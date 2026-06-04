La inteligencia artificial entra en una nueva fase: de la adopción acelerada al gobierno, el riesgo y el cumplimiento

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología experimental para convertirse en una capa operativa dentro de las organizaciones. Actualmente, ya forma parte de procesos empresariales en múltiples áreas de negocio.

Sin embargo, esta adopción acelerada también está generando un nuevo escenario de riesgo. Muchas empresas están integrando IA sin un modelo claro de gobierno y supervisión, lo que incrementa la exposición a problemas relacionados con seguridad, cumplimiento normativo, trazabilidad y control operativo.

La cuestión ya no es únicamente si una empresa puede utilizar IA, sino si puede demostrar que la utiliza de forma segura, trazable y conforme a la normativa.

El gobierno de IA se convierte en una prioridad empresarial

El gobierno de IA es el conjunto de políticas, procesos, responsabilidades, controles y mecanismos técnicos que permiten supervisar cómo se desarrolla, implanta, utiliza y monitoriza la inteligencia artificial dentro de una organización.

Este enfoque debe cubrir todo el ciclo de vida de los sistemas y aplicarse tanto a modelos internos como a herramientas y plataformas externas.

Un modelo sólido de gobierno de IA debe incluir:

Inventario de sistemas y herramientas de IA.

Clasificación de riesgos por caso de uso.

Gobierno del dato.

Controles de ciberseguridad.

Supervisión humana.

Revisión de proveedores.

Políticas internas de uso.

Formación de empleados.

Auditoría y mejora continua.

Desde Qualoom Expertise Technology, se observa que muchas organizaciones están empezando a entender la IA como un nuevo dominio de gobierno corporativo. Ya no basta con implantar soluciones inteligentes: es necesario integrarlas dentro de una arquitectura de control, seguridad y cumplimiento.

AI Act: el marco que cambia las reglas del uso empresarial de IA

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, marca un punto de inflexión en la regulación de la IA en Europa. La norma entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y será aplicable de forma progresiva, con aplicación general prevista para el 2 de agosto de 2026, salvo algunas excepciones ya activas o con calendarios específicos.

Su enfoque se basa en la clasificación por niveles de riesgo:

Riesgo inaceptable: sistemas prohibidos.

Alto riesgo: IA aplicada a ámbitos críticos como empleo, educación, salud, infraestructuras críticas, servicios financieros o acceso a servicios esenciales.

Riesgo limitado: sistemas sujetos a obligaciones de transparencia, como chatbots o IA generativa.

Riesgo mínimo: aplicaciones de bajo impacto regulatorio.

Para las organizaciones, el impacto es relevante porque el AI Act no afecta únicamente a grandes desarrolladores de modelos. También puede afectar a empresas que utilicen IA en procesos internos, herramientas de terceros, sistemas de recursos humanos, scoring, atención automatizada o análisis predictivo.

ISO/IEC 42001: el estándar que profesionaliza la gestión de IA

Junto al AI Act, ISO/IEC 42001 está ganando relevancia como marco internacional para estructurar sistemas de gestión de inteligencia artificial. ISO la define como la primera norma mundial específica para sistemas de gestión de IA, orientada a ayudar a las organizaciones a gestionar riesgos y oportunidades, equilibrando innovación y gobernanza.

Su importancia no reside únicamente en la certificación, sino en su capacidad para ordenar el gobierno interno de la IA. La norma aborda aspectos como:

Liderazgo y responsabilidades.

Gestión del riesgo.

Transparencia.

Seguridad.

Impacto ético.

Ciclo de vida de los sistemas.

Mejora continua.

Evaluación y auditoría.

Para muchas empresas, ISO/IEC 42001 puede convertirse en una referencia operativa para demostrar madurez, preparar auditorías y alinear sus sistemas de IA con exigencias regulatorias como el AI Act.

Los riesgos operativos de la IA ya no pueden tratarse como incidencias aisladas

La IA introduce riesgos específicos que no siempre existen en sistemas tecnológicos tradicionales.

Entre los principales riesgos destacan:

Datos de baja calidad o mal gobernados.

Sesgos algorítmicos.

Falta de trazabilidad.

Decisiones automatizadas incorrectas.

Prompt injection.

Data poisoning.

Fugas de información.

Dependencia de proveedores cloud o APIs externas.

Automatización excesiva.

Incumplimientos regulatorios.

La IA generativa añade riesgos adicionales: introducción de datos sensibles en plataformas públicas, generación de contenido incorrecto con apariencia de veracidad, código inseguro, problemas de propiedad intelectual o uso no autorizado de información corporativa.

Por ello, la IA debe integrarse en la estrategia de ciberseguridad. No puede operar como una herramienta aislada al margen del control organizativo.

Cumplimiento normativo: más allá del AI Act

Aunque el AI Act será la norma central para la inteligencia artificial en Europa, no actúa de forma aislada. Las empresas también deben tener en cuenta otras regulaciones directamente relacionadas.

El RGPD y la LOPDGDD siguen siendo esenciales cuando la IA trata datos personales.

La Directiva NIS2 introduce obligaciones reforzadas de ciberseguridad para sectores esenciales e importantes. El Cyber Resilience Act establece requisitos de ciberseguridad para productos con elementos digitales, incluyendo software y hardware comercializados en la Unión Europea.

Además, el Data Act es aplicable desde el 12 de septiembre de 2025 y busca aportar claridad jurídica sobre el acceso y uso de datos en la economía europea, un punto especialmente relevante para proyectos de IA basados en grandes volúmenes de datos, IoT, cloud o intercambio entre proveedores.

También deben considerarse propiedad intelectual, normativa laboral, obligaciones contractuales, regulación sectorial y políticas internas de compliance.

Eficiencia operativa sí, pero con control

La IA aporta beneficios evidentes. Pero esa misma eficiencia puede amplificar errores si no existen controles adecuados. Una automatización mal diseñada puede escalar una incidencia en segundos.

Un modelo sin supervisión puede tomar decisiones incorrectas. Una herramienta generativa sin política de uso puede exponer información confidencial.

El reto no consiste en frenar la IA, sino en gobernarla correctamente.

La nueva madurez tecnológica pasa por gobernar la IA

Las organizaciones que quieran escalar la IA de forma segura deberán evolucionar hacia modelos de control más maduros. Esto implica crear inventarios de IA, clasificar riesgos, definir políticas, formar a los equipos, revisar proveedores, establecer supervisión humana y monitorizar continuamente los sistemas.

En este contexto, compañías tecnológicas como Qualoom Expertise Technology desempeñan un papel relevante ayudando a las organizaciones a conectar la adopción de IA con áreas críticas como infraestructura cloud, DevOps, ciberseguridad, cumplimiento, soporte operativo y evaluación tecnológica.

La inteligencia artificial ya no puede gestionarse únicamente desde la innovación. Debe formar parte del gobierno corporativo, la gestión del riesgo y la estrategia tecnológica.

Las empresas que desarrollen desde ahora estructuras sólidas de control y supervisión de IA estarán mejor preparadas para cumplir con la regulación, reducir riesgos, proteger sus datos y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial de forma sostenible.