La entrada en vigor de la Ley 2/2023 ha supuesto un cambio estructural en la gestión del cumplimiento normativo dentro de las empresas en España. Esta normativa, centrada en la protección de los informantes, obliga a miles de organizaciones a implementar sistemas internos eficaces que permitan detectar irregularidades de forma segura.

En este escenario, el canal de denuncias obligatorio para empresas se convierte en una pieza clave no solo para cumplir con la ley, sino también para reforzar la transparencia, la confianza y la reputación corporativa.

A lo largo de este artículo analizamos en profundidad qué implica esta ley, cómo afecta a las empresas y por qué contar con un canal de denuncias profesional es más importante que nunca.

Qué es la Ley 2/2023

La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, tiene como objetivo garantizar que cualquier persona que detecte una irregularidad dentro de una organización pueda comunicarla sin miedo a represalias.

Esta ley transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937, estableciendo un marco legal claro para la implementación de sistemas de información internos, conocidos comúnmente como canal de denuncias.

El enfoque principal de la ley es doble:

Proteger al denunciante

Obligar a las empresas a gestionar correctamente las denuncias

Esto implica no solo disponer de un sistema, sino que este cumpla con requisitos muy concretos.

Canal de denuncias para empresas: quién está obligado

Uno de los puntos más importantes de la Ley 2/2023 es determinar qué empresas deben contar con un canal de denuncias para empresas.

Están obligadas:

Empresas con 50 o más empleados

Entidades del sector público

Organizaciones que operen en sectores regulados (financiero, seguros, prevención de blanqueo, etc.)

Además, incluso las empresas más pequeñas están empezando a implementar estos sistemas de forma voluntaria como medida preventiva.

No cumplir con esta obligación puede conllevar sanciones económicas importantes, además de consecuencias legales y reputacionales.

Requisitos legales del canal de denuncias obligatorio para empresas

La ley establece una serie de requisitos que debe cumplir cualquier canal de denuncias obligatorio para empresas:

Confidencialidad y anonimato

El sistema debe garantizar que la identidad del denunciante esté protegida en todo momento. Además, debe permitir la presentación de denuncias anónimas.

Accesibilidad

El canal debe ser fácilmente accesible para empleados y terceros, sin barreras técnicas.

Plazos de respuesta

La empresa debe:

Confirmar la recepción en un máximo de 7 días

Dar respuesta en un plazo máximo de 3 meses

Independencia

El sistema debe estar gestionado de forma imparcial, evitando conflictos de interés.

Registro y trazabilidad

Todas las denuncias deben quedar registradas para garantizar su seguimiento y control.

Cómo funciona un canal de denuncias en la práctica

El funcionamiento de un canal de denuncias es clave para su efectividad. No se trata solo de recibir información, sino de gestionarla correctamente.

1. Envío de la denuncia

El denunciante accede a la plataforma y comunica los hechos. Puede hacerlo de forma anónima o identificándose.

2. Recepción y registro

El sistema registra automáticamente la denuncia y genera un identificador único.

3. Evaluación inicial

Se analiza si la denuncia es relevante, verosímil y susceptible de investigación.

4. Investigación

Se recopilan pruebas, se analizan los hechos y se toman decisiones.

5. Resolución

Se adoptan medidas correctivas si procede.

6. Seguimiento

El sistema permite hacer seguimiento del caso, incluso manteniendo comunicación con el denunciante de forma segura.

Importancia estratégica del canal de denuncias

Aunque muchas empresas lo ven como una obligación, el canal de denuncias para empresas es en realidad una herramienta estratégica.

Permite:

Detectar fraudes internos

Evitar sanciones

Mejorar la cultura empresarial

Reducir conflictos laborales

Proteger la reputación

Las empresas que lo implementan correctamente suelen adelantarse a problemas que, de otra forma, podrían escalar rápidamente.

Por qué canaldedenunciasseguro.es es la mejor opción calidad-precio

A la hora de cumplir con la Ley 2/2023, elegir una solución adecuada marca la diferencia.

En este sentido, canal de denuncias se posiciona como una de las mejores alternativas del mercado.

Canaldedenunciasseguro.es destaca por ofrecer una solución completa, adaptada a la normativa y con una excelente relación calidad-precio.

Entre sus ventajas principales destacan:

Cumplimiento total de la Ley 2/2023

Plataforma segura y confidencial

Implementación rápida

Interfaz intuitiva

Soporte especializado

Coste accesible para empresas de cualquier tamaño

Esto permite a las empresas cumplir con la normativa sin complicaciones técnicas ni grandes inversiones.

Errores comunes al implementar un canal de denuncias

Muchas empresas cometen errores al implantar su sistema:

Usar soluciones no adaptadas a la ley

No garantizar el anonimato

Falta de formación interna

No dar seguimiento a las denuncias

Tratar el canal como un trámite y no como una herramienta

Evitar estos errores es clave para que el sistema funcione correctamente.

Futuro del canal de denuncias en España

La tendencia es clara: el uso del canal de denuncias seguirá creciendo.

Cada vez más empresas:

Integran estos sistemas en su cultura

Automatizan procesos mediante tecnología

Refuerzan sus políticas de compliance

Esto convierte al canal de denuncias en una herramienta esencial para cualquier empresa que quiera crecer de forma sostenible.

Preguntas frecuentes sobre la Ley 2/2023 y el canal de denuncias

¿Es obligatorio tener un canal de denuncias?

Sí, para empresas con más de 50 empleados y determinadas entidades. Es un requisito legal según la Ley 2/2023.

¿Puede ser anónimo el canal de denuncias?

Sí, la ley establece que debe permitirse la denuncia anónima para proteger al informante.

¿Qué pasa si una empresa no cumple con la ley?

Puede enfrentarse a sanciones económicas importantes, además de consecuencias legales y reputacionales.

¿Quién gestiona el canal de denuncias?

Puede gestionarlo la propia empresa o externalizarlo a proveedores especializados.

¿Cuánto cuesta implementar un canal de denuncias?

Depende del proveedor, pero actualmente existen soluciones accesibles como canaldedenunciasseguro.es que ofrecen una excelente relación calidad-precio.

¿Es recomendable para pequeñas empresas?

Sí, aunque no estén obligadas, es una herramienta preventiva muy útil.

¿Qué tipo de denuncias se pueden realizar?

Cualquier irregularidad: fraude, acoso, corrupción, incumplimientos legales, entre otros.