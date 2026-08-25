Las tres fechas oficiales de la vuelta al cole en Canarias según la etapa

La primera semana de clases termina una hora antes en Canarias: lo que casi ninguna familia tiene en cuenta

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LO ESENCIAL Educación Infantil y Primaria comienzan las clases el 9 de septiembre. La ESO arranca el 10 de septiembre y el Bachillerato el 11. Durante los primeros días el horario lectivo se reduce en una hora diaria. La jornada no intensiva comenzará el 14 de septiembre. Las vacaciones de Navidad irán del 23 de diciembre al 8 de enero.

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Quedan poco más de dos semanas para que los patios de Canarias vuelvan a llenarse. El calendario del curso 2026-2027 está publicado desde marzo en el Boletín Oficial de Canarias, mediante la Resolución de 17 de marzo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y fija un arranque escalonado que se extiende del 9 al 21 de septiembre según la enseñanza.

Conviene aclarar de entrada una confusión frecuente. El curso escolar se inicia administrativamente el 1 de septiembre y finaliza el 31 de agosto de 2027, y las actividades ordinarias de los centros van del 1 de septiembre al 30 de junio. Pero la actividad lectiva, es decir, las clases, empieza más tarde y de forma progresiva.

Las fechas de vuelta al cole en Canarias, etapa por etapa

El miércoles 9 de septiembre arrancan Educación Infantil y Primaria. En Gran Canaria, ese comienzo llega justo después del peregrinaje de la Subida a la Virgen del Pino a Teror, festivo insular del día 8.

El jueves 10 se incorporan la ESO, la Educación Básica de Personas Adultas, Aula Mentor e Informática Básica. Y el viernes 11 comienzan 1º y 2º de Bachillerato, tanto en la modalidad ordinaria como en la de personas adultas.

El resto de enseñanzas en Canarias se incorpora entre el 16 y el 21 de septiembre: Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas y otros programas específicos, cada uno con su fecha concreta según el tipo de formación.

Hay además una previsión útil en Canarias para quien viva en una isla o municipio con festivo propio: cuando alguna de esas fechas de inicio caiga en día inhábil, el comienzo de las clases se entiende prorrogado al primer día lectivo siguiente.

El detalle que más condiciona la organización familiar en Canarias y que casi nadie destaca: en el segundo ciclo de Educación Infantil, en Primaria y en los Centros de Educación Especial, las clases se imparten en jornada intensiva desde el inicio hasta el 11 de septiembre. Durante esos días, el horario lectivo se reduce en una hora diaria al final de la jornada. La jornada no intensiva comienza el lunes 14. Sigue leyendo CULTURA El truco del arroz blanco de los chefs que no cuesta más dinero y arrasa en las redes CULTURA Myke Towers, Farruko y Tini cierran el verano musical de Canarias en el Cook Music Fest Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Adaptación de los más pequeños, festivos insulares y vacaciones

Para el alumnado de Educación Infantil que se escolariza por primera vez, los centros de Canarias pueden organizar una incorporación progresiva o flexibilizar el horario. Ese proceso tiene un límite claro: debe estar planificado de modo que el alumnado esté plenamente incorporado a la actividad académica al finalizar los primeros diez días lectivos desde el comienzo de las clases.

El primer ciclo de Educación Infantil queda fuera de la reducción horaria y mantiene el mismo horario durante todo el calendario escolar.

Los festivos insulares en Canarias del curso son los siguientes. Gran Canaria, el 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino. Lanzarote y La Graciosa, el 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes. Fuerteventura, el 18 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña. El Hierro, el 24 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes. Y La Gomera, el 5 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe. En Tenerife, la festividad insular es la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero.

En cuanto a los periodos de descanso, las vacaciones de Navidad en Canarias se desarrollarán desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 8 de enero de 2027, ambos inclusive, según la fecha recogida en la corrección publicada posteriormente por la Consejería en el Boletín Oficial de Canarias.

El fin de curso está marcado para el martes 22 de junio de 2027 en Educación Infantil, Primaria y ESO, en 1º de Bachillerato y en su modalidad de personas adultas, así como en los programas de Formación Profesional de grados C y D, los itinerarios formativos adaptados, la Educación Básica de Personas Adultas, Aula Mentor, los ciclos de grado medio y superior de Artes Plásticas y Diseño en su primer curso, las enseñanzas deportivas y la informática básica de niveles II y III.

A todo lo anterior hay que sumar los festivos nacionales y los días de libre disposición que establece cada centro educativo, que varían de un colegio a otro. Ese es el motivo por el que dos familias de la misma isla pueden manejar calendarios ligeramente distintos, y conviene consultarlo directamente en el centro.

El calendario completo y actualizado está disponible en la web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que mantiene una sección específica dedicada al calendario escolar con el documento oficial y sus correcciones.