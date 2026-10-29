Los errores de almacenamiento que aumentan los costes logísticos de las empresas

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La gestión del almacén es uno de los factores que más influyen en la eficiencia de una empresa. Una mala organización, la elección de materiales inadecuados o la falta de control sobre las mercancías pueden generar gastos que, acumulados a lo largo del año, afectan directamente a la rentabilidad del negocio. En muchos casos, estos costes no proceden de grandes incidencias, sino de pequeños errores cotidianos que ralentizan las operaciones y reducen la productividad.

Identificar estos problemas y adoptar soluciones adecuadas permite aprovechar mejor el espacio disponible, reducir las pérdidas y mejorar el funcionamiento de toda la cadena logística.

La falta de organización y sus consecuencias en el almacén

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 18.819 pts −3,58%

Un almacén desorganizado dificulta la localización de los productos, retrasa la preparación de pedidos y aumenta los desplazamientos innecesarios del personal. Cuando las mercancías no están correctamente identificadas o ubicadas, los trabajadores necesitan más tiempo para completar las mismas tareas, lo que reduce la capacidad operativa de las instalaciones.

Otro problema habitual es la falta de control del inventario. Si las existencias registradas no coinciden con las disponibles físicamente, pueden producirse roturas de stock, compras innecesarias o acumulaciones de productos que apenas tienen salida. Estas situaciones ocupan espacio, inmovilizan capital y dificultan la planificación de las entregas.

También es importante mantener unas condiciones adecuadas de almacenamiento. Apilar mercancías sin respetar sus características, sobrecargar las estanterías o dejar los pasillos obstruidos puede provocar daños materiales y aumentar los riesgos laborales. Cualquier incidencia de este tipo puede traducirse en reparaciones, reposiciones, retrasos y reclamaciones de los clientes.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −3,48% 4.034 $/oz Plata −13,44% 52,51 $/oz Petróleo Brent +7,54% 110,33 $/bbl EUR / USD −2,12% 1,1132 EUR / GBP −2,61% 0,8354

Para evitarlo, conviene establecer criterios claros de ubicación, señalización y rotación de existencias. Aplicar métodos como FIFO, que prioriza la salida de los productos que llegaron primero, resulta especialmente útil cuando existen fechas de caducidad o mercancías con una vida útil limitada.

Elegir soportes de carga inadecuados puede salir caro

Los soportes utilizados para mover y almacenar mercancías tienen una influencia directa en la seguridad y los costes logísticos. Elegir un palet únicamente por su precio puede resultar contraproducente si no soporta la carga prevista, no encaja en las instalaciones o se deteriora rápidamente con el uso.

Los palets deben seleccionarse teniendo en cuenta el peso de la mercancía, las condiciones de manipulación, el sistema de almacenamiento y la frecuencia de reutilización. No es lo mismo transportar productos ligeros que cargas industriales pesadas, ni utilizar una plataforma sobre el suelo que colocarla en una estantería diseñada para soportes específicos.

Las dimensiones también son importantes. Un formato inadecuado puede desaprovechar espacio en camiones, dificultar la colocación de mercancías en las estanterías y complicar las operaciones de carga y descarga. En cambio, utilizar medidas estandarizadas facilita la integración de los soportes en los circuitos habituales de transporte y distribución.

Los palets europeos de plástico son una alternativa para las empresas que necesitan plataformas reutilizables, resistentes y fáciles de limpiar. Su formato estándar de 1.200 × 800 milímetros permite trabajar en numerosas operaciones logísticas, aunque es fundamental escoger el modelo según la carga estática, dinámica o sobre estantería que deba soportar.

Además, valorar la durabilidad y el mantenimiento ayuda a calcular el coste real de cada soporte. Una solución que pueda utilizarse durante más tiempo y reduzca las incidencias puede resultar más rentable que otra aparentemente económica que exija sustituciones frecuentes.

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Los recipientes de almacenamiento también influyen en los costes

Los errores de almacenamiento no se limitan a los palets. Los recipientes utilizados para conservar, manipular y transportar productos también pueden generar gastos cuando no se adaptan a las características de su contenido o a las necesidades operativas de la empresa.

Elegir un envase con una capacidad inadecuada puede dificultar el aprovechamiento del espacio, aumentar el número de movimientos y complicar las tareas de llenado y vaciado. Asimismo, utilizar recipientes que no ofrecen un cierre apropiado puede provocar derrames, pérdidas de producto y problemas de limpieza. En determinados sectores, estas incidencias pueden afectar incluso a la seguridad de las instalaciones.

Los bidones de plástico ofrecen diferentes capacidades y configuraciones para responder a necesidades industriales, agrícolas y de almacenamiento. Al seleccionarlos, conviene comprobar el tipo de material, la resistencia, el sistema de cierre, las posibilidades de apilamiento y la compatibilidad con la sustancia que se va a guardar.

En el caso de productos alimentarios o químicos, esta elección requiere especial atención. Es necesario utilizar recipientes adecuados para el contenido y cumplir las condiciones de conservación y seguridad que correspondan. No todos los bidones sirven para cualquier sustancia, por lo que revisar sus especificaciones antes de la compra evita errores que pueden resultar costosos.

La limpieza, la reutilización y la facilidad de manipulación también deben formar parte de la decisión. Un recipiente apropiado permite trabajar de forma más ordenada, reducir incidencias y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Cómo evitar gastos innecesarios en la gestión de mercancías

Reducir los costes logísticos requiere analizar el funcionamiento del almacén en su conjunto y no centrarse únicamente en el precio de compra de los materiales. Una inversión inicial menor no siempre representa un ahorro si después genera más mantenimiento, pérdidas de mercancía o dificultades operativas.

El primer paso consiste en revisar los procesos y detectar dónde se producen los principales retrasos. Registrar los movimientos, controlar las existencias y establecer indicadores sobre errores de preparación, daños o tiempos de manipulación ayuda a identificar las áreas que necesitan mejoras.

También resulta conveniente revisar periódicamente los equipos y materiales de almacenamiento. Los palets deteriorados, los recipientes inadecuados y las estanterías mal utilizadas pueden convertirse en fuentes recurrentes de gastos. Sustituirlos por soluciones adaptadas a cada operación puede mejorar la eficiencia y reducir las incidencias.

La formación del personal es otro elemento fundamental. Los trabajadores deben conocer los procedimientos de ubicación, manipulación y rotación de mercancías, así como los límites de carga de los equipos empleados. Una operativa clara reduce errores y favorece un entorno de trabajo más seguro.

Por último, conviene comparar las opciones de compra atendiendo a su calidad, vida útil, mantenimiento y adecuación al uso previsto. La organización, la elección de soportes apropiados y el control de los recipientes permiten aprovechar mejor el espacio y los recursos.

En definitiva, evitar los errores de almacenamiento es una forma directa de proteger la rentabilidad empresarial. Mejorar la organización y elegir materiales adecuados ayuda a reducir pérdidas, agilizar los movimientos y conseguir una gestión logística más eficiente a largo plazo.