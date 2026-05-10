La Flota estrena ‘Game Zone’: El nuevo epicentro del ocio tecnológico llega de la mano de Café Coiba

Murcia suma un nuevo referente de diversión en el barrio de La Flota. El próximo jueves 14 de mayo, Game Zone abre sus puertas frente al emblemático Café Coiba, fusionando la nostalgia de los recreativos con la última tecnología en realidad virtual y e-sports.

cafeEl panorama del ocio en la capital murciana está a punto de transformarse. El barrio de La Flota, conocido por su ambiente vibrante y familiar, se prepara para recibir a Game Zone, una apuesta ambiciosa que promete revolucionar la forma en que entendemos el entretenimiento compartido. Propiedad del consolidado Café Coiba, este nuevo local no es solo una sala de juegos; es un ecosistema diseñado para todas las edades que conecta la tradición de la cultura de barrio con la vanguardia digital.

Un puente entre dos mundos

La ubicación no podría ser más estratégica. Situado justo en frente del veterano Café Coiba, a ambos locales solo los separa una cómoda calle peatonal que se convertirá, previsiblemente, en el corazón social de la zona.

La sinergia entre ambos establecimientos es total: las terrazas de Coiba y Game Zone se sitúan una frente a la otra, creando un espacio abierto y fluido. Además, los aficionados al deporte rey están de enhorabuena, ya que se han instalado pantallas gigantes enfrentadas que permitirán seguir los partidos de fútbol desde cualquier ángulo, garantizando que no se pierda ni un segundo de juego, ya sea tomando un café tranquilo en Coiba o disfrutando de la adrenalina en Game Zone.

Tecnología y nostalgia bajo un mismo techo

Lo que diferencia a Game Zone de cualquier otro centro de ocio es su ecléctica oferta. El local ha sido equipado con las últimas novedades del mercado internacional:

Inmersión Total: Máquinas de realidad virtual y simuladores 3D que transportan al usuario a otros mundos.

Velocidad y Precisión: Simuladores de conducción de última generación, juegos de disparos de alta definición y canastas de baloncesto digitales.

Clásicos Imprescindibles: Para los puristas, el local cuenta con una zona de billares, futbolines y las siempre competitivas mesas de discos de aire.

Fuerza y Puntería: No falta la mítica máquina de puñetazos para medir la potencia, así como las famosas Dianas Radical. Estas últimas permiten no solo jugar partidas casuales, sino participar en la liga oficial y campeonatos online por equipos, conectando a los jugadores de La Flota con rivales de todo el mundo.

Un gran evento de apertura: Cerveza y cena gratis

Para celebrar este hito, la dirección de Café Coiba ha organizado una inauguración por todo lo alto. La cita oficial será el próximo jueves 14 de mayo.

Como gesto de bienvenida a los vecinos y curiosos, durante la jornada de apertura se ofrecerá cerveza Heineken gratis y una cena fría para todos los asistentes. Es la oportunidad perfecta para conocer las instalaciones, probar las máquinas y disfrutar del ambiente festivo que caracterizará a este nuevo punto de encuentro.

«Queríamos crear un espacio donde los padres pudieran tomar algo mientras sus hijos se divierten en un entorno seguro y tecnológico, pero también un lugar donde los grupos de amigos encuentren su sede para competir en dardos o ver el fútbol», explican desde la gerencia.

Más que juegos: Celebraciones y cafetería

A pesar de su nombre, Game Zone no olvida el confort. El local cuenta con su propio servicio de cafetería, permitiendo a los usuarios disfrutar de una merienda o un refrigerio sin necesidad de abandonar la zona de juego.

Además, el establecimiento nace con la vocación de convertirse en el lugar predilecto para la celebración de cumpleaños. Con paquetes personalizados que combinan tiempo de juego en las máquinas virtuales y meriendas, Game Zone ofrece una alternativa fresca y dinámica a los parques de bolas tradicionales, orientada tanto a niños como a adolescentes y jóvenes de espíritu.

Una cita obligada en La Flota

Con la apertura de Game Zone, Café Coiba expande su legado en Murcia, demostrando que la innovación no está reñida con la cercanía del comercio local. A partir del jueves 14, la calle peatonal de La Flota será el escenario de una nueva forma de ocio donde los píxeles, la competición y el buen ambiente se dan la mano.

Detalles del evento: