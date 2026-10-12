La importancia de las memorias técnicas en las licitaciones de obra pública: mucho más que una cuestión de precio

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

La adjudicación de contratos de obra pública no depende exclusivamente de presentar la oferta económica más baja. La calidad de la propuesta técnica, la planificación de los trabajos y la capacidad para anticipar posibles dificultades durante la ejecución de una obra son factores que pueden resultar decisivos en los procedimientos de contratación pública.

Las licitaciones de obra pública representan una importante oportunidad para las empresas constructoras y de ingeniería. Sin embargo, participar en estos procedimientos exige mucho más que elaborar un presupuesto competitivo. Las empresas deben demostrar que disponen de los conocimientos, recursos y capacidad organizativa necesarios para ejecutar correctamente los trabajos previstos.

En este contexto, las memorias técnicas desempeñan un papel fundamental, ya que permiten explicar cómo se desarrollará la obra, qué medios se emplearán y qué medidas se adoptarán para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos.

La valoración técnica como elemento diferenciador

La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece el marco normativo que regula la adjudicación de contratos públicos en España. Entre sus principios destaca la utilización de criterios que permitan identificar la mejor relación calidad-precio, considerando tanto aspectos económicos como cualitativos.

En aquellos procedimientos en los que se valoran criterios sujetos a juicio de valor, la memoria técnica constituye una herramienta esencial para que el órgano de contratación pueda analizar la propuesta de cada licitador.

Una documentación correctamente estructurada permite demostrar que la empresa comprende las características del proyecto, identifica sus principales condicionantes y plantea soluciones constructivas viables.

Por el contrario, una memoria genérica, poco detallada o que no responda adecuadamente a los criterios del pliego puede limitar la puntuación obtenida, incluso cuando la empresa cuenta con experiencia y capacidad suficiente para realizar los trabajos.

¿Qué debe incluir una buena memoria técnica de obra pública?

Aunque el contenido depende de las características de cada contrato, existen determinados elementos que suelen resultar relevantes en la preparación de una propuesta técnica.

Uno de ellos es la descripción de los procedimientos constructivos, donde se explica cómo se ejecutarán las principales unidades de obra, qué técnicas se utilizarán y cómo se resolverán las dificultades previsibles.

La planificación temporal también ocupa un lugar destacado. Un programa de trabajo coherente debe establecer las distintas fases de ejecución, sus relaciones y los recursos necesarios para cumplir los plazos comprometidos.

Igualmente, la organización de los medios humanos y materiales permite justificar que la empresa dispone de una estructura adecuada para desarrollar los trabajos.

Otros aspectos que pueden incorporarse, dependiendo de los criterios establecidos en los pliegos, son los procedimientos de control de calidad, la gestión ambiental, la seguridad durante la ejecución y las medidas para reducir las afecciones al entorno.

No se trata simplemente de acumular información técnica, sino de presentar una propuesta clara, fundamentada y adaptada a las particularidades de cada actuación.

La experiencia constructiva, un factor fundamental

La redacción de una memoria técnica requiere comprender las condiciones reales de ejecución de una obra.

En proyectos de infraestructuras viarias, por ejemplo, resulta necesario considerar la gestión del tráfico, los accesos a la zona de actuación y la coordinación de los diferentes trabajos.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

En obras hidráulicas pueden adquirir especial importancia la continuidad del servicio, las condiciones de funcionamiento de las instalaciones y la planificación de las conexiones con las redes existentes.

Por ello, la elaboración de memorias técnicas de obra civil exige combinar conocimientos de ingeniería, experiencia constructiva y capacidad para interpretar correctamente los criterios de valoración establecidos por la Administración.

Esta especialización permite desarrollar propuestas que no se limitan a describir actuaciones, sino que justifican su viabilidad y explican cómo se llevarán a cabo.

La claridad de la documentación también importa

La calidad de una memoria técnica no depende únicamente de la información que contiene. Su estructura y presentación influyen en la facilidad con la que los evaluadores pueden localizar y analizar los aspectos relevantes de cada propuesta.

El empleo de cronogramas, esquemas constructivos, tablas de recursos y representaciones gráficas permite transmitir información compleja de una manera más comprensible.

Asimismo, organizar los contenidos siguiendo los criterios del pliego facilita comprobar que se han abordado los apartados objeto de valoración.

Una presentación cuidada no sustituye al rigor técnico, pero contribuye a que el contenido resulte más accesible y verificable.

La especialización en licitaciones como apoyo a las constructoras

La preparación de ofertas técnicas puede exigir una dedicación considerable, especialmente cuando las empresas participan simultáneamente en varios procedimientos de contratación.

Esta situación ha favorecido la aparición de consultoras especializadas en la elaboración de documentación técnica para concursos públicos.

Es el caso de ICEPRO Ingenieros, empresa especializada en la redacción de ofertas técnicas para licitaciones de obra civil, edificación y conservación de infraestructuras.

Su trabajo se centra en analizar los requisitos de cada procedimiento y desarrollar propuestas adaptadas a las características de la obra, combinando planificación, conocimiento constructivo y presentación técnica.

Este modelo de colaboración permite a las constructoras contar con apoyo especializado durante la preparación de sus ofertas, sin desatender otras actividades relacionadas con la ejecución de sus proyectos.

Una herramienta estratégica para competir en obra pública

La memoria técnica ha dejado de ser un documento meramente descriptivo para convertirse en una pieza estratégica dentro de muchos procedimientos de contratación pública.

Su elaboración exige analizar el proyecto, interpretar los pliegos y justificar soluciones que resulten coherentes con los medios y capacidades de la empresa licitadora.

En un sector en el que las diferencias de puntuación pueden determinar el resultado de un concurso, preparar propuestas rigurosas y adaptadas a cada contrato constituye una forma de reforzar la competitividad empresarial.

La combinación de conocimiento técnico, experiencia en obra y planificación permite presentar ofertas que respondan a las necesidades de la Administración y transmitan una mayor solidez en la ejecución de los trabajos.