentra las precipitaciones en Baleares y Canarias. El descenso será notable en medianías y cumbres. En el sur todavía se pueden alcanzar los 30 grados. La calima se retira después de una semana.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) después de una semana de 38 grados, calima y alerta por riesgo de incendios, el archipiélago amanece hoy siendo el único punto de España peninsular e insular, junto a Baleares, donde la AEMET sitúa riesgo real de precipitaciones. El resto del país estrena una jornada de estabilidad y cielos poco nubosos. Aquí, en cambio, la capital grancanaria marca un 90% de probabilidad de lluvia.

Es el cambio que la agencia venía anunciando desde el lunes y que se cumple con puntualidad. La AEMET en Canarias señala como fenómeno significativo del día el descenso de las máximas, especialmente en las zonas de interior de Fuerteventura y en las medianías de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. A eso se suman los intervalos nubosos y alguna llovizna débil en las vertientes norte, además de la retirada progresiva de la calima que ha dominado la semana.

El pronóstico de la AEMET isla por isla

Gran Canaria. Más nuboso en el norte, con algunos claros en las horas centrales, y poco nuboso en el resto de la isla. No se descartan lloviznas débiles al final de la jornada en el norte, especialmente en medianías. Pocos cambios o ligero descenso en las costas, bajada más acusada y localmente notable en medianías y cumbres. Aun así, todavía se pueden alcanzar 30 grados en las medianías de la mitad sur. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 23 y 27 grados, con viento del norte a unos 25 km/h.

Más nuboso en el norte, con algunos claros en las horas centrales, y poco nuboso en el resto de la isla. No se descartan lloviznas débiles al final de la jornada en el norte, especialmente en medianías. Pocos cambios o ligero descenso en las costas, bajada más acusada y localmente notable en medianías y cumbres. Aun así, todavía se pueden alcanzar 30 grados en las medianías de la mitad sur. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 23 y 27 grados, con viento del norte a unos 25 km/h. Tenerife. Descenso destacado de las máximas en medianías, con intervalos nubosos en la vertiente norte y posibilidad de alguna llovizna débil.

Descenso destacado de las máximas en medianías, con intervalos nubosos en la vertiente norte y posibilidad de alguna llovizna débil. La Gomera. Mismo patrón: bajada acusada en medianías y nubosidad en el norte.

Mismo patrón: bajada acusada en medianías y nubosidad en el norte. Fuerteventura. El descenso más señalado por la AEMET se produce en las zonas de interior, aunque en el sureste todavía se podrán alcanzar localmente los 30 grados.

El descenso más señalado por la AEMET se produce en las zonas de interior, aunque en el sureste todavía se podrán alcanzar localmente los 30 grados. Lanzarote. También podrá rozar los 30 grados de forma local en el sureste, con aumento de la nubosidad.

También podrá rozar los 30 grados de forma local en el sureste, con aumento de la nubosidad. La Palma y El Hierro. Intervalos nubosos en las vertientes norte y descenso térmico general, sin incidencias destacadas.

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El viento seguirá siendo del nordeste, que es el que empuja la humedad contra las laderas del norte y produce precisamente esas lloviznas de medianías tan características del archipiélago. No se trata de un frente ni de un temporal: es el alisio haciendo lo que hace cuando el aire deja de venir cargado de calor y polvo sahariano.

La probabilidad del 90% en Las Palmas se refiere a que llueva, no a cuánto. Hablamos de lluvia escasa y de lloviznas, no de acumulaciones significativas.

Del récord de la semana a los paraguas en Canarias

El contraste con lo vivido estos días es difícil de exagerar. El martes el sur y el oeste de Gran Canaria alcanzaron los 38 grados, con aviso naranja de la AEMET, alerta por temperaturas máximas, alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife y noches en las que el termómetro apenas bajaba de los 26. Cuarenta y ocho horas después, la conversación va de si conviene salir con paraguas.

Conviene no dar por cerrado el episodio del todo. El calor no desaparece por completo y en las medianías del sur de Gran Canaria y en el sureste de las islas orientales siguen esperándose valores de 30 grados. Las alertas por riesgo de incendio se mantienen bajo revisión mientras la humedad se recupera, de modo que la precaución en zonas forestales sigue siendo obligada. Pero la tendencia que apunta la AEMET es la de una normalización de las temperaturas en Canarias tras una de las semanas más duras del verano.