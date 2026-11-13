Lo que JD.com va a hacer con MediaMarkt en Canarias: qué cambia de verdad en las tiendas

Lo que JD.com va a hacer con MediaMarkt en Canarias y por qué no va a pasar mañana

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LO ESENCIAL Siete tiendas en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura JD.com cerró su anterior proyecto de tiendas físicas en Europa en agosto de 2025 España queda fuera de la primera fase de su marketplace Bruselas le ha impuesto compromisos durante diez años La aduana y el IGIC siguen siendo el muro que ningún plan logístico salta

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Las siete tiendas de MediaMarkt repartidas por Canarias cambiaron de propietario a JD.com este jueves sin que se moviera un solo cartel. El grupo chino JD.com cerró la compra de CECONOMY, la matriz alemana de la cadena, y con ella se llevó los establecimientos de Las Arenas, Alisios y Telde en Gran Canaria, Tres de Mayo y Adeje en Tenerife, el de Arrecife y el de Fuerteventura. La pregunta que se hace todo el mundo es qué va a cambiar. La respuesta corta es: por ahora, nada. La larga es más interesante.

Lo que ya ha cambiado en Canarias y lo que no

Empecemos por lo que está firmado. JD.com se ha hecho con el 59,8% del capital de CECONOMY pagando 4,60 euros por acción, 1.335 millones de euros en total. Junto al 25,3% que conserva su socio Convergenta, el bloque de control alcanza el 85,2%.

En el comunicado del cierre, la compañía se comprometió a tres cosas concretas: que CECONOMY seguirá operando como un negocio independiente en Europa con su propia tecnología local, que no se prevén cambios en la plantilla, en los acuerdos laborales ni en las sedes, y que invertirá en las marcas preservando su identidad.

Para los trabajadores de las siete tiendas de Canarias, eso significa que mañana entran a trabajar exactamente igual que ayer. Para el cliente, que los precios y el surtido son los mismos. Lo que ha cambiado es quién manda tres niveles por encima.

El intento anterior de JD.com en Europa que casi nadie recuerda

Y aquí está el dato que explica por qué esta compra tiene sentido. No es la primera vez que JD.com intenta meterse en el comercio físico europeo. Lo intentó antes, con un formato propio, y salió mal.

El proyecto se llamaba Ochama: un concepto omnicanal que combinaba plataforma online con tiendas robotizadas, y que llegó a operar en 19 países. Las tiendas físicas acabaron cerrando, el proyecto se replegó al canal digital y, según la ficha del ICEX, el organismo público español de comercio exterior, Ochama cesó oficialmente en agosto de 2025.

Apenas unos meses después, JD.com se lanzó a comprar mil tiendas que ya funcionaban. Visto así, la operación deja de ser un capricho y pasa a ser un atajo: construir una red de tiendas desde cero en Europa ya se había demostrado que no funcionaba. Comprarla, sí.

Por qué Canarias no está en la primera fila del plan

La otra pata del plan europeo de JD.com es Joybuy, su marketplace, que la compañía relanzó en 2025 después de haberlo descontinuado en 2021. Y aquí viene el matiz que afecta directamente al archipiélago.

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El despliegue de Joybuy en Europa arrancó con un piloto en Reino Unido en abril de 2025, limitado a determinados clientes y vendedores. Francia ya está activa. Alemania prepara su lanzamiento. Y España, Italia y Portugal quedan fuera de la primera fase.

Es decir: el mercado español no está en el primer escalón del plan, y dentro del mercado español, Canarias es históricamente el último en recibir cualquier despliegue logístico por razones que no tienen nada que ver con JD.com. El archipiélago no va a notar nada antes que Madrid, y Madrid no va a notar nada antes que París.

Lo que sí define el modelo de la compañía es su estructura logística, que ella misma denomina «omni-local»: almacenes propios, control de toda la cadena de suministro y servicios de última milla gestionados internamente. Esa es la lógica por la que compra tiendas: no las quiere solo como escaparate, las quiere como nodos de distribución.

La condición de Bruselas que sí puede cambiar cosas en Canarias

Hay un elemento de la operación que puede acabar teniendo más efecto práctico que cualquier anuncio corporativo, y procede de la Comisión Europea.

Bruselas autorizó la compra el 3 de noviembre, pero condicionada. Tras concluir que JD.com había recibido del Estado chino financiación preferencial, incentivos fiscales y subvenciones directas, impuso tres compromisos: que las transacciones dentro del grupo se hagan en condiciones de mercado, que JD.com ofrezca sus servicios de logística y almacenamiento a minoristas terceros en los mismos términos que a su propia filial, y lo mismo con sus servicios tecnológicos. Los compromisos duran diez años.

Dicho de otro modo: si JD.com monta infraestructura logística para servir a MediaMarkt, está obligada a abrirla a sus competidores en igualdad de condiciones. Para un mercado pequeño y caro de servir como el canario, donde los costes logísticos los soporta cada cadena por su cuenta, esa obligación puede acabar importando más que el cambio de dueño.

El muro que ningún plan logístico salta en Canarias

Y queda el obstáculo de siempre, el que no depende de ninguna estrategia corporativa. Canarias está fuera del territorio aduanero común a efectos de IVA. Cualquier envío procedente de fuera del archipiélago pasa por trámites aduaneros y liquidación de IGIC, con el retraso y el coste que eso añade.

Esa barrera tiene una consecuencia que conviene entender bien, porque va en contra de la intuición. En la Península, la tienda física compite contra el comercio electrónico y suele perder. En Canarias pasa lo contrario: la tienda física es la que esquiva la fricción aduanera, y por eso el canal online nunca ha llegado a desplazarla como en el continente.

Los siete establecimientos del archipiélago no son, por tanto, siete puntos de venta más dentro de una red de mil. Son la única forma de ofrecer aquí lo que un envío desde Alemania o desde Madrid no puede ofrecer. Si el nuevo propietario entiende ese matiz, esas tiendas ganan peso específico dentro del grupo. Si las trata como una extensión del mercado peninsular, pasará lo de siempre: que lo que se anuncia para España se aplica distinto a este lado del mar.