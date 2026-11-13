Lo que ha pasado bajo el Teide desde agosto y no ha contado nadie

Tres informes seguidos del IGN sobre el Teide y una ausencia que llama la atención

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LO ESENCIAL Diez terremotos en todo el mes de octubre bajo el Teide En marzo detectó 272 eventos en 24 horas y solo pudo localizar 65 Los informes de agosto, septiembre y octubre no recogen eventos de largo periodo La deformación del terreno sigue ahí desde 2023 Un evento a 48 kilómetros de profundidad en septiembre

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Los informes mensuales que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) publica sobre la actividad volcánica bajo el Teide dibujan algo que no ha salido en ningún titular este otoño: una curva que sube hasta julio, se desploma en agosto y toca su punto más bajo en octubre. Los documentos están en abierto en la web del organismo y son los que usan Protección Civil y los vulcanólogos para seguir el volcán. Puestos uno detrás de otro, cuentan una historia distinta a la de los últimos meses.

La serie del Teide mes a mes, según el IGN

Estos son los terremotos localizados en el interior de la isla de Tenerife en cada informe mensual de 2026, tal como los publica el IGN:

Mes Terremotos localizados Febrero 93 Marzo 223 Abril 177 Mayo 110 Junio 393 Julio 641 Agosto 38 Septiembre 44 Octubre 10

El pico de julio no fue un reparto homogéneo. El IGN detalla que el 22 de julio empezó una intensificación al suroeste de Las Cañadas del Teide y que la mayor parte se concentró entre los días 23 y 24, con más de 380 terremotos localizados en esas 48 horas. De los 641 del mes, 611 cayeron en la zona central de la isla.

Octubre es el otro extremo. Diez terremotos en toda la isla, con magnitudes entre 0,1 y 1,4, de los que solo cuatro se situaron en la zona de Cañadas y con un máximo de 1,0. Es el registro más bajo de los nueve informes publicados este año.

Las señales del Teide que han dejado de aparecer

Hay un segundo hallazgo en la serie, y es el que de verdad siguen los especialistas. De febrero a julio, todos los informes mencionan eventos de baja frecuencia, los llamados LP o de largo periodo, y eventos híbridos localizados al oeste de Las Cañadas. En febrero el IGN contabilizó enjambres de 755, 950 y más de 800 eventos híbridos en noches consecutivas. En julio registró dos enjambres de eventos repetitivos.

Los informes de agosto, septiembre y octubre no los mencionan. Conviene decirlo con precisión: el IGN no ha anunciado que hayan cesado, simplemente no figuran en sus tres últimos partes mensuales. Es una ausencia en un documento, no un comunicado. Pero tres meses seguidos sin aparecer, después de seis en los que aparecían todos los meses, es un cambio de patrón.

Esos eventos importan porque no los genera la fractura de la roca. El propio IGN lo explicó en junio con estas palabras: la presencia de eventos LP e híbridos «es compatible con circulación de fluidos en profundidad, sin que por sí sola pueda representar una aceleración del proceso».

Lo único que no ha cambiado bajo el Teide

Y aquí está el matiz que impide leer la serie como un final. Mientras la sismicidad caía, una variable se ha quedado exactamente donde estaba: la deformación del terreno.

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El informe de octubre lo expresa así: las observaciones geodésicas y el análisis InSAR «no muestran cambios significativos respecto a las deformaciones registradas desde 2023 en la zona central, que mantienen un comportamiento estable». La misma frase, con variaciones mínimas, aparece en los nueve informes del año.

Es decir: la zona central de Tenerife lleva tres años deformándose de una manera que el IGN mide, describe y califica de estable. Estable no quiere decir cero. Quiere decir que sigue ahí y que no se ha acelerado.

Por qué el IGN no localiza todo lo que detecta en el Teide

Una aclaración necesaria para leer bien las cifras. Los números de los informes son terremotos localizados, no señales detectadas, y la diferencia entre ambas magnitudes es enorme.

Para situar un evento en el mapa hacen falta varias estaciones que registren la misma llegada de onda con nitidez. Cuando las señales son diminutas o de frecuencia muy baja, esa nitidez desaparece: el sismógrafo sabe que algo ha ocurrido, pero no hay forma de triangular dónde. Los ejemplos del propio IGN son elocuentes: el 5 de marzo detectó 114 eventos y pudo localizar 26. Del 13 al 16 de marzo, 84 detectados y 59 localizados. El 21 y 22 de junio, 221 eventos en 24 horas de los que solo ubicó 89.

El organismo lo advierte en todas sus notas: por la baja amplitud de las señales, las cifras son provisionales y pueden aumentar con un análisis posterior.

Qué dice el IGN sobre el riesgo en el Teide

La zona donde se concentra todo esto, el sector oeste de Las Cañadas, no es nueva. El IGN enumera los episodios previos con características similares: noviembre de 1980, octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2025 y los meses de febrero y marzo de este año. Es una zona sismogénica que se reactiva cada pocos años.

Sobre el riesgo, el organismo ha repetido la misma frase en cada nota publicada durante la crisis de este año: este tipo de actividad «no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife». Y añade un dato de contexto: tiene desplegada en la isla una red de más de cien estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos para vigilar sismicidad, deformaciones y geoquímica en tiempo real.

Eso no significa que la vigilancia baje. Sí hubo un momento, en la madrugada del 22 de junio, en que el IGN activó protocolo: envió un aviso al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias por aumento de la frecuencia sísmica, al superarse los diez eventos en una hora. Ese aviso no se ha vuelto a repetir desde entonces.